Профилактика пищевой аллергии у детей

Детский аллерголог из Йельского университета (Yale University), США, сообщила о программе консультаций для семей с маленькими детьми.

В течение многих лет родителям давали стандартную рекомендацию — избегать включения арахиса в рацион детей младшего возраста. По мнению ряда экспертов, отсрочка введения в рацион арахиса способствовала снижению риска развития аллергической реакции на этот продукт. Аллергия на арахис — наиболее часто диагностируемый вид аллергии у детей в США. В отношении других распространенных пищевых аллергенов — молочных продуктов, яиц, орехов и рыбы — рекомендации были схожими. Избегать их раннего введения в рацион рекомендовали прежде всего детям из группы высокого риска развития пищевой аллергии (например с диагностированным атопическим дерматитом или экземой).

Рекомендации существенно изменились после того, как было проведено исследование «Изучение ранней информации об аллергии на арахис» (Learning Early About Peanut Allergy (LEAP)). Результаты исследования опубликованы в 2015 г. в «New England Journal of Medicine».

В исследовании LEAP установлено, что раннее введение и регулярное употребление в пищу арахиса способствует снижению риска развития аллергии на арахис у детей младшего возраста, которые относятся к группе высокого риска.

В результате Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics — AAP) изменила свои рекомендации. Так, согласно современным рекомендациям Американской академии педиатрии у родителей нет причин откладывать введение своим детям продуктов, которые являются потенциальными аллергенами, включая продукты из арахиса, молочные продукты, яйца или рыбу.

В 2017 г. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) рекомендовал раннее введение арахиса детям из групп высокого риска.

По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), пищевую аллергию выявляют у около 8% детей в США (или у 1 из 13 детей).

Чтобы ответить на вопросы родителей о пищевой аллергии, Yale Medicine и Yale New Haven Children’s Hospital запустили Программу профилактики детской пищевой аллергии (Pediatric Food Allergy Prevention Program) для беременных и детей в возрасте младше 1 года. Первоначальные консультации проводятся с помощью телемедицины. Пациентов консультируют детский аллерголог и диетолог, специализирующиеся на пищевой аллергии, для разработки индивидуального профилактического плана.

Стефани Лидс (Stephanie Leeds), доктор медицины, детский аллерголог и иммунолог, которая специализируется на пищевой аллергии, принимала участие в разработке Программы профилактики детской пищевой аллергии. С. Лидс отметила, что выполнение ряда рекомендаций способствует значительному снижению риска развития пищевой аллергии у детей.

Пищевая аллергия возникает, когда иммунная система вашего организма чрезмерно реагирует на продукты питания (определенное вещество/вещества, содержащееся в продуктах питания). Иммунная система идентифицирует такое вещество/вещества как опасность и запускает защитную реакцию. Симптомы пищевой аллергии могут включать рвоту, крапивницу, повторяющийся кашель, отек языка и/или одышку. Их выраженность может варьировать от легкой до тяжелой степени. Аллергическая реакция часто развивается в течение нескольких минут или двух часов после контакта с пищевым аллергеном.

Анафилаксия — крайне тяжелая аллергическая реакция немедленного типа, которая может привести к нарушению дыхания, вызвать резкое снижение артериального давления и повлиять на частоту сердечных сокращений — и может привести к летальному исходу. При развитии анафилаксии необходимо немедленное лечение, основа которого — инъекции адреналина. Пищевая аллергия чаще диагностируется у детей, чем у взрослых, но проявиться она может в любом возрасте. Иногда возможно развитие аллергии на продукты, которые человек употреблял в пищу в течение многих лет. Любая пища может вызвать аллергическую реакцию. В то же время около 90% случаев пищевой аллергии приходится на такие продукты: яйца, молочные продукты и молоко, арахис, лесные орехи, рыба, моллюски, пшеница, соя и кунжут.

Доктор С. Лидс сообщила, что существует наследственная предрасположенность к развитию пищевой аллергии. Кроме того, по оценкам экспертов, наиболее высокий риск развития пищевой аллергии наблюдается у детей с тяжелой экземой, особенно при развитии экземы в первые несколько месяцев жизни ребенка.

Специалисты Программы профилактики детской пищевой аллергии дают родителям рекомендации по поводу сроков, количества и рецептов приготовления продуктов, являющихся потенциальными аллергенами.

В случае развития у ребенка пищевой аллергии сотрудники программы Йельской медицины по детской пищевой аллергии (Yale Medicine’s Pediatric Food Allergy Program) рекомендуют:

пероральные пищевые провокации (предоставление ребенку соответствующего пищевого аллергена в небольших количествах под наблюдением врача для диагностики или исключения истинной пищевой аллергии);

пероральную иммунотерапию (введение небольших, возрастающих количеств аллергена под контролем аллерголога с целью снижения чувствительности к нему ребенка).

По материалам www.yalemedicine.org