Приступ тревоги и паническая атака: как распознать и купировать?

Что такое приступ тревоги?

По данным экспертов Детройтского медицинского центра (Detroit Medical Center), приступ тревоги — это период, в течение которого наблюдаются интенсивные симптомы тревоги, особенно страх. Он может длиться от нескольких минут до нескольких недель. Выраженность симптомов при этом обычно увеличивается постепенно.

По данным издательства Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School Harvard Health Publishing), во время приступа тревоги у пациентов наблюдаются такие симптомы, как:

ощущение паники, ожидания чего-то ужасного;

постоянно нарастающее чувство страха или беспокойства;

повышенное потоотделение (обычно ладоней);

учащенное сердцебиение;

тошнота;

головокружение;

одышка;

ощущение как будто развивается сердечный приступ или инсульт.

Развитие физических симптомов обусловливает усугубление страха и беспокойства.

Жаклин Буллис (Jacqueline Bullis), помощник психолога в Больнице Маклина (McLean Hospital) при Гарвардской медицинской школе, объяснила, что такие симптомы, как головокружение, сердцебиение и стеснение в груди, вызывают у пациентов с приступами тревоги ощущение, что должно произойти что-то ужасное. При этом она подчеркнула, что важно информировать больных, что эти неприятные физические ощущения не опасны, и они могут научиться их выдерживать.

Эксперты рекомендуют обратиться за медицинской помощью при развитии приступа тревоги, поскольку схожие симптомы могут наблюдаться при опасных для жизни заболеваниях.

Приступ тревоги или паническая атака: чем отличаются?

Паническая атака характеризуется внезапным началом без видимой причины.

По данным Национальной медицинской библиотеки (National Library of Medicine), паническая атака определяется как период «сильного страха», который возникает внезапно, достигает максимальной силы в течение 10 мин и включает как минимум четыре из следующих симптомов:

учащенное сердцебиение/ощущение сильного сердцебиения;

повышенное потоотделение;

тремор или дрожь;

одышка или ощущение удушья;

тошнота или расстройство пищеварения;

дискомфорт или боль в грудной клетке;

головокружение, предобморочное состояние, в некоторых случаях может развиться обморок;

ощущение нереальности происходящего, «оторванности от самого себя»;

страх потери контроля;

страх смерти;

ощущение онемения или покалывания в различных участках тела;

ощущение жара или озноб.

Эксперты признают, что иногда термины «приступ тревоги» и «паническая атака» употребляются как синонимы. Эти состояния имеют в основе общую физиологическую реакцию, называемую «бей или беги». Но ключевое отличие заключается в том, что симптомы панической атаки неожиданны и застают человека врасплох, в то время как приступы тревоги более ожидаемы, потому что интенсивность тревоги, волнения и страха нарастает постепенно.

Как преодолеть приступ тревоги?

Джеймс Мэддакс (James Maddux), почетный профессор клинической психологии в Университете Джорджа Мейсона в Фэрфаксе (George Mason University, in Fairfax), штат Вирджиния, рассказал, что существует несколько научно обоснованных методов, помогающих успокоиться при приступах тревоги или паники. Так, он рекомендует:

контролировать глубину и частоту дыхания: глубокое и замедленное дыхание способствует преодолению ощущения тревоги;

замедлять скорость речи;

заниматься медитацией;

использовать психотерапевтические методы терапии, например управляемую экспозиционную терапию (прежде всего рекомендуется пациентам, у которых приступы тревоги связаны с различными фобиями).

Национальный альянс по психическим заболеваниям (National Alliance on Mental Illness) также рекомендует:

когнитивно-поведенческую терапию;

применение седативных препаратов.

Дж. Мэддакс рассказал, что медитации являются одним из наиболее эффективных методов контроля тревоги. Так, они способствуют повышению контроля эмоциональной сферы и физиологических реакций. В то же время контролируемое дыхание — наиболее эффективный метод купирования симптомов тревоги.

По материалам www.medicalxpress.com