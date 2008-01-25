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Новости медицины и фармацииПросто добавь молока: выбор напитков во время применения хлоргексидина в стоматологии

Просто добавь молока: выбор напитков во время применения хлоргексидина в стоматологии

Опубликовано  08.01.2024

Полоскание рта антисептиком, который содержит действующее вещество хлоргексидин, широко применяется в стоматологии. Хлоргексидин является золотым стандартом терапии заболеваний полости рта. В то же время на фоне лечения хлоргексидином возможно изменение цвета зубов после приема пищи или питья.

В недавнем исследовании, проведённом Институтом микроструктуры материалов и систем Фраунгофера (Fraunhofer IMWS), Германия, in vitro проанализирована степень, в которой различные напитки вызывают потенциальное изменение цвета зубов во время лечения хлоргексидином.

Какое изменение цвета зубов может быть вызвано употреблением некоторых напитков при использовании ополаскивателей для рта, содержащих хлоргексидин, и как можно уменьшить этот эффект?

Доктор Сандра Сарембе, научный сотрудник исследовательской группы Fraunhofer IMWS, отметила, что положительно заряженный хлоргексидин прилипает к отрицательно заряженным поверхностям во рту, то есть к слюне, деснам и эмали, и остается там в течение длительного времени. Сам по себе хлоргексидин не обладает никакими красящими свойствами.

Значение pH отдельных напитков является одним из факторов, определяющих, какие молекулы красителя особенно сильно связываются с хлоргексидином. В исследовании проанализировано окрашивание зубов при употреблении 11 различных напитков, включая красное вино, пиво, лимонад, имбирный чай, чёрный чай, чай с молоком и кофе на фоне лечения хлоргексидином.

В качестве контроля использовалась вода.

Исследование такого масштаба является первым в своем роде: до сих пор степень, в которой различные жидкости могут вызывать изменение цвета зубов во время лечения хлоргексидином, никогда не изучалась столь подробно. Дизайн исследования также включал модель, специально созданную исследователями для воспроизведения процессов во рту в максимально реалистичных условиях. Так, в исследовании использовали зубные коронки, которые периодически контактировали с искусственной слюной, жидкостью для полоскания рта с 0,2% содержанием хлоргексидина и, наконец, с различными напитками.

Цикл обработки был проведён 28 раз. Кроме того, с помощью симулятора чистки зубов воспроизводилась ежедневная механическая чистка зубов водой и зубной пастой.

Исследователи использовали фотографии для документирования и анализа образцов. Также была проведена сканирующая электронная микроскопия поверхности зубных коронок.

Выявлено, что наиболее сильное окрашивание происходило под воздействием чёрного чая и красного вина, кофе и пиво вызывали менее выраженное окрашивание. Важно, что при разбавлении черного чая и кофе молоком отмечена значительно меньшая степень окрашивания зубных поверхностей.

Поэтому важная рекомендация, которую стоматологи могут предложить лицам, проходящим лечение хлоргексидином, — добавлять молоко при употреблении кофе и чая. Также рекомендуется постоянно использовать зубную пасту для чистки зубов и делать как можно большие интервалы между полосканием рта хлоргексидинсодержащими средствами и едой или питьем.

Результаты исследования опубликованы в «European Journal of Dentistry».

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  08.01.2024

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