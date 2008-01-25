Президент Венесуэлы заявил об открытии лекарства от COVID-19
Президент Венесуэлы Николас Мадуро (Nicolás Maduroо) объявил 25 октября, выступая по общественному телевидению, что ученые Венесуэльского института научных исследований (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas — IVIC) получили из растительного сырья вещество, которое может иметь лечебное действие при COVID-19.
Кандидат в лекарственные средства ранее исследовали в отношении гепатита С и вируса папилломы человека. «Молекулу TR10 изучали в течение 6 мес в нашей стране, протестировав на возможность уничтожения нового коронавируса, — пояснил он. — Венесуэла получила лекарство, которое на 100% преодолевает коронавирус», — добавил он.
Президент Венесуэлы заверил, что протоколы, направляющие дальнейшую разработку лекарственного средства через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), будут соблюдаться.
Впоследствии министр науки и технологий Габриэла Хименес (Gabriela Jiménez) указала, что исследование началось 6 мес назад по инициативе губернатора Карабобо Рафаэля Лакавы (Rafael Lacava), который предложил изучить лекарственное растение. В процессе исследований зараженные COVID-19 клетки подвергали воздействию препарата в различных концентрациях, а затем тот же процесс был проделан со здоровыми клетками. Молекулярная структура действующего вещества была идентифицирована как производное урсоловой кислоты. Полученные результаты трактуют как «100% ингибирование репликации вируса in vitro», — заявил Н. Мадуро.
По материалам heraldo.es; elmundo.es; ivic.gob.ve
Новости медициныВсе новости
Алопеция, или Почему выпадают волосы?
30.04.2024
Что следует знать о рассеянном склерозе?
26.04.2024
Чем опасен инфаркт миокарда?
24.04.2024
Липома. Чем опасен подкожный жировик?
23.04.2024
Судороги в ногах — неужели навсегда?
22.04.2024