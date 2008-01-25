Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииПри каких симптомах необходима консультация кардиолога?

При каких симптомах необходима консультация кардиолога?

Опубликовано  05.02.2024

Лица пожилого и старческого возраста зачастую могут испытывать различные боль и дискомфорт. Хотя многие симптомы можно списать на естественный процесс старения, важно уделять особое внимание сердечно-сосудистой системе.

Винаяк Нагараджа (Vinayak Nagaraja), интервенционный кардиолог в системе здравоохранения клиники Майо (Mayo Clinic Health System), США, отметила, что при наличии каких-либо опасений относительно имеющихся симптомов следует обсудить их с лечащим врачом. Лечащий врач определит, есть ли необходимость в консультации кардиолога.

Симптомы, указывающие на необходимость обращения к кардиологу, включают:

  • дискомфорт и боль в груди;
  • одышку;
  • отек ног;
  • повышенное артериальное давление;
  • аномально быстрый или медленный пульс;
  • головокружение или обморок;
  • семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте или внезапной сердечной смерти;
  • боль в ногах или язвы на коже ног, возникающие в результате заболеваний кровеносных сосудов.

Кардиолог оценит симптомы, проанализирует историю болезни и составит план обследования для диагностики причины возникших симптомов. Затем кардиолог даст рекомендации по лечению.

Индивидуальный план лечения может включать:

  • рекомендации по изменению рациона питания и физической активности.

Вы можете снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, если будете соблюдать диету с низким содержанием жиров и натрия, заниматься физическими упражнениями умеренной интенсивности в течение как минимум 30 мин большую часть дней в неделю, бросите курить и ограничите употребление алкоголя. Доктор В. Нагараджа рекомендует придерживаться средиземноморской диеты и избегать употребления красного мяса, а также обработанных пищевых продуктов. Он также предлагает заниматься йогой и медитацией.

  • Лекарственные средства.

Если одних изменений образа жизни недостаточно, кардиолог может назначить лекарственные средства для контроля вашего состояния. Выбор препарата/препаратов будет зависеть от типа и тяжести сердечно-сосудистого заболевания.

  • Кардиологические интервенции.

Если лекарственных средств недостаточно, кардиолог может порекомендовать определенные инвазивные процедуры или операцию. Тип процедуры или операции будет зависеть от типа сердечного заболевания и степени повреждения сердца. Если кардиолог решит, что вам необходима операция на сердце, вас могут направить к сердечно-сосудистому хирургу, который специализируется на операциях на сердце, легких и кровеносных сосудах. По окончании послеоперационного периода вас направят к кардиологу для длительного наблюдения и ухода. Доктор В. Нагараджа подчеркнул, что мысль о том, что у вас диагностировано сердечно-сосудистое заболевание, требующее хирургического вмешательства, может быть пугающей. Но раннее выявление и лечение может спасти вашу жизнь.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубликовано  05.02.2024

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости