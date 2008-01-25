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Новости медицины и фармацииПреэклампсия и ранние роды: риск летального исхода снижен?

Преэклампсия и ранние роды: риск летального исхода снижен?

Опубликовано  28.11.2023

Ежегодно регистрируется около 500 000 случаев летального исхода у детей вследствие преэклампсии. Также ежегодно регистрируется около 46 000 летальных исходов у женщин с преэклампсией.

Преэклампсия и артериальная гипертензия беременных влияют на многие органы тела женщины, включая печень, почки, сердце, головной мозг и систему свертывания крови, а также на рост и развитие плода. Преэклампсия может привести к отслойке плаценты, судорогам, инсульту, летальному исходу матери и мертворождению.

Преэклампсия может быстро прогрессировать.

Единственное лечение при этом — роды.

При анализе имеющихся на сегодня данных выявлено, что запланированные ранние роды (после 34 нед беременности) снижают риск мертворождения и летального исхода для матери и младенца.

Решение о том, когда стимулировать роды при преэклампсии, требует тщательной оценки баланса рисков и преимуществ. Ранние преждевременные роды (до 34 нед беременности) рекомендуются только в случае развития тяжелых осложнений преэклампсии, когда польза от родов превышает риск потенциальных осложнений ранних преждевременных родов для ребенка (например нарушений дыхания или питания).

В недавнем исследовании проанализированы результаты проведения родов между 34-й и 37-й неделями беременности у женщин с преэклампсией.

Исследование Cradle-4 представляло собой рандомизированное контролируемое исследование, в котором сравнивали исходы плановых родов, проведенных в сроке беременности 34–37 нед с обычным уходом (наблюдение и ожидание до 37 нед беременности или до развития осложнений, требующих родоразрешения).

В исследовании приняли участие 565 женщин из Индии и Замбии с преэклампсией на сроке 34–37 нед беременности на момент включения в исследование, не имеющих неотложных показаний к родоразрешению.

В исследовании показано, что плановые роды значительно снижают риск мертворождения — на 75%. Кроме того, в группе ранних плановых родов не выявлено повышения риска развития осложнений со стороны новорожденного и/или необходимости госпитализации ребенка в неонатальное отделение. Таким образом, запланированные ранние роды безопасны для новорожденных.

При ранних плановых родах отмечался более низкий риск развития значительного повышения артериального давления, отслойки плаценты, эклампсии.

Важно, что в группе плановых ранних родов отмечено снижение риска летального исхода у матерей.

Авторы исследования рекомендуют включить рекомендации по проведению ранних плановых родов у женщин с преэклампсией в национальные и международные рекомендации по всему миру.

Кроме того, важно проводить информационные компании — информировать беременных и общество о симптомах, последствиях и методах лечения преэклампсии.

На сегодня необходимы дальнейшие исследования оптимальной тактики лечения преэклампсии в условиях ограниченных ресурсов в странах с низким уровнем экономического развития.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  28.11.2023

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