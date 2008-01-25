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Новости медицины и фармацииПриложение для смартфона поможет уменьшить выраженность шума в ушах?

Приложение для смартфона поможет уменьшить выраженность шума в ушах?

Опубликовано  16.08.2022

Тиннитус, или шум в ушах, в той или иной степени ощущают 5–43% взрослого  населения во всем мире.  Это ложное восприятие звука может привести к нарушению сна, концентрации внимания, беспокойству/депрессии и ухудшению слуха.

Предположительно, шум в ушах может быть результатом нарушения межнейронных связей или периферической слуховой деафферентации. Также он может развиваться после травмы головы.

В недавнем исследовании была оценена эффективность и удобство использования прототипа цифрового политерапевтического приложения для лечения пациентов с тиннитусом на базе смартфона в сравнении с приложением для смартфона, генерирующим белый шум. Исследование было проведено на базе Оклендского университета (University of Auckland) и включило 61 пациента с тиннитусом. Участники были рандомизированы на 2 группы: 1-я группа проходила терапию с использованием разработанного для смартфонов цифрового политерапевтического приложения, 2-я — с помощью приложения для смартфона, генерирующего белый шум.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Frontiers in Neurology».

В исследовании было показано, что у пациентов, получавших цифровую политерапию, уменьшение выраженности шума в ушах наблюдалось уже через 12 нед терапии. Во второй группе такого эффекта в этот период не отмечали.

Интенсивность шума в ушах определяли при помощи функционального индекса тиннитуса (Tinnitus Functional Index — TFI).

Доцент аудиологии Грант Серчфилд (Grant Searchfield) объяснил, что основой нового метода является первоначальная оценка аудиологом, который разрабатывает индивидуальный план лечения с использованием цифровых технологий. Он рассказал, что с помощью разработанного политерапевтического метода происходит по сути «перепрограммирование головного мозга» — то есть пациент начинает воспринимать шум в ушах как фоновый шум, не нарушающий повседневную жизнедеятельность.

Научный сотрудник-аудиолог, доктор Фил Сандерс (Phil Sanders), рассказал, что 65% пациентов первой группы отметили уменьшение выраженности шума в ушах и улучшение качества жизни.

Исследователи подчеркивают необходимость дальнейших более обширных клинических исследований и получения одобрения Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA).

Ученые надеются, что политерапевтическое приложение для лечения пациентов с тиннитусом станет доступным в клинической практике примерно через 6 мес.

По материалам www.medicalxpress.com;

www.frontiersin.org

Опубликовано  16.08.2022

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