Преднизолон: вопросы и ответы

Преднизолон — это синтетический глюкокортикостероидный препарат. По своему химическому строению это дегидрированный аналог гидрокортизона.

Какие эффекты оказывает преднизолон?

Противовоспалительный: преднизолон угнетает высвобождение эозинофилами и тучными клетками медиаторов воспаления, индуцирует образование липокортинов, способствует уменьшению количества тучных клеток, снижению проницаемости капилляров, стабилизации клеточных мембран. Оказывает действие на все стадии воспалительного процесса: ингибирует синтез простагландинов и провоспалительных цитокинов (интерлейкин-1, фактор некроза опухоли-α и др.);

противоаллергический: вызывает снижения синтеза и секреции медиаторов аллергии, тормозит высвобождение из сенсибилизированных тучных клеток и базофилов гистамина и других биологически активных веществ, уменьшает число циркулирующих базофилов, Т- и В-лимфоцитов, тучных клеток, способствует снижению чувствительности эффекторных клеток к медиаторам аллергии, угнетает антителообразование, модулирует иммунный ответ организма;

иммуносупрессивный: преднизолон вызывает инволюцию лимфоидной ткани, угнетает пролиферацию лимфоцитов, подавляет миграцию В-лимфоцитов в очаг воспаления, тормозит высвобождение цитокинов (интерлейкин-1, 2; γ-интерферон) из лимфоцитов и макрофагов, а также снижение образования антител;

повышает чувствительность бета-адренорецепторов к эндогенным катехоламинам;

влияет на белковый обмен: стимулирует катаболизм белка в мышечной ткани, уменьшает количество глобулинов в плазме крови, что приводит к повышению коэффициента альбумин/глобулин;

влияет на липидный обмен: повышает синтез высших жирных кислот и триглицеридов, повышает уровень холестерина в плазме крови, а также способствует перераспределению жировых отложений в подкожно-жировой клетчатке (накопление жировой ткани происходит преимущественно в области плечевого пояса, лица, живота);

повышает уровень глюкозы в крови. Это связано с тем, что под влиянием преднизолона повышается всасывание углеводов из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), повышается поступление глюкозы из печени в кровь, активируется глюконеогенез;

обладает минералокортикоидной активностью: способствует задержке Na + и воды в организме, стимулирует выведение К + , снижает абсорбцию Са 2+ из ЖКТ, способствует снижению минеральной плотности костной ткани;

и воды в организме, стимулирует выведение К , снижает абсорбцию Са из ЖКТ, способствует снижению минеральной плотности костной ткани; тормозит соединительнотканные реакции в ходе воспалительного процесса и уменьшает образование рубцовой и фиброзной ткани.

В каких формах выпускается преднизолон?

Преднизолон выпускается в форме таблеток, содержащих 5 мг действующего вещества, 5% мази и раствора для инъекций, содержащего 30 мг действующего вещества в 1 мл (3% раствор).

Преднизолон мазь: каковы показания к применению?

Преднизолон мазь применяют в составе комплексной терапии при воспалительных и аллергических заболеваниях кожи неинфекционной этиологии:

экземе;

себорейном дерматите;

псориазе;

кожных проявлениях системной красной волчанки;

эритродермии.

Каковы противопоказания для применения мази с преднизолоном?

Преднизолон мазь противопоказана при:

язвенных поражениях, ранах;

бактериальных, вирусных и грибковых заболеваниях кожи, в том числе ветряной оспе, простом герпесе, опоясывающем герпесе, кожных проявлениях сифилиса, туберкулезе кожи;

синдроме Кушинга;

в период вакцинации;

опухолях кожи;

акне (угревой болезни): простых, розовых (возможно обострение заболевания);

периоральном дерматите;

атрофическом дерматите;

кожных поствакцинальных реакциях в месте нанесения мази.

Как применять мазь с преднизолоном?

Применяют наружно, мазь наносят на пораженный участок равномерным тонким слоем, легко втирая в кожу 1–3 раза в сутки.

В некоторых случаях для усиления эффекта возможно использование окклюзионных повязок на ограниченных участках кожи.

Длительность курса лечения обычно составляет 6 дней — 2 нед (не более 14 дней).

Применять у детей в возрасте старше 1 года только под наблюдением врача!

Следует проконсультироваться с врачом перед применением любых других местных средств (мазей, гелей) на том же участке кожи, что и преднизолон мазь.

Мазью преднизолон можно обрабатывать не более 20% кожного покрова!

Как нельзя применять мазь с преднизолоном?

У детей в возрасте старше 1 года не применять мазь с преднизолоном под окклюзионные, фиксирующие или согревающие повязки!

У детей в возрасте старше 1 года не применять дольше 5–7 дней! Это связано с тем, что у них возможно более быстрое, чем у взрослых развитие угнетения функции надпочечников и экскреции гормона роста.

Не применять препарат на коже лица!

Избегать попадания мази в глаза и на открытые раны, слизистые оболочки.

Мазь преднизолона нельзя применять в период беременности и лактации. В случае необходимости применения мази преднизолон у женщины, кормящей грудью, грудное вскармливание необходимо прекратить на весь период применения препарата.

Как принимать преднизолон в форме таблеток?

Преднизолон в форме таблеток принимают внутрь, запивая достаточным количеством воды. Рекомендуется принимать таблетки преднизолона после еды. Доза определяется врачом индивидуально, в зависимости от диагноза и тяжести течения заболевания.

При приеме преднизолона необходимо учитывать циркадный ритм секреции глюкокортикостероидов в организме: 2/ 3 дозы рекомендуется принимать в утренние часы (после завтрака) и только 1/ 3 в вечерние часы.

Таблетки преднизолона: сколько таблеток принимать?

Доза определяется врачом индивидуально в каждом случае, с учетом диагноза и тяжести течения заболевания.

Ориентировочные дозы преднизолона для взрослых:

при острых состояниях — 15–30 мг/сут с последующим снижением дозы;

при тяжелом состоянии больного начальная доза может составлять до 100 мг/сут;

в качестве заместительной терапии — 20–30 мг/сут с постепенным переходом на поддерживающую дозу;

поддерживающая доза — 5–15 мг/сут.

Как рассчитать дозу преднизолона в таблетках для детей?

Доза преднизолона для детей рассчитывается с учетом массы тела ребенка и составляет 1–2 мг/кг/сут.

Суточную дозу преднизолона для детей обычно распределяют на 4–6 приемов.

Поддерживающая доза преднизолона для детей обычно составляет 300–600 мкг/кг массы тела ребенка в сутки.

Категорически нельзя прекращать лечение внезапно! Дозу преднизолона следует снижать постепенно, вплоть до полной отмены препарата.

Когда лучше принимать таблетки преднизолона?

Преднизолон таблетки в зависимости от величины применяемой дозы можно принимать за один прием или распределять на несколько. В любом случае при назначении преднизолона следует учитывать циркадные ритмы выработки стероидных гормонов. Так, основную часть дозы преднизолона (или суточную дозу при применении один раз в сутки) следует принимать утром.

Таблетки преднизолон рекомендуют применять после приема пищи для снижения риска развития язвенных поражений ЖКТ.

Преднизолон в форме таблеток: показания

Ревматизм, включая ревматическую лихорадку, ревматический кардит и малую хорею;

системные заболевания соединительной ткани, включая системную красную волчанку, склеродермию, узелковый периартериит, дерматомиозит;

рассеянный склероз;

острые и хронические артриты: ревматоидный артрит, ювенильный ревматоидный артрит, в том числе синдром Стилла, анкилозирующий спондилоартрит, подагрический артрит, псориатический артрит, плечелопаточный периартрит, остеоартрит;

другие заболевания опорно-двигательного аппарата: бурсит, неспецифический тендосиновиит, синовиит, эпикондилит;

бронхиальная астма, астматический статус;

интерстициальные заболевания легких: острый альвеолит, фиброз легких, саркоидоз II–III степени;

сочетанно с цитостатическими препаратами в комбинированной терапии рака легкого;

другие заболевания органов дыхания: боррелиоз, аспирационная пневмония (в сочетании со специфической терапией), эозинофильная пневмония Леффлера, туберкулез легких и туберкулезный менингит в сочетании со специфической терапией;

первичная и вторичная недостаточность коры надпочечников, в том числе и после адреналэктомии, врожденная гиперплазия надпочечниковых желез, адреногенитальный синдром, подострый тиреоидит;

острые и хронические аллергические реакции, включая синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла, отек Квинке;

гепатит;

гипогликемическая кома;

аутоимунные заболевания;

острый гломерулонефрит и нефротический синдром;

неспецифические воспалительные заболевания ЖКТ, включая неспецифический язвенный колит, болезнь Крона;

заболевания системы крови, включая тромбоцитопеническую пурпуру, агранулоцитоз, миеломную болезнь, острые лейкозы, аутоиммунную гемолитичекую анемию;

отек мозга послеоперационный, посттравматический, вследствие онкологических заболеваний головного мозга;

в офтальмологии в терапии аллергических и аутоиммунных заболеваний глаз;

профилактика реакций отторжения трансплантата;

в онкологии: при гиперкальциемии на фоне онкологических заболеваний, для профилактики и купирования тошноты и рвоты при проведении цитостатической терапии.

Зачем преднизолон назначают при обструктивных заболеваниях дыхательных путей?

Преднизолон применяется в комплексной терапии у пациентов с бронхиальной астмой и хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ). Обычно преднизолон применяют при тяжелом течении этих заболеваний или в случае обострений. Действие преднизолона при бронхиальной астме и ХОБЛ обусловлено несколькими механизмами. Так, преднизолон ингибирует высвобождение провоспалительных цитокинов эозинофилами и тучными клетками, тормозит эозинофильную инфильтрацию подслизистого слоя эпителия бронхов, отложение в слизистой оболочке циркулирующих иммунных комплексов и тем самым способствует уменьшению выраженности воспалительного процесса в стенке бронхов. Кроме того, преднизолон уменьшает отек стенки бронхов (то есть уменьшает выраженность бронхообструкции — сужения просвета бронхов), а также эрозирование и десквамацию слизистой оболочки. Преднизолон уменьшает вязкость слизи и ее продукцию. Важно, что преднизолон повышает чувствительность ß-адренорецепторов бронхов мелкого и среднего калибра к эндогенным катехоламинам (адреналин, норадреналин) и экзогенным симпатомиметикам (бронходилататорам — так называющим бронхорасширяющим лекарственным средствам, например сальбутамолу, сальметеролу), тем самым повышая их эффективность.

Преднизолон, раствор для инъекций: показания

Преднизолон, раствор для инъекций, можно вводить внутримышечно, внутривенно и в пораженный сустав. В зависимости от способа введения, отличаются и показания к применению.

Внутримышечное, внутривенное введение:

системные заболевания соединительной ткани, включая системную красную волчанку, дерматомиозит, склеродермию, узелковый периартрит, болезнь Бехтерева;

гематологические заболевания: острая гемолитическая анемия, лимфогранулематоз, гранулоцитопения, тромбоцитопеническая пурпура, агранулоцитоз, различные формы лейкозов;

дерматологические заболевания: экзема, мультиформная эксудативная эритема, вульгарная пузырчатка, эритродермия, эксфолиативный дерматит, себорейный дерматит, псориаз, алопеция, адреногенитальный синдром;

в качестве заместительной терапии при Аддисоновом кризе (острой недостаточности коры надпочечников);

при тяжелых формах неспецифического язвенного колита и болезни Крона;

в терапии неотложных состояний: шоков различного генеза (ожогового, травматического, токсического, анафилактического, трансфузионного), астматического статуса, печеночной комы, тяжелых аллергических и анафилактических реакций, гипогликемических состояний.

Показания для внутрисуставного введения: хронический полиартрит, остеоартрит крупных суставов, ревматоидный артрит, посттравматический артрит, артрозы.

Как применяется преднизолон, раствор для инъекций?

Преднизолон, раствор для инъекций, применяется для внутримышечного, внутривенного и внутрисуставного введения.

Независимо от способа введения недопустимо смешивание преднизолона с другими лекарственными средствами в одном шприце или инфузионной системе.

Доза преднизолона для взрослых для внутривенного или внутримышечного применения составляет 4–60 мг/сут и зависит от диагноза и тяжести течения заболевания. Длительность лечения определяется в индивидуальном порядке.

В некоторых случаях доза может составлять до 390 мг преднизолона в сутки на протяжении 5–7 дней.

Детям преднизолон вводится внутримышечно, глубоко в ягодичную мышцу. Доза для детей рассчитывается индивидуально. Препарат применяют для лечения детей в возрасте старше 6 лет только по назначению и под тщательным контролем лечащего врача! Необходимо применять наиболее низкие эффективные дозы на протяжении минимального периода времени.

При внутрисуставном введении доза преднизолона зависит от того, в какой сустав рекомендовано введение. Для крупных суставов доза составляет 30 мг, для суставов средней величины — 10–25 мг, для суставов малого размера — 5–10 мг. Частота введения определяется врачом, допускается введение каждые 3 дня на протяжении 3 нед.

Как правильно снижать дозу преднизолона?

Длительную терапию преднизолоном нельзя прекращать внезапно! При длительном применении преднизолона следует снижать суточную дозу препарата постепенно.

После получения терапевтического эффекта дозу преднизолона постепенно снижают по 5 мг, а затем по 2,5 мг в 2–3 дня. Сначала отменяют вечерние приемы, затем снижают дозу преднизолона в обеденный и утренний прием.

При этом снижение дозы преднизолона или его отмена проводятся тем медленнее, чем дольше (и чем в более высокой дозе) проводилась терапия данным препаратом.

Каковы рекомендации относительно диеты для пациентов, длительно принимающих преднизолон?

Преднизолон способствует задержке натрия и воды в организме. В связи с этим пациентам рекомендуется снизить употребление кухонной соли и продуктов, содержащих большое количество кухонной соли (домашние соления, колбасы, готовые соусы и т.д.).

Преднизолон способствует выведению калия из организма и снижению абсорбции кальция. В связи с этим рекомендуется увеличить потребление калия и кальция с пищей. Высокое содержание кальция отмечают в молочных продуктах (молоко, творог, сыры, йогурты), фасоли, бобах, орехах, кунжуте, миндале. Калий в большом количестве выявлен в мясных продуктах, картофеле, пшеничных отрубях, зеленом горошке, бобах.

Как вывести преднизолон из организма?

Специфического антидота не существует. Период полувыведения преднизолона составляет 2–4 ч (у детей — несколько короче). Фармакологические периоды развиваются несколько позже по сравнению с достижением максимальной концентрации в крови и сохраняются некоторое время после снижения его концентрации в плазме крови. В случае развития побочных эффектов или симптомов передозировки преднизолона проводится симптоматическое лечение: применение антацидов или ингибиторов протонной помпы при развитии эррозивных и язвенных поражений ЖКТ, антигипертензивных препаратов — при повышении артериального давления, инсулина — при гипергликемии, при необходимости — коррекция водно-электролитного баланса, гипокалиемии.

Какой дозе других глюкокортикостероидов соответствует 5 мг преднизолона?

5 мг преднизолона соответствуют 0,75 мг дексаметазона, 4 мг метилпреднизолона или 20 мг гидрокортизона.