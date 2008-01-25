Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииПрием диетических добавок в период кормления грудью: что говорят эксперты?

Прием диетических добавок в период кормления грудью: что говорят эксперты?

Опубликовано  15.02.2022

Отсутствует единое мнение экспертов в отношении оптимального рациона питания для женщин, кормящих грудью. Отчасти это связано с тем, что до сих пор не исследован досконально состав грудного молока в различные периоды лактации и его зависимость от рациона питания женщины. Таким образом, нет и точных знаний о том, какие именно микро- и макронутриенты расходуются организмом женщины в повышенных количествах.

Витамин D вырабатывается в организме человека под воздействием солнечного света на кожу. По оценкам экспертов, у 40% жителей Европы существует дефицит этого витамина, при этом выраженный дефицит отмечают в 13% случаев. В недавних исследованиях показано, что прием витамина D снижает риск развития аутоимунных заболеваний.

Доктор Гарет Най (Dr. Gareth Nye), преподаватель физиологии Честерского университета (University of Chester), объяснил, что у большей части населения наблюдается сезонный дефицит витамина D в холодное время года. Всем беременным рекомендуется принимать данный витамин  в дозе 400 МЕ в сутки для профилактики дефицита. Низкое содержание витамина D является причиной развития рахита у детей. В большинство молочных смесей для младенцев добавлен этот витамин. Однако при грудном вскармливании все микро- и макронутриенты ребенок получает от матери. В исследованиях показано, что дефицит витамина D чаще отмечают у женщин, кормящих грудью, чем в целом в популяции. Это означает, что уровень витамина D в их грудном молоке также, вероятно, будет низким, что повышает риск развития его дефицита у детей, находящихся на грудном вскармливании.

В 2003 г. Американская педиатрическая ассоциация (American Association of Pediatrics) рекомендовала всем детям ежедневный прием 200 МЕ витамина D, в 2008 г. она пересмотрела свою позицию и рекомендовала детям ежедневный прием 400 МЕ витамина для профилактики развития его дефицита.

В результате различных исследований было продемонстрировано, что при приеме матерью витамина D его содержание в грудном молоке повышается до уровня, достаточного, чтобы предупредить развитие дефицита данного витамина у ребенка. Однако в этих исследованиях применяли дозы не менее 6000 МЕ в сутки.

Для детей, находящихся на грудном вскармливании, по-прежнему рекомендуется дополнительный прием витамина D в течение первых 6 мес жизни, после чего введение твердой пищи должно обеспечивать потребности ребенка в этом витамине.

Доктор Г. Най считает, что дополнительный прием матерью витамина D необходим до тех пор, пока грудное молоко является единственным источником питания ребенка. Когда же он начинает употреблять в пищу яйца, йогурты, коровье молоко и т.д., его потребности в данном витамине обеспечиваются продуктами питания.

Кроме витамина D, женщинам в период лактации может быть рекомендован прием препаратов железа. Это связано с тем, что во время беременности часто развивается дефицит железа. Кроме того, железодефицит возникает/усугубляется в связи с потерей крови во время родов. Считается, что грудное вскармливание не повышает потребность женщин в железе.

Ханна Уиттакер (Hannah Whittaker) — представитель Британской диетической ассоциации (British Dietetic Association) и дипломированный диетолог, а также директор проекта по консультированию в области питания беременных, женщин в период лактации и младенцев «bump2baby nutrition». Она объясняет, что депо железа в организме ребенка и того количества, которое он получает с грудным молоком, достаточно для обеспечения физиологической потребности в течение первых 6 мес.

В то же время она объяснила, что у женщин, придерживающихся вегетарианской диеты, зачастую развивается железодефицит, не связанный с лактацией. Им необходимо контролировать уровень железа в организме. При этом достаточное поступление железа в организм ребенка очень важно для развития его нервной системы. Она подчеркнула, что важно своевременное введение прикорма — в 6 мес — для обеспечения растущих потребностей ребенка в данном микроэлементе.

Также женщинам, придерживающимся вегетарианской диеты, следует контролировать уровень витамина В12. Потребность в этом витамине возрастает с 2,4 до 2,8 мкг, согласно данным отдела диетических добавок Национального института здравоохранения (National Institutes of Health Office of Dietary Supplements).

Х. Уиттакер объяснила, что основным источником витамина В12 являются продукты животного происхождения, мясные продукты. И тем, кто придерживается вегетарианской диеты, рекомендуется принимать диетические добавки, содержащие данный витамин. При этом, если у кормящей грудью женщины определяют дефицит этого витамина, вероятно, его дефицит разовьется и у ребенка, находящегося на грудном вскармливании.

Еще один возможный распространенный микроэлементоз среди беременных и кормящих грудью женщин — это дефицит йода. Йод очень важный микроэлемент как для женщины, так и для ее ребенка — он необходим для синтеза гормонов щитовидной железы и развития мозга малыша.

Х. Уиттакер подчеркнула, что потребность в йоде значительно возрастает в период беременности и лактации и достигает 290 мкг в сутки. Дефицит йода в организме матери приводит к дефициту йода в организме ребенка, что, в свою очередь, может привести к различным нарушениям развития.

В Великобритании нет рекомендаций по приему диетических добавок, содержащих йод беременными или кормящими. Американская ассоциация щитовидной железы (American Thyroid Association) и Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics) рекомендуют беременным и кормящим принимать 150 мкг йода в сутки.

В последние десятилетия значительно возросла частота выявления аллергических реакций на коровье молоко. Матерям детей с аллергией на коровье молоко обычно рекомендуют исключить молочные продукты из рациона на период грудного вскармливания. В таком случае Х. Уиттакер советует принимать диетические добавки с кальцием. Она объяснила, что потребность женщины в кальции увеличивается с 700 мг в сутки во время беременности до 1250 мг в период грудного вскармливания. Таким образом, женщине необходимы дополнительные источники кальция. В таком случае также стоит рассмотреть целесообразность введения ребенку докорма при грудном вскармливании. Докорм детям, находящимся на грудном вскармливании, по мнению Х. Уиттакер, необходим и детям, чьи мамы придерживаются вегетарианской диеты.

Применение диетических добавок не является необходимым для всех женщин, кормящих грудью. Однако, во многих случаях женщина не получает необходимых микро- и макронутриентов. Х. Уиттакер считает, что хотя теоретически возможно получить все питательные вещества, в которых нуждается женщина и ее ребенок, находящийся на грудном вскармливании, с продуктами питания, этого часто не происходит, что может быть обусловлено образом жизни, приверженностью какой-то диете или экономическими факторами.

Важно не только мотивировать женщин кормить своих детей грудью, но и определить, какое питание является оптимальным для женщины в этот период. Необходимы дальнейшие исследования, которые бы отразили потребности женщин, кормящих грудью в микронутриентах, а также способствовали разработке оптимальных для матери и ребенка, находящегося на грудном вскармливании, рекомендаций по приему диетических добавок, содержащих различные витамины, микро- и макроэлементы.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  15.02.2022

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости