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Прогнозы относительно COVID-19: где взять оптимизм?

Опубликовано  02.10.2020
В продолжение исследования тенденций развития COVID-19 в Украине в середине сентября разработан очередной сценарный прогноз на 16 сентября–15 октября. Читателей apteka.ua мы оперативно информировали о предыдущих прогнозах, которые отображали тревожные тенденции лета — начала осени. Отметим, например, что прогноз по пессимистическому сценарию на 16 августа–15 сентября достиг точности в –2.8%.

Процесс выявления инфицированных как в Украине, так и во многих других странах продолжает демонстрировать тенденцию к повышению заболеваемости, отображенную на рис. 1, где приведено ежедневное количество подтвержденных случаев COVID-19 по нескольким странам со дня выявления первых 100 случаев; в Украине, по данным МЗ, это произошло 24 марта (источник: Центр системных наук и инженерии (Center for Systems Science and Engineering — CSSE) Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University), МЗ Украины, 16.09.2020 г.).

РИС. 1
Ежедневное количество выявленных случаев COVID-19 в некоторых странах, скользящее среднее за 7 дней (первым 3 странам соответствует левая шкала, Италии, Испании и Германии — правая)

Как видно, во всех приведенных странах, кроме Польши, повышения этого показателя продол­жается, причем, не считая Швеции, уже на протяжении довольно длительного времени. К сожалению, Украина и Испания демонстрируют весьма существенные темпы роста. Однако в Испании и других странах количество смертей вследствие коронавируса драматическим образом отличается от отечественных реалий (рис. 2) (источник: CSSE Университета Джона Хопкинса, МЗ Украины, собственные расчеты, 16.09.2020 г.).

РИС. 2
Ежедневное количество летальных исходов вследствие COVID-19 в некоторых странах, скользящее среднее за 7 дней (Испания — по правой шкале)

Один из самых известных показателей распространения инфекции — это R0, ожидаемое число случаев заражения за определенное время. Он используется для оценки распространения эпидемий разного характера, поэтому был применен в ряде стран и для анализа пандемии коронавируса, например, в Германии и России, а также в Украине в первые месяцы процесса. Поскольку при его исчислении в случае COVID-19 следует допускать, что количество ежедневно проводимых тестов относительно стабильно, а это не выполняется в Украине, более информативным, как уже отмечалось, является количество подтвержденных случаев инфицирования на 100 проведенных тестов, то есть процент подтвержденных случаев. Впрочем, и здесь есть проблемы (рис. 3) (источник: МЗ Украины, собственные расчеты).

РИС. 3
Ежедневное количество тестов (левая шкала) и процент подтвержденных случаев (правая шкала) в Украине (здесь и далее данные на графиках отнесены ко дню их получения, а не опубликования (то есть по состоянию на конец соответствующего дня)

Причина аномального процентного показателя в выходные так и остается не ясной, учитывая наличие остатков в лабораториях, достигающих иногда пятизначных чисел, что приводит к задержкам с выдачей результатов на срок более недели. Поэтому были проанализированы величины сглаженных по 7 дням средних значений процентов с элиминированными выходными, по данным МЗ, однако оказалось, что даже на основе такого подхода следует делать выводы весьма осмотрительно. Часто высказывали мнение, что с 22 по 25 августа наблюдался всплеск доли выявленных случаев: даже усредненный по данным МЗ, он показывает пик в эти дни, а затем ощутимый спад. В то же время, объяснение простое и его можно увидеть на рис. 3: три выходных дали аномальный процент подтвержденных случаев (даже по данным МЗ от 13 до 19,2%, в то время как усредненный процент без выходных, по тем же данным, в эти дни колебался в пределах 8–10%).

С целью избежания влияния аномальных значений в выходные предлагается при исчислении процента подтвержденных случаев учитывать только рабочие дни с 5-дневным скользящим окном и использовать обработанные данные (рис. 4). Именно такой показатель более устойчив как к изменению количества проведенных, так и к объемам необработанных в лабораториях тестов (остатков) (источник: собственные расчеты).

РИС. 4
Усредненные значения доли (%) подтвержденных случаев от общего количества результатов тестирования без учета выходных

Наконец, на рис. 5 представлен прогноз динамики подтвержденных случаев, разработанный 11–16 сентября по 2 сценариям (источник: собственные расчеты).

РИС. 5
COVID-19. Сценарный прогноз количества ежедневных подтвержденных случаев (разработан 11-16 сентября на период 16 сентября-15 октября 2020 г.; уточнен 1 октября)

Основной предпосылкой сценария, названного оптимистическим, является достигнутая стабилизация количества тестирований на уровне 26–29 тыс. в день, а также выработка и проведение Правительством эффективных мер по сдерживанию процессов инфицирования. При наращивании количества проводимых тестов свыше 30–33 тыс. в день и сохранении или повышении нынешнего уровня распространения COVID-19 более реалистичным представляется пессимистический сценарий.

Государства существенно различаются по реакции на COVID-19 и принимаемым ими действиям. Эти различия в подходах вызывают жаркие дискуссии лиц, определяющих политику, и общественности касательно уровня ответных мер, которые следует предпринять, а также, как быстро вводить или отменять ограничения. Очень хотелось бы, чтобы в этом направлении удалось соединить адекватные действия Правительства с четким осознанием ситуации большинством населения и преломить негативные тенденции.

Леонид Гуляницкий, доктор технических наук,
Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины
P.S. Прогноз уточнен 1 октября.
Опубликовано  02.10.2020

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