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Новости медицины и фармацииПрием антипсихотических препаратов во время беременности не повышает риск развития нарушений нервной системы ребенка

Прием антипсихотических препаратов во время беременности не повышает риск развития нарушений нервной системы ребенка

Опубликовано  27.04.2022

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале «JAMA Internal Medicine», у детей женщин, принимавших нейролептики на поздних сроках беременности, не отмечается повышенного риска нарушений развития нервной системы.

Нейролептики обычно назначают женщинам детородного возраста при тяжелых психических расстройствах, в том числе биполярных, больших депрессивных и тревожных расстройствах. Более того, за последние два десятилетия увеличилась частота назначения антипсихотических препаратов, что также привело к увеличению количества случаев применения антипсихотических препаратов беременными.

В то время как предыдущие исследования с использованием подопытных животных продемонстрировали, что антипсихотические препараты могут быть в некоторой степени нейротоксичными, информации о состоянии здоровья детей, подвергшихся внутриутробному воздействию антипсихотических препаратов, было недостаточно.

В данном исследовании ученые проанализировали две общедоступных проспективных базы данных — Medicaid Analytic eXtract (MAX) и исследовательскую базу данных IBM Health MarketScan (MarketScan). В когорту MAX вошли более 2 000 000 млн беременных, не принимавших антипсихотические препараты, и более 9500 женщин, которые принимали один или несколько таких лекарственных средств во второй половине беременности. Когорта MarketScan включала около 1,3 млн беременных, не применявших антипсихотические препараты, и 1200 женщин, которые применяли нейролептики во время беременности.

Автор исследования Кэтрин Виснер (Katherine Wisner) отметила, что, согласно опубликованным ранее данным, нарушение развития нервной системы плода отмечается чаще при воздействии неблагоприятных факторов во II триместр беременности.

После анализа состояния здоровья матери и других факторов, которые могут негативно повлиять на развитие плода, исследователи отметили, что повышенный риск нарушений развития нервной системы у детей, рожденных женщинами, принимавшими антипсихотические препараты, был связан с образом жизни и состоянием здоровья матери, а не с воздействием антипсихотических препаратов.

Авторы отметили небольшую связь с воздействием антипсихотического препарата арипипразола, который обычно применяется при шизофрении у взрослых и детей, однако акцентировали внимание на необходимости дальнейших исследований.

В целом результаты подчеркивают важность тщательного наблюдения за развитием нервной системы детей, рожденных женщинами с психическими заболеваниями.

По материалам www.news-medical.net

Опубликовано  27.04.2022

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