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Новости медицины и фармацииПродолжается разработка таблетированной вакцины против SARS-CoV-2

Продолжается разработка таблетированной вакцины против SARS-CoV-2

Опубликовано  29.01.2021

Биотехнологическая компания из США «Vaxart, Inc.» 26 января объявила о результатах доклинического исследования, свидетельствующих о значительном потенциале вакцины против SARS-CoV-2, вводимой перорально. 14 января было получено разрешение Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) на проведение клинического исследования І фазы вакцины-кандидата с участием добровольцев в возрасте 18–55 лет. Рекомбинантная субъединичная вакцина, выбранная для клинических исследований, обеспечивает экспрессию не только белка шипа (S), но и белка нуклеокапсида (N) вируса SARS-CoV-2. Белок N способен генерировать специфические противовирусные Т-клеточные ответы, обеспечивая потенциально лучшую перекрестную защиту.

«Последние данные исследования SARS-CoV-2 Hamster Challenge подтверждают нашу уверенность в том, что наша оральная вакцина-кандидат против COVID-19 является многообещающей, — отметил Андрей Флорей (Andrei Floroiu), генеральный директор «Vaxart». — Наша пероральная вакцина может помочь в борьбе с эпидемией COVID-19 во всем мире, поскольку она стабильна при комнатной температуре, что упрощает транспортировку, хранение и введение по сравнению с инъекционными». Часть доклинических результатов была опубликована в журнале «Nature Medicine» 11 января 2021 г.

Помимо разработки вакцин для новых показаний «Vaxart» создает формы для перорального применения имеющихся в настоящее время вакцин. Программы доклинической и ранней клинической (І фаза) разработки включают таблетированные вакцины, предназначенные для защиты от коронавируса, норовируса, сезонного гриппа и респираторно-синцитиального вируса, а также терапевтическую вакцину против вируса папилломы человека, первого показания «Vaxart» в сфере иммуноонкологии. Компания зарегистрировала множество патентов на свои технологии и разработки по вакцинации с использованием аденовируса и агонистов толл-подобного рецептора-3 (Toll-like receptorTLR3).

По материалам vaxart.com

Опубликовано  29.01.2021

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