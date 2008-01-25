Преднизолон: вопросы и ответы
Преднизолон — это синтетический глюкокортикостероидный препарат. По своему химическому строению это дегидрированный аналог гидрокортизона.
Какие эффекты оказывает преднизолон?
- Противовоспалительный: преднизолон угнетает высвобождение эозинофилами и тучными клетками медиаторов воспаления, индуцирует образование липокортинов, способствует уменьшению количества тучных клеток, снижению проницаемости капилляров, стабилизации клеточных мембран. Оказывает действие на все стадии воспалительного процесса: ингибирует синтез простагландинов и провоспалительных цитокинов (интерлейкин-1, фактор некроза опухоли-α и др.);
- противоаллергический: вызывает снижения синтеза и секреции медиаторов аллергии, тормозит высвобождение из сенсибилизированных тучных клеток и базофилов гистамина и других биологически активных веществ, уменьшает число циркулирующих базофилов, Т- и В-лимфоцитов, тучных клеток, способствует снижению чувствительности эффекторных клеток к медиаторам аллергии, угнетает антителообразование, модулирует иммунный ответ организма;
- иммуносупрессивный: преднизолон вызывает инволюцию лимфоидной ткани, угнетает пролиферацию лимфоцитов, подавляет миграцию В-лимфоцитов в очаг воспаления, тормозит высвобождение цитокинов (интерлейкин-1, 2; γ-интерферон) из лимфоцитов и макрофагов, а также снижение образования антител;
- повышает чувствительность бета-адренорецепторов к эндогенным катехоламинам;
- влияет на белковый обмен: стимулирует катаболизм белка в мышечной ткани, уменьшает количество глобулинов в плазме крови, что приводит к повышению коэффициента альбумин/глобулин;
- влияет на липидный обмен: повышает синтез высших жирных кислот и триглицеридов, повышает уровень холестерина в плазме крови, а также способствует перераспределению жировых отложений в подкожно-жировой клетчатке (накопление жировой ткани происходит преимущественно в области плечевого пояса, лица, живота);
- повышает уровень глюкозы в крови. Это связано с тем, что под влиянием преднизолона повышается всасывание углеводов из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), повышается поступление глюкозы из печени в кровь, активируется глюконеогенез;
- обладает минералокортикоидной активностью: способствует задержке Na+ и воды в организме, стимулирует выведение К+, снижает абсорбцию Са2+ из ЖКТ, способствует снижению минеральной плотности костной ткани;
- тормозит соединительнотканные реакции в ходе воспалительного процесса и уменьшает образование рубцовой и фиброзной ткани.
В каких формах выпускается преднизолон?
Преднизолон выпускается в форме таблеток, содержащих 5 мг действующего вещества, 5% мази и раствора для инъекций, содержащего 30 мг действующего вещества в 1 мл (3% раствор).
Преднизолон мазь: каковы показания к применению?
Преднизолон мазь применяют в составе комплексной терапии при воспалительных и аллергических заболеваниях кожи неинфекционной этиологии:
- экземе;
- себорейном дерматите;
- псориазе;
- кожных проявлениях системной красной волчанки;
- эритродермии.
Каковы противопоказания для применения мази с преднизолоном?
Преднизолон мазь противопоказана при:
- язвенных поражениях, ранах;
- бактериальных, вирусных и грибковых заболеваниях кожи, в том числе ветряной оспе, простом герпесе, опоясывающем герпесе, кожных проявлениях сифилиса, туберкулезе кожи;
- синдроме Кушинга;
- в период вакцинации;
- опухолях кожи;
- акне (угревой болезни): простых, розовых (возможно обострение заболевания);
- периоральном дерматите;
- атрофическом дерматите;
- кожных поствакцинальных реакциях в месте нанесения мази.
Как применять мазь с преднизолоном?
Применяют наружно, мазь наносят на пораженный участок равномерным тонким слоем, легко втирая в кожу 1–3 раза в сутки.
В некоторых случаях для усиления эффекта возможно использование окклюзионных повязок на ограниченных участках кожи.
Длительность курса лечения обычно составляет 6 дней — 2 нед (не более 14 дней).
Применять у детей в возрасте старше 1 года только под наблюдением врача!
Следует проконсультироваться с врачом перед применением любых других местных средств (мазей, гелей) на том же участке кожи, что и преднизолон мазь.
Мазью преднизолон можно обрабатывать не более 20% кожного покрова!
Как нельзя применять мазь с преднизолоном?
У детей в возрасте старше 1 года не применять мазь с преднизолоном под окклюзионные, фиксирующие или согревающие повязки!
У детей в возрасте старше 1 года не применять дольше 5–7 дней! Это связано с тем, что у них возможно более быстрое, чем у взрослых развитие угнетения функции надпочечников и экскреции гормона роста.
Не применять препарат на коже лица!
Избегать попадания мази в глаза и на открытые раны, слизистые оболочки.
Мазь преднизолона нельзя применять в период беременности и лактации. В случае необходимости применения мази преднизолон у женщины, кормящей грудью, грудное вскармливание необходимо прекратить на весь период применения препарата.
Как принимать преднизолон в форме таблеток?
Преднизолон в форме таблеток принимают внутрь, запивая достаточным количеством воды. Рекомендуется принимать таблетки преднизолона после еды. Доза определяется врачом индивидуально, в зависимости от диагноза и тяжести течения заболевания.
При приеме преднизолона необходимо учитывать циркадный ритм секреции глюкокортикостероидов в организме: 2/3 дозы рекомендуется принимать в утренние часы (после завтрака) и только 1/3 в вечерние часы.
Таблетки преднизолона: сколько таблеток принимать?
Доза определяется врачом индивидуально в каждом случае, с учетом диагноза и тяжести течения заболевания.
Ориентировочные дозы преднизолона для взрослых:
- при острых состояниях — 15–30 мг/сут с последующим снижением дозы;
- при тяжелом состоянии больного начальная доза может составлять до 100 мг/сут;
- в качестве заместительной терапии — 20–30 мг/сут с постепенным переходом на поддерживающую дозу;
- поддерживающая доза — 5–15 мг/сут.
Как рассчитать дозу преднизолона в таблетках для детей?
- Доза преднизолона для детей рассчитывается с учетом массы тела ребенка и составляет 1–2 мг/кг/сут.
- Суточную дозу преднизолона для детей обычно распределяют на 4–6 приемов.
- Поддерживающая доза преднизолона для детей обычно составляет 300–600 мкг/кг массы тела ребенка в сутки.
- Категорически нельзя прекращать лечение внезапно! Дозу преднизолона следует снижать постепенно, вплоть до полной отмены препарата.
Когда лучше принимать таблетки преднизолона?
Преднизолон таблетки в зависимости от величины применяемой дозы можно принимать за один прием или распределять на несколько. В любом случае при назначении преднизолона следует учитывать циркадные ритмы выработки стероидных гормонов. Так, основную часть дозы преднизолона (или суточную дозу при применении один раз в сутки) следует принимать утром.
Таблетки преднизолон рекомендуют применять после приема пищи для снижения риска развития язвенных поражений ЖКТ.
Преднизолон в форме таблеток: показания
- Ревматизм, включая ревматическую лихорадку, ревматический кардит и малую хорею;
- системные заболевания соединительной ткани, включая системную красную волчанку, склеродермию, узелковый периартериит, дерматомиозит;
- рассеянный склероз;
- острые и хронические артриты: ревматоидный артрит, ювенильный ревматоидный артрит, в том числе синдром Стилла, анкилозирующий спондилоартрит, подагрический артрит, псориатический артрит, плечелопаточный периартрит, остеоартрит;
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата: бурсит, неспецифический тендосиновиит, синовиит, эпикондилит;
- бронхиальная астма, астматический статус;
- интерстициальные заболевания легких: острый альвеолит, фиброз легких, саркоидоз II–III степени;
- сочетанно с цитостатическими препаратами в комбинированной терапии рака легкого;
- другие заболевания органов дыхания: боррелиоз, аспирационная пневмония (в сочетании со специфической терапией), эозинофильная пневмония Леффлера, туберкулез легких и туберкулезный менингит в сочетании со специфической терапией;
- первичная и вторичная недостаточность коры надпочечников, в том числе и после адреналэктомии, врожденная гиперплазия надпочечниковых желез, адреногенитальный синдром, подострый тиреоидит;
- острые и хронические аллергические реакции, включая синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла, отек Квинке;
- гепатит;
- гипогликемическая кома;
- аутоимунные заболевания;
- острый гломерулонефрит и нефротический синдром;
- неспецифические воспалительные заболевания ЖКТ, включая неспецифический язвенный колит, болезнь Крона;
- заболевания системы крови, включая тромбоцитопеническую пурпуру, агранулоцитоз, миеломную болезнь, острые лейкозы, аутоиммунную гемолитичекую анемию;
- отек мозга послеоперационный, посттравматический, вследствие онкологических заболеваний головного мозга;
- в офтальмологии в терапии аллергических и аутоиммунных заболеваний глаз;
- профилактика реакций отторжения трансплантата;
- в онкологии: при гиперкальциемии на фоне онкологических заболеваний, для профилактики и купирования тошноты и рвоты при проведении цитостатической терапии.
Зачем преднизолон назначают при обструктивных заболеваниях дыхательных путей?
Преднизолон применяется в комплексной терапии у пациентов с бронхиальной астмой и хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ). Обычно преднизолон применяют при тяжелом течении этих заболеваний или в случае обострений. Действие преднизолона при бронхиальной астме и ХОБЛ обусловлено несколькими механизмами. Так, преднизолон ингибирует высвобождение провоспалительных цитокинов эозинофилами и тучными клетками, тормозит эозинофильную инфильтрацию подслизистого слоя эпителия бронхов, отложение в слизистой оболочке циркулирующих иммунных комплексов и тем самым способствует уменьшению выраженности воспалительного процесса в стенке бронхов. Кроме того, преднизолон уменьшает отек стенки бронхов (то есть уменьшает выраженность бронхообструкции — сужения просвета бронхов), а также эрозирование и десквамацию слизистой оболочки. Преднизолон уменьшает вязкость слизи и ее продукцию. Важно, что преднизолон повышает чувствительность ß-адренорецепторов бронхов мелкого и среднего калибра к эндогенным катехоламинам (адреналин, норадреналин) и экзогенным симпатомиметикам (бронходилататорам — так называющим бронхорасширяющим лекарственным средствам, например сальбутамолу, сальметеролу), тем самым повышая их эффективность.
Преднизолон, раствор для инъекций: показания
Преднизолон, раствор для инъекций, можно вводить внутримышечно, внутривенно и в пораженный сустав. В зависимости от способа введения, отличаются и показания к применению.
Внутримышечное, внутривенное введение:
- системные заболевания соединительной ткани, включая системную красную волчанку, дерматомиозит, склеродермию, узелковый периартрит, болезнь Бехтерева;
- гематологические заболевания: острая гемолитическая анемия, лимфогранулематоз, гранулоцитопения, тромбоцитопеническая пурпура, агранулоцитоз, различные формы лейкозов;
- дерматологические заболевания: экзема, мультиформная эксудативная эритема, вульгарная пузырчатка, эритродермия, эксфолиативный дерматит, себорейный дерматит, псориаз, алопеция, адреногенитальный синдром;
- в качестве заместительной терапии при Аддисоновом кризе (острой недостаточности коры надпочечников);
- при тяжелых формах неспецифического язвенного колита и болезни Крона;
- в терапии неотложных состояний: шоков различного генеза (ожогового, травматического, токсического, анафилактического, трансфузионного), астматического статуса, печеночной комы, тяжелых аллергических и анафилактических реакций, гипогликемических состояний.
Показания для внутрисуставного введения: хронический полиартрит, остеоартрит крупных суставов, ревматоидный артрит, посттравматический артрит, артрозы.
Как применяется преднизолон, раствор для инъекций?
Преднизолон, раствор для инъекций, применяется для внутримышечного, внутривенного и внутрисуставного введения.
Независимо от способа введения недопустимо смешивание преднизолона с другими лекарственными средствами в одном шприце или инфузионной системе.
Доза преднизолона для взрослых для внутривенного или внутримышечного применения составляет 4–60 мг/сут и зависит от диагноза и тяжести течения заболевания. Длительность лечения определяется в индивидуальном порядке.
В некоторых случаях доза может составлять до 390 мг преднизолона в сутки на протяжении 5–7 дней.
Детям преднизолон вводится внутримышечно, глубоко в ягодичную мышцу. Доза для детей рассчитывается индивидуально. Препарат применяют для лечения детей в возрасте старше 6 лет только по назначению и под тщательным контролем лечащего врача! Необходимо применять наиболее низкие эффективные дозы на протяжении минимального периода времени.
При внутрисуставном введении доза преднизолона зависит от того, в какой сустав рекомендовано введение. Для крупных суставов доза составляет 30 мг, для суставов средней величины — 10–25 мг, для суставов малого размера — 5–10 мг. Частота введения определяется врачом, допускается введение каждые 3 дня на протяжении 3 нед.
Как правильно снижать дозу преднизолона?
Длительную терапию преднизолоном нельзя прекращать внезапно! При длительном применении преднизолона следует снижать суточную дозу препарата постепенно.
После получения терапевтического эффекта дозу преднизолона постепенно снижают по 5 мг, а затем по 2,5 мг в 2–3 дня. Сначала отменяют вечерние приемы, затем снижают дозу преднизолона в обеденный и утренний прием.
При этом снижение дозы преднизолона или его отмена проводятся тем медленнее, чем дольше (и чем в более высокой дозе) проводилась терапия данным препаратом.
Каковы рекомендации относительно диеты для пациентов, длительно принимающих преднизолон?
Преднизолон способствует задержке натрия и воды в организме. В связи с этим пациентам рекомендуется снизить употребление кухонной соли и продуктов, содержащих большое количество кухонной соли (домашние соления, колбасы, готовые соусы и т.д.).
Преднизолон способствует выведению калия из организма и снижению абсорбции кальция. В связи с этим рекомендуется увеличить потребление калия и кальция с пищей. Высокое содержание кальция отмечают в молочных продуктах (молоко, творог, сыры, йогурты), фасоли, бобах, орехах, кунжуте, миндале. Калий в большом количестве выявлен в мясных продуктах, картофеле, пшеничных отрубях, зеленом горошке, бобах.
Как вывести преднизолон из организма?
Специфического антидота не существует. Период полувыведения преднизолона составляет 2–4 ч (у детей — несколько короче). Фармакологические периоды развиваются несколько позже по сравнению с достижением максимальной концентрации в крови и сохраняются некоторое время после снижения его концентрации в плазме крови. В случае развития побочных эффектов или симптомов передозировки преднизолона проводится симптоматическое лечение: применение антацидов или ингибиторов протонной помпы при развитии эррозивных и язвенных поражений ЖКТ, антигипертензивных препаратов — при повышении артериального давления, инсулина — при гипергликемии, при необходимости — коррекция водно-электролитного баланса, гипокалиемии.
Какой дозе других глюкокортикостероидов соответствует 5 мг преднизолона?
5 мг преднизолона соответствуют 0,75 мг дексаметазона, 4 мг метилпреднизолона или 20 мг гидрокортизона.
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