Применять ли миртазапин у пациентов с деменцией?

Согласно данным, полученным в одном из исследований, эффективность препарата, применяемого для симптоматического лечения возбуждения у пациентов с деменцией сравнима с эффективностью плацебо. Более того, исследователи установили, что при применении этого препарата повышается риск летального исхода.

Исследование, проведенное исследователями из Университета Плимута (University of Plymouth), результаты которого были опубликованы в медицинском журнале «The Lancet», показало, что антидепрессант миртазапин не уменьшал выраженность возбуждения у пациентов с деменцией. Кроме того, в исследовании показано потенциальное повышение риска летального исхода при приеме данного препарата по сравнению с отсутствием лечения у пациентов данной категории.

Возбуждение — распространенный симптом деменции, характеризующийся несоответствующей вербальной и/или двигательной активностью и часто включающий физическую и вербальную агрессию. Прежде всего таким пациентам должна быть предложена немедикаментозная терапия (психотерапия, изменение образа жизни, занятия рукоделием, арт-терапия и т.д.). Медикаментозное лечение применяется в случае отсутствия эффекта от немедикаментозных методов. Ранее в исследованиях было отмечено, что риск летального исхода выше у пациентов с деменцией, которые принимают антипсихотические препараты.

В двойном слепом клиническом исследовании, финансируемом Национальным институтом исследований в области здравоохранения (National Institute for Health Research), Великобритания, приняли участие 204 человека с болезнью Альцгеймера из 20 медицинских центров, расположенных в Великобритании. Пациенты были рандомизированы на 2 группы: 1-я группа принимала миртазапин, а 2-я — плацебо.

Через 12 нед было отмечено, что выраженность симптомов возбуждения у пациентов обеих групп одинакова. При этом в ходе анализа данных на 16-й неделе исследования отмечено, что количество летальных исходов в 1-й группе (7) значительно превышает количество таковых во 2-й группе (1).

Ведущий исследователь профессор Субэ Банерджи (Sube Banerjee), декан факультета здравоохранения и профессор Плимутского университета, рассказал, что деменцию диагностируют у около 46 млн человек во всем мире. По прогнозам исследователей, в течение следующих 20 лет количество больных с деменцией вырастет в 2 раза. Возбуждение — симптом, который значительно ухудшает качество жизни больных с деменцией.

С. Банерджи объяснил, что в ходе исследования выявлено, что один из часто применяемых препаратов для симптоматической терапии возбуждения у пациентов с деменцией не только неэффективен, но и потенциально может повысить риск летального исхода. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы полученные результаты учитывались медицинским сообществом и миртазапин больше не применяли для купирования симптомов возбуждения у больных деменцией.

Профессор С. Банерджи высказал надежду, что в дальнейшем будут разработаны действительно эффективные подходы к терапии деменции, которые позволят улучшить качество жизни пациентов.

По материалам www.medicalxpress.com