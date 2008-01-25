Отсутствует единое мнение экспертов в отношении оптимального рациона питания для женщин, кормящих грудью. Отчасти это связано с тем, что до сих пор не исследован досконально состав грудного молока в различные периоды лактации и его зависимость от рациона питания женщины. Таким образом, нет и точных знаний о том, какие именно микро- и макронутриенты расходуются организмом женщины в повышенных количествах.

Витамин D вырабатывается в организме человека под воздействием солнечного света на кожу. По оценкам экспертов, у 40% жителей Европы существует дефицит этого витамина, при этом выраженный дефицит отмечают в 13% случаев. В недавних исследованиях показано, что прием витамина D снижает риск развития аутоимунных заболеваний.

Доктор Гарет Най (Dr. Gareth Nye), преподаватель физиологии Честерского университета (University of Chester), объяснил, что у большей части населения наблюдается сезонный дефицит витамина D в холодное время года. Всем беременным рекомендуется принимать данный витамин в дозе 400 МЕ в сутки для профилактики дефицита. Низкое содержание витамина D является причиной развития рахита у детей. В большинство молочных смесей для младенцев добавлен этот витамин. Однако при грудном вскармливании все микро- и макронутриенты ребенок получает от матери. В исследованиях показано, что дефицит витамина D чаще отмечают у женщин, кормящих грудью, чем в целом в популяции. Это означает, что уровень витамина D в их грудном молоке также, вероятно, будет низким, что повышает риск развития его дефицита у детей, находящихся на грудном вскармливании.

В 2003 г. Американская педиатрическая ассоциация (American Association of Pediatrics) рекомендовала всем детям ежедневный прием 200 МЕ витамина D, в 2008 г. она пересмотрела свою позицию и рекомендовала детям ежедневный прием 400 МЕ витамина для профилактики развития его дефицита.

В результате различных исследований было продемонстрировано, что при приеме матерью витамина D его содержание в грудном молоке повышается до уровня, достаточного, чтобы предупредить развитие дефицита данного витамина у ребенка. Однако в этих исследованиях применяли дозы не менее 6000 МЕ в сутки.

Для детей, находящихся на грудном вскармливании, по-прежнему рекомендуется дополнительный прием витамина D в течение первых 6 мес жизни, после чего введение твердой пищи должно обеспечивать потребности ребенка в этом витамине.

Доктор Г. Най считает, что дополнительный прием матерью витамина D необходим до тех пор, пока грудное молоко является единственным источником питания ребенка. Когда же он начинает употреблять в пищу яйца, йогурты, коровье молоко и т.д., его потребности в данном витамине обеспечиваются продуктами питания.

Кроме витамина D, женщинам в период лактации может быть рекомендован прием препаратов железа. Это связано с тем, что во время беременности часто развивается дефицит железа. Кроме того, железодефицит возникает/усугубляется в связи с потерей крови во время родов. Считается, что грудное вскармливание не повышает потребность женщин в железе.

Ханна Уиттакер (Hannah Whittaker) — представитель Британской диетической ассоциации (British Dietetic Association) и дипломированный диетолог, а также директор проекта по консультированию в области питания беременных, женщин в период лактации и младенцев «bump2baby nutrition». Она объясняет, что депо железа в организме ребенка и того количества, которое он получает с грудным молоком, достаточно для обеспечения физиологической потребности в течение первых 6 мес.

В то же время она объяснила, что у женщин, придерживающихся вегетарианской диеты, зачастую развивается железодефицит, не связанный с лактацией. Им необходимо контролировать уровень железа в организме. При этом достаточное поступление железа в организм ребенка очень важно для развития его нервной системы. Она подчеркнула, что важно своевременное введение прикорма — в 6 мес — для обеспечения растущих потребностей ребенка в данном микроэлементе.

Также женщинам, придерживающимся вегетарианской диеты, следует контролировать уровень витамина В 12 . Потребность в этом витамине возрастает с 2,4 до 2,8 мкг, согласно данным отдела диетических добавок Национального института здравоохранения (National Institutes of Health Office of Dietary Supplements).

Х. Уиттакер объяснила, что основным источником витамина В 12 являются продукты животного происхождения, мясные продукты. И тем, кто придерживается вегетарианской диеты, рекомендуется принимать диетические добавки, содержащие данный витамин. При этом, если у кормящей грудью женщины определяют дефицит этого витамина, вероятно, его дефицит разовьется и у ребенка, находящегося на грудном вскармливании.

Еще один возможный распространенный микроэлементоз среди беременных и кормящих грудью женщин — это дефицит йода. Йод очень важный микроэлемент как для женщины, так и для ее ребенка — он необходим для синтеза гормонов щитовидной железы и развития мозга малыша.

Х. Уиттакер подчеркнула, что потребность в йоде значительно возрастает в период беременности и лактации и достигает 290 мкг в сутки. Дефицит йода в организме матери приводит к дефициту йода в организме ребенка, что, в свою очередь, может привести к различным нарушениям развития.

В Великобритании нет рекомендаций по приему диетических добавок, содержащих йод беременными или кормящими. Американская ассоциация щитовидной железы (American Thyroid Association) и Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics) рекомендуют беременным и кормящим принимать 150 мкг йода в сутки.

В последние десятилетия значительно возросла частота выявления аллергических реакций на коровье молоко. Матерям детей с аллергией на коровье молоко обычно рекомендуют исключить молочные продукты из рациона на период грудного вскармливания. В таком случае Х. Уиттакер советует принимать диетические добавки с кальцием. Она объяснила, что потребность женщины в кальции увеличивается с 700 мг в сутки во время беременности до 1250 мг в период грудного вскармливания. Таким образом, женщине необходимы дополнительные источники кальция. В таком случае также стоит рассмотреть целесообразность введения ребенку докорма при грудном вскармливании. Докорм детям, находящимся на грудном вскармливании, по мнению Х. Уиттакер, необходим и детям, чьи мамы придерживаются вегетарианской диеты.

Применение диетических добавок не является необходимым для всех женщин, кормящих грудью. Однако, во многих случаях женщина не получает необходимых микро- и макронутриентов. Х. Уиттакер считает, что хотя теоретически возможно получить все питательные вещества, в которых нуждается женщина и ее ребенок, находящийся на грудном вскармливании, с продуктами питания, этого часто не происходит, что может быть обусловлено образом жизни, приверженностью какой-то диете или экономическими факторами.

Важно не только мотивировать женщин кормить своих детей грудью, но и определить, какое питание является оптимальным для женщины в этот период. Необходимы дальнейшие исследования, которые бы отразили потребности женщин, кормящих грудью в микронутриентах, а также способствовали разработке оптимальных для матери и ребенка, находящегося на грудном вскармливании, рекомендаций по приему диетических добавок, содержащих различные витамины, микро- и макроэлементы.

По материалам www.medicalnewstoday.com