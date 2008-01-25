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Новости медицины и фармацииПрогнозирование риска развития рака эндометрия: роль гена HSD3B1

Прогнозирование риска развития рака эндометрия: роль гена <i>HSD3B1</i>

Опубликовано  19.09.2022

Исследование, проведенное на базе Исследовательского института Лернера при клинике Кливленда (Cleveland Clinic’s Lerner Research Institute), показало связь между выявлением гена HSD3B1 и риском развития рака эндометрия.

Рак эндометрия — один из наиболее часто диагностируемых у женщин видов онкопатологии. Средний возраст больных раком эндометрия составляет 60 лет. Основной симптом заболевания — нерегулярные кровотечения после наступления менопаузы. При этом не существует эффективных скрининговых методов для диагностики этого вида рака.

Исследователи установили, что ген HSD3B1 чаще выявляют у женщин с раком эндометрия ІІ типа, чем у пациенток без данного типа онкопатологии. Риск летального исхода выше у женщин с раком эндометрия ІІ типа, чем у больных, у которых  диагностирован рак эндометрия І типа. Вероятно, это объясняется меньшей выраженностью гормонозависимости опухолевых клеток при раке эндометрия ІІ типа.

Ранее в исследованиях было показано, что ген HSD3B1 связан с повышенным риском развития рака молочной и  предстательной железы.

Нима Шарифи (Nima Sharifi), доктор медицинских наук, старший автор исследования и директор Центра исследования злокачественных новообразований мочеполовой системы Исследовательского института Лернера (Director of the Lerner Research Institute’s Genitourinary Malignancies Research Center), подчеркнула, что исследования связи гена HSD3B1 и риска развития онкологических заболеваний потенциально позволит разработать методы профилактики и таргетной терапии при некоторых видах рака.

Роберто Варгас (Roberto Vargas), доктор медицинских наук, соавтор и ассистент отделения гинекологической онкологии Кливлендской клиники, объяснил, что выявление связи между геном HSD3B1 и риском развития рака эндометрия критически важно, поскольку частота развития данного вида рака в США повышается.

Доктор Н. Шарифи объяснила, что андрогены и эстрогены вырабатываются не только яичками/яичниками. Так, ген HSD3B1 кодирует фермент, участвующий в трансформации стероидных предшественников, вырабатываемых в надпочечниках, в андрогены и эстрогены.

Доктор Н. Шарифи рассказала, что HSD3B1 может служить биомаркером некоторых подтипов рака молочной железы и эндометрия.

Кроме того, при анализе данных Британского биобанка было установлено, что у больных раком с генотипом HSD3B1 наблюдался более высокий риск летального исхода, несмотря на проводимое лечение.

Авторы отметили, что ген HSD3B1 чаще выявляют у женщин негроидной расы.

Джефф Макманус (Jeff McManus), доктор философии, первый автор и научный сотрудник Отдела биологии рака (Cancer Biology Department), подчеркнул, что необходимы более масштабные исследования связи гена HSD3B1 с развитием онкологических заболеваний.

На сегодня проводятся дальнейшие исследования ассоциации гена HSD3B1 с раком молочной железы, предстательной железы и эндометрия, а также связи между выявлением данного гена и клиническим ответом на противоопухолевую терапию.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  19.09.2022

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