Прогнозы относительно COVID-19: где взять оптимизм?
Процесс выявления инфицированных как в Украине, так и во многих других странах продолжает демонстрировать тенденцию к повышению заболеваемости, отображенную на рис. 1, где приведено ежедневное количество подтвержденных случаев COVID-19 по нескольким странам со дня выявления первых 100 случаев; в Украине, по данным МЗ, это произошло 24 марта (источник: Центр системных наук и инженерии (Center for Systems Science and Engineering — CSSE) Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University), МЗ Украины, 16.09.2020 г.).
Как видно, во всех приведенных странах, кроме Польши, повышения этого показателя продолжается, причем, не считая Швеции, уже на протяжении довольно длительного времени. К сожалению, Украина и Испания демонстрируют весьма существенные темпы роста. Однако в Испании и других странах количество смертей вследствие коронавируса драматическим образом отличается от отечественных реалий (рис. 2) (источник: CSSE Университета Джона Хопкинса, МЗ Украины, собственные расчеты, 16.09.2020 г.).
Один из самых известных показателей распространения инфекции — это R0, ожидаемое число случаев заражения за определенное время. Он используется для оценки распространения эпидемий разного характера, поэтому был применен в ряде стран и для анализа пандемии коронавируса, например, в Германии и России, а также в Украине в первые месяцы процесса. Поскольку при его исчислении в случае COVID-19 следует допускать, что количество ежедневно проводимых тестов относительно стабильно, а это не выполняется в Украине, более информативным, как уже отмечалось, является количество подтвержденных случаев инфицирования на 100 проведенных тестов, то есть процент подтвержденных случаев. Впрочем, и здесь есть проблемы (рис. 3) (источник: МЗ Украины, собственные расчеты).
Причина аномального процентного показателя в выходные так и остается не ясной, учитывая наличие остатков в лабораториях, достигающих иногда пятизначных чисел, что приводит к задержкам с выдачей результатов на срок более недели. Поэтому были проанализированы величины сглаженных по 7 дням средних значений процентов с элиминированными выходными, по данным МЗ, однако оказалось, что даже на основе такого подхода следует делать выводы весьма осмотрительно. Часто высказывали мнение, что с 22 по 25 августа наблюдался всплеск доли выявленных случаев: даже усредненный по данным МЗ, он показывает пик в эти дни, а затем ощутимый спад. В то же время, объяснение простое и его можно увидеть на рис. 3: три выходных дали аномальный процент подтвержденных случаев (даже по данным МЗ от 13 до 19,2%, в то время как усредненный процент без выходных, по тем же данным, в эти дни колебался в пределах 8–10%).
С целью избежания влияния аномальных значений в выходные предлагается при исчислении процента подтвержденных случаев учитывать только рабочие дни с 5-дневным скользящим окном и использовать обработанные данные (рис. 4). Именно такой показатель более устойчив как к изменению количества проведенных, так и к объемам необработанных в лабораториях тестов (остатков) (источник: собственные расчеты).
Наконец, на рис. 5 представлен прогноз динамики подтвержденных случаев, разработанный 11–16 сентября по 2 сценариям (источник: собственные расчеты).
Основной предпосылкой сценария, названного оптимистическим, является достигнутая стабилизация количества тестирований на уровне 26–29 тыс. в день, а также выработка и проведение Правительством эффективных мер по сдерживанию процессов инфицирования. При наращивании количества проводимых тестов свыше 30–33 тыс. в день и сохранении или повышении нынешнего уровня распространения COVID-19 более реалистичным представляется пессимистический сценарий.
Государства существенно различаются по реакции на COVID-19 и принимаемым ими действиям. Эти различия в подходах вызывают жаркие дискуссии лиц, определяющих политику, и общественности касательно уровня ответных мер, которые следует предпринять, а также, как быстро вводить или отменять ограничения. Очень хотелось бы, чтобы в этом направлении удалось соединить адекватные действия Правительства с четким осознанием ситуации большинством населения и преломить негативные тенденции.
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