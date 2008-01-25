Новые данные показывают, что отсутствие проблем со сном, его достаточное количество, а также низкий уровень профессионального выгорания связаны с более низким риском развития COVID-19 среди медицинских работников, которые контактируют с пациентами с COVID-19.

Например, каждый дополнительный час сна в ночное время снижал риск развития COVID-19 на 12%, согласно исследованию при участии 2844 медицинских работников.

Кроме того, те, кто сообщал о том, что ежедневно испытывают эмоциональное выгорание на работе, в 2,6 раза чаще сообщали о COVID-19 и сталкивались с более тяжелыми формами данного заболевания.

«Это исследование подчеркивает важность факторов риска COVID-19, не связанных с гигиеной, и поддерживает целостный подход к здоровью, включая оптимальный сон и снижение рабочего стресса, необходимый для защиты наших медицинских работников от этой и будущих пандемий», — отметил старший автор исследования Сара Зайдельманн (Sara Seidelmann).

С. Зайдельманн и ее коллеги отмечают: «Наши результаты дополняют данные о том, что продолжительность сна, проблемы со сном и профессиональное выгорание могут быть факторами риска развития вирусных заболеваний, включая COVID-19».

Это первое исследование, которое связывает риск COVID-19 с привычками сна, включая количество часов сна в ночное время, часы дневного сна и серьезные проблемы, связанные со сном, среди медицинских работников из разных стран.

Исследование было опубликовано 22 марта 2020 г. в журнале «BMJ Nutrition, Prevention and Health».

Что именно лежит в основе формирования связи между проблемами со сном, профессиональным выгоранием и повышенным риском развития COVID-19 и его тяжелой формы, остается неизвестным.

«Механизм, лежащий в основе этих взаимосвязей, не ясен. Однако известно, что проблемы со сном и стресс могут привести к нарушению регуляции иммунной системы, усилению воспалительных реакций, а также изменениям в уровнях гормонов, таких как кортизол и мелатонин, которые могут повысить уязвимость к вирусным инфекциям», — объясняет С. Зайдельманн.

По материалам medscape.com,

фото workingnurse.com