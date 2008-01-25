Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииПрофилактика пищевой аллергии у детей

Профилактика пищевой аллергии у детей

Опубликовано  01.08.2023

Детский аллерголог из Йельского университета (Yale University), США, сообщила о программе консультаций для семей с маленькими детьми.

В течение многих лет родителям давали стандартную рекомендацию — избегать включения арахиса в рацион детей младшего возраста. По мнению ряда экспертов, отсрочка введения в рацион арахиса способствовала снижению риска развития аллергической реакции на этот продукт. Аллергия на арахис — наиболее часто диагностируемый вид аллергии у детей в США. В отношении других распространенных пищевых аллергенов — молочных продуктов, яиц, орехов и рыбы — рекомендации были схожими. Избегать их раннего введения в рацион рекомендовали прежде всего детям из группы высокого риска развития пищевой аллергии (например с диагностированным атопическим дерматитом или экземой).

Рекомендации существенно изменились после того, как было проведено исследование «Изучение ранней информации об аллергии на арахис» (Learning Early About Peanut Allergy (LEAP)). Результаты исследования опубликованы в 2015 г. в «New England Journal of Medicine».

В исследовании LEAP установлено, что раннее введение и регулярное употребление в пищу арахиса способствует снижению риска развития аллергии на арахис у детей младшего возраста, которые относятся к группе высокого риска.

В результате Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics — AAP) изменила свои рекомендации. Так, согласно современным рекомендациям Американской академии педиатрии у родителей нет причин откладывать введение своим детям продуктов, которые являются потенциальными аллергенами, включая продукты из арахиса, молочные продукты, яйца или рыбу.

В 2017 г. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) рекомендовал раннее введение арахиса детям из групп высокого риска.

По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), пищевую аллергию выявляют у около 8% детей в США (или у 1 из 13 детей).

Чтобы ответить на вопросы родителей о пищевой аллергии, Yale Medicine и Yale New Haven Children’s Hospital запустили Программу профилактики детской пищевой аллергии (Pediatric Food Allergy Prevention Program) для беременных и детей в возрасте младше 1 года. Первоначальные консультации проводятся с помощью телемедицины. Пациентов консультируют детский аллерголог и диетолог, специализирующиеся на пищевой аллергии, для разработки индивидуального профилактического плана.

Стефани Лидс (Stephanie Leeds), доктор медицины, детский аллерголог и иммунолог, которая специализируется на пищевой аллергии, принимала участие в разработке Программы профилактики детской пищевой аллергии. С. Лидс отметила, что выполнение ряда рекомендаций способствует значительному снижению риска развития пищевой аллергии у детей.

Пищевая аллергия возникает, когда иммунная система вашего организма чрезмерно реагирует на продукты питания (определенное вещество/вещества, содержащееся в продуктах питания). Иммунная система идентифицирует такое вещество/вещества как опасность и запускает защитную реакцию. Симптомы пищевой аллергии могут включать рвоту, крапивницу, повторяющийся кашель, отек языка и/или одышку. Их выраженность может варьировать от легкой до тяжелой степени. Аллергическая реакция часто развивается в течение нескольких минут или двух часов после контакта с пищевым аллергеном.

Анафилаксия — крайне тяжелая аллергическая реакция немедленного типа, которая может привести к нарушению дыхания, вызвать резкое снижение артериального давления и повлиять на частоту сердечных сокращений — и может привести к летальному исходу. При развитии анафилаксии необходимо немедленное лечение, основа которого — инъекции адреналина. Пищевая аллергия чаще диагностируется у детей, чем у взрослых, но проявиться она может в любом возрасте. Иногда возможно развитие аллергии на продукты, которые человек употреблял в пищу в течение многих лет. Любая пища может вызвать аллергическую реакцию. В то же время около 90% случаев пищевой аллергии приходится на такие продукты: яйца, молочные продукты и молоко, арахис, лесные орехи, рыба, моллюски, пшеница, соя и кунжут.

Доктор С. Лидс сообщила, что существует наследственная предрасположенность к развитию пищевой аллергии. Кроме того, по оценкам экспертов, наиболее высокий риск развития пищевой аллергии наблюдается у детей с тяжелой экземой, особенно при развитии экземы в первые несколько месяцев жизни ребенка.

Специалисты Программы профилактики детской пищевой аллергии дают родителям рекомендации по поводу сроков, количества и рецептов приготовления продуктов, являющихся потенциальными аллергенами.

В случае развития у ребенка пищевой аллергии сотрудники программы Йельской медицины по детской пищевой аллергии (Yale Medicine’s Pediatric Food Allergy Program) рекомендуют:

  • пероральные пищевые провокации (предоставление ребенку соответствующего пищевого аллергена в небольших количествах под наблюдением врача для диагностики или исключения истинной пищевой аллергии);
  • пероральную иммунотерапию (введение небольших, возрастающих количеств аллергена под контролем аллерголога с целью снижения чувствительности к нему ребенка).

По материалам www.yalemedicine.org

Опубликовано  01.08.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости