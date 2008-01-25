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Новости медицины и фармацииПреэклампсия обусловливает повышение риска сердечно-сосудистых событий?

Преэклампсия обусловливает повышение риска сердечно-сосудистых событий?

Опубликовано  02.02.2023

Во всем мире преэклампсию диагностируют у 8% беременных. В недавнем исследовании показано, что у женщин с преэклампсией в анамнезе риск сердечно-сосудистых событий (приступ стенокардии, инфаркт миокарда, инсульт) сохраняется повышенным в течение более 20 лет после беременности.

Результаты исследования опубликованы в журнале «European Journal of Preventive Cardiology».

Автор исследования доктор Сара Халлум (Sara Hallum) из Университета Копенгагена (University of Copenhagen), Дания, объяснила, что у женщин, перенесших преэклампсию, отмечают повышенный риск развития сердечно-сосудистых событий уже в молодом возрасте. Она подчеркнула, что, учитывая полученные данные, женщинам с преэклампсией в анамнезе необходимо проводить меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний уже в молодом возрасте.

Преэклампсия проявляется повышением артериального давления, в клиническом анализе мочи определяется белок. Симптомы патологии включают головную боль, боль в животе и тошноту.

Доктор С. Халлум объяснила, что зачастую женщины считают эти признаки «нормальными» симптомами беременности и часто не обращаются за медицинской помощью. В то же время преэклампсия может привести к развитию тяжелых осложнений как со стороны матери, так и со стороны плода.

Ранее в исследованиях было показано, что преэклампсия обусловливает повышение риска развития сердечно-сосудистых событий в пожилом возрасте.

В данном же исследовании было проанализировано повышение вероятности возникновения сердечно-сосудистых событий в различных возрастных группах.

Так, были проанализированы данные всех беременных в Дании в период 1978–2017 гг. Для анализа использовали данные Национального регистра (National registers).

В исследование были включены 1 157 666 женщин, у которых не были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания до беременности. Максимальный период наблюдения составил 39 лет.

У около 2% женщин с преэклампсией во время первой беременности в последующем развились сердечно-сосудистые события. В то же время за период наблюдения их отмечали только у 1,2% пациенток без преэклампсии в анамнезе. Важно, что при этом сердечно-сосудистые события были выявлены у женщин в возрасте младше 50 лет.

Было установлено, что в целом риск развития сердечного приступа (стенокардии или инфаркта миокарда) на протяжении последующих 10 лет после родов у женщин с преэклампсией в анамнезе был выше в 4 раза, инсульта — в 3 раза, чем у пациенток без преэклампсии в анамнезе.

Также было выявлено, что спустя 20 лет после родов риск развития сердечно-сосудистых событий был в 2 раза выше у женщин с преэклампсией в анамнезе, чем у пациенток без данной патологии в прошлом.

При анализе зависимости риска развития сердечно-сосудистых событий от возраста установлено, что у женщин с преэклампсией в анамнезе наиболее высокий риск наблюдался в возрасте 30–39 лет.

Доктор С. Халлум подчеркнула важность раннего начала профилактики сердечно-сосудистых событий у женщин, перенесших преэклампсию. Так, она акцентировала внимание на необходимости информирования пациенток о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (например таких, как курение, малоподвижный образ жизни) и контроля артериального давления.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  02.02.2023

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