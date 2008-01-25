При каких симптомах необходима консультация кардиолога?

Лица пожилого и старческого возраста зачастую могут испытывать различные боль и дискомфорт. Хотя многие симптомы можно списать на естественный процесс старения, важно уделять особое внимание сердечно-сосудистой системе.

Винаяк Нагараджа (Vinayak Nagaraja), интервенционный кардиолог в системе здравоохранения клиники Майо (Mayo Clinic Health System), США, отметила, что при наличии каких-либо опасений относительно имеющихся симптомов следует обсудить их с лечащим врачом. Лечащий врач определит, есть ли необходимость в консультации кардиолога.

Симптомы, указывающие на необходимость обращения к кардиологу, включают:

дискомфорт и боль в груди;

одышку;

отек ног;

повышенное артериальное давление;

аномально быстрый или медленный пульс;

головокружение или обморок;

семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте или внезапной сердечной смерти;

боль в ногах или язвы на коже ног, возникающие в результате заболеваний кровеносных сосудов.

Кардиолог оценит симптомы, проанализирует историю болезни и составит план обследования для диагностики причины возникших симптомов. Затем кардиолог даст рекомендации по лечению.

Индивидуальный план лечения может включать:

рекомендации по изменению рациона питания и физической активности.

Вы можете снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, если будете соблюдать диету с низким содержанием жиров и натрия, заниматься физическими упражнениями умеренной интенсивности в течение как минимум 30 мин большую часть дней в неделю, бросите курить и ограничите употребление алкоголя. Доктор В. Нагараджа рекомендует придерживаться средиземноморской диеты и избегать употребления красного мяса, а также обработанных пищевых продуктов. Он также предлагает заниматься йогой и медитацией.

Лекарственные средства.

Если одних изменений образа жизни недостаточно, кардиолог может назначить лекарственные средства для контроля вашего состояния. Выбор препарата/препаратов будет зависеть от типа и тяжести сердечно-сосудистого заболевания.

Кардиологические интервенции.

Если лекарственных средств недостаточно, кардиолог может порекомендовать определенные инвазивные процедуры или операцию. Тип процедуры или операции будет зависеть от типа сердечного заболевания и степени повреждения сердца. Если кардиолог решит, что вам необходима операция на сердце, вас могут направить к сердечно-сосудистому хирургу, который специализируется на операциях на сердце, легких и кровеносных сосудах. По окончании послеоперационного периода вас направят к кардиологу для длительного наблюдения и ухода. Доктор В. Нагараджа подчеркнул, что мысль о том, что у вас диагностировано сердечно-сосудистое заболевание, требующее хирургического вмешательства, может быть пугающей. Но раннее выявление и лечение может спасти вашу жизнь.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org