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Новости медицины и фармацииПреимущественный ингибитор фосфодиэстеразы 4В: эффективен ли при идиопатическом легочном фиброзе?

Преимущественный ингибитор фосфодиэстеразы 4В: эффективен ли при идиопатическом легочном фиброзе?

Опубликовано  14.06.2022

В ходе недавнего исследования была оценена эффективность преимущественного ингибитора фосфодиэстеразы 4B в терапии пациентов с идиопатическим легочным фиброзом.

Результаты были опубликованы в журнале «The New England Journal of Medicine».

Ингибирование фосфодиэстеразы 4 (ФДЭ4) приводит к развитию противовоспалительного и антифибротического эффекта.

Идиопатический легочный фиброз — это прогрессирующее заболевание легких, при котором происходит фиброзирование легочной ткани, что приводит к нарушению функции внешнего дыхания и уменьшению поступления кислорода в кровь в альвеолах. В настоящее время зарегистрировано два антифибротических препарата, которые замедляют прогрессирование фиброза легких — нинтеданиб (nintedanib) и пирфенидон (pirfenidone).

В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании ІІ фазы оценивали эффективность и безопасность BI 1015550, предпочтительного перорального ингибитора ФДЭ4B, у пациентов с идиопатическим легочным фиброзом.

Эффективность препарата оценивали по изменению форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) спустя 12 нед приема препарата.

Для анализа результатов исследования применялся байесовский подход к оценке статистических данных (то есть оценка вероятности достоверности в зависимости от получаемой новой информации). Эффективность препарата оценивали в сравнении с плацебо, а также в подгруппе пациентов, получающих сопутствующую антифибротическую терапию или не принимающих антифибротические препараты.

В исследовании приняли участие 147 пациентов в возрасте старше 40 лет с диагностированным идиопатическим легочным фиброзом из 90 медицинских центров в 22 странах. 2/3 пациентов принимали селективный ингибитор ФДЭ4В под названием BI 1015550 в дозе 18 мг 2 раза в сутки, 1/3 пациентов — плацебо. В исследование не включали больных с обструкцией дыхательных путей, недавно перенесенными инфекционными заболеваниями органов дыхания, обострением идиопатического легочного фиброза на протяжении предшествующих 4 мес, принимающих более 15 мг преднизолона в сутки или с суицидальным поведением в анамнезе за последние 2 года.

В общей сложности 13 пациентов прекратили терапию с применением BI 1015550 из-за развития побочных эффектов. Частота их развития не зависела от сопутствующего применения больным других антифибротических препаратов.

Наиболее частым зарегистрированным в исследовании побочным эффектом была диарея. При этом в большинстве случаев она была легкой степени. На протяжении всего исследования проводили проспективный мониторинг суицидальных наклонностей с использованием Колумбийской шкалы оценки риска суицида (Columbia Suicide Severity Rating Scale — C-SSRS). Это связано с тем, что риск суицида описан как побочный эффект неселективных ингибиторов ФДЭ4. В период наблюдения ни у одного пациента не было зарегистрировано суицидальное поведение. Однако спустя 9 дней после завершения исследования у одного пациента были отмечены суицидальные мысли (больной сообщал о желании уйти из жизни).

В исследовании было показано, что препарат BI 1015550 в качестве монотерапии или в комбинации с другими антифибротическими препаратами предупреждает снижение ФЖЕЛ и функции легких у пациентов с идиопатическим легочным фиброзом. При этом у лиц, получавших плацебо, было зарегистрировано значительное снижение ФЖЕЛ за период наблюдения. Результаты спирометрии были централизованно проверены на соответствие критериям Американского торакального общества — Европейского респираторного общества (American Thoracic Society — European Respiratory Society criteria).

Таким образом, потенциально BI 1015550 является эффективным препаратом для терапии пациентов с идиопатическим легочным фиброзом. Требуются дальнейшие исследования влияния данного препарата на ФЖЕЛ и оценка безопасности применения в долгосрочной перспективе. Также необходимо провести исследования эффективности данного препарата при других формах прогрессирующего легочного фиброза.

По материалам www.nejm.org

Опубликовано  14.06.2022

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