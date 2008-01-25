Ранее в исследованиях было показано, что применяемые при эректильной дисфункции лекарственные препараты, которые содержат ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ-5), способствуют улучшению состояния здоровья мужчин с сахарным диабетом II типа и/или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, показаны ренопротекторные свойства ингибиторов ФДЭ-5. Также препараты данной группы способствуют улучшению функции эндотелиальных клеток.

К ингибиторам ФДЭ-5 относятся силденафил, варденафил, аванафил и тадалафил.

В недавнем исследовании было показано, что применение препаратов данной группы связано со значительным снижением риска серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и летального исхода у здоровых мужчин.

Ингибиторы ФДЭ-5 снижают уровень ФДЭ-5 в организме. Дефицит ФДЭ-5 обусловливает повышение уровня циклического гуанозинмоносульфата — молекулы, которая способствует расслаблению гладких мышц стенок артерий, что приводит к расширению сосудов, усилению кровотока и улучшению кровообращения.

Так, терапия препаратами группы ФДЭ-5 у пациентов с эректильной дисфункцией, уже имевших в анамнезе приступ стенокардии/острый коронарный синдром, способствует снижению риска летального исхода на 33% и частоты госпитализаций по поводу декомпенсации сердечной недостаточности — на 40%.

В недавнем ретроспективном исследовании, проведенном совместно учеными из Хантингтонского медицинского исследовательского института (Huntington Medical Research Institutes) и Калифорнийского университета (University of California), было показано, что ФДЭ-5 потенциально может оказывать кардиопротекторное действие у здоровых мужчин.

Результаты исследования были опубликованы в «The Journal of Sexual Medicine».

В исследовании были проанализированы данные 72 498 мужчин с диагнозом эректильной дисфункции за 14 лет, из них около 24 000 получали терапию препаратами из группы ингибиторов ФДЭ-5.

Фармацевтическая и медицинская информация были взяты из интегрированной исследовательской базы данных HealthCore.

Из исследования были исключены пациенты с сердечно-сосудистыми событиями в анамнезе, а также те, которым ингибиторы ФДЭ-5 были назначены по поводу легочной гипертензии. Было установлено, что у мужчин, принимавших ингибиторы ФДЭ-5, на 13% реже отмечали приступы стенокардии/инфаркт миокарда. Риск летального исхода от всех причин у этой группы участников был ниже на 25%, а смерти вследствие сердечно-сосудистых заболеваний — на 39%, чем у мужчин, не принимавших ингибиторы ФДЭ-5.

Снижение риска сердечно-сосудистых событий было наиболее выраженным у участников, принимавших наибольшее количество ингибиторов ФДЭ-5 за период исследования. Так, у мужчин, которые получали наибольшее количество препаратов данной группы, было зафиксировано снижение риска сердечно-сосудистых событий на 55% и вероятности летального исхода от всех причин на 49% за период исследования.

Ведущий автор исследования доктор Роберт А. Клонер (Robert A. Kloner) объяснил, что необходимо проведение проспективного плацебо-контролируемого исследования с применением различных доз ингибиторов ФДЭ-5. Также он подчеркнул, что исследователи не предлагают применять препараты данной группы не по показаниям. Они показаны при эректильной дисфункции и легочной гипертензии. Также в некоторых случаях ингибиторы ФДЭ-5 применяются в терапии пациентов с синдромом Рейно.

Авторы исследования отметили, что, возможно, кардиопротекторный эффект применения ингибиторов ФДЭ-5 был связан с повышением сексуальной активности у участников. Кроме того, оценивали такой эффект препаратов данной группы только у мужчин. Р.А. Клонер подчеркнул, что необходимо провести исследования кардиопротекторных свойств ингибиторов ФДЭ-5 с участием женщин.

По материалам www.medicalnewstoday.com