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Новости медицины и фармацииПрогнозы относительно выявления COVID-19: лето ожиданий и размышлений

Прогнозы относительно выявления COVID-19: лето ожиданий и размышлений

Опубликовано  07.08.2020

Кратко о предыдущих прогнозах

В июне события вокруг распространения COVID-19 в Украине разворачивались скорее в соответствии с пессимистичным сценарием. Все же можно констатировать, что в первые 2 нед наш трехнедельный прогноз продемонстрировал высокую точность даже в подневном выражении, а в завершающую неделю месяца указывал на возможность роста изучаемого показателя, что и произошло (рис. 1).

Рис. 1
Прогнозы относительно количества подтвержденных случаев заражения COVID-19 по состоянию на июнь (с 11 июня)

Напомним, что и прогноз на май указывал на то, что не стоит ожидать уменьшения количества выявленных случаев в период с 3 по 5 мая, на что ориентировалось тогда Правительство.

«Макушка лета» приносит стабилизацию?

В первой декаде июля были проведены расчеты прогнозов подтверждаемых ежедневно случаев COVID-19 снова по двум сценариям: оптимистичному и пессимистичному. Как и раньше, в математическую модель закладывались данные по нескольким странам, близким по ряду характеристик к нашим реалиям, и в которых уже возникала подобная ситуация, когда после «передышки» количество инфицированных снова возрастало (Испания, Польша и др.). Результаты расчетов свидетельствуют, что количество выявляемых ежедневно случаев может колебаться в пределах 700–850 по оптимистичному и 900–1300 по пессимистичному сценарию (рис. 2).

Рис. 2
Прогноз количества подтвержденных случаев заражения COVID-19 (с 14 июля; уточнено 1 августа)

Акцентируем внимание на том, что главной задачей таких длительных прогнозов, касающихся уникальных процессов, является выявление главных тенденций, которые и должны служить основой для поддержки принятия ответственных решений.

Леонид Гуляницкий,

доктор технических наук, заведующий отделом

Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины

Опубликовано  07.08.2020

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