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Новости медицины и фармацииПреддиабет плюс курение табака: повышен риск развития инсульта у лиц молодого возраста?

Преддиабет плюс курение табака: повышен риск развития инсульта у лиц молодого возраста?

Опубликовано  10.11.2023

В недавнем исследовании показано, что сочетание постоянного курения табака и преддиабета обусловливает повышение риска развития инсульта у лиц молодого возраста, не имеющих других факторов сердечно-сосудистого риска, в 3 раза.

Автор исследования Адвайт Васавада (Advait Vasavada), резидент отделения семейной медицины Медицинского центра в Университете Небраски (University of Nebraska Medical Center) в Омахе, США, отметил, что необходимы ранний скрининг и разработка стратегий профилактики преддиабета у молодых потребителей табака для снижения риска развития инсульта.

В исследовании проанализированы данные Национальной выборки стационарных пациентов США (National Inpatient Sample).

Все участники, включенные в исследование, считались метаболически здоровыми, у них не отмечено известных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как повышенное артериальное давление, сахарный диабет II типа, повышенный уровень холестерина или ожирение. Все они курили табак (были никотинозависимыми). Средний возраст пациентов с преддиабетом составил 36 лет, пациентов без преддиабета — 31 год.

При анализе полученных данных выявлено, что у курильщиков с преддиабетом:

  • чаще отмечали хроническое обструктивное заболевание легких, хроническую болезнь почек;
  • чаще диагностировали инфаркт миокарда в анамнезе;
  • был выше риск развития инсульта и сердечной недостаточности.

Полученные данные скорректированы с учетом других известных факторов риска, включая возраст, расу, пол, доход семьи, злоупотребление алкоголем или наркотиками и некоторые другие заболевания. Выявлено что риск инсульта у курильщиков табака с преддиабетом был в 3,31 раза выше, чем у участников исследования без преддиабета.

А. Васавада подчеркнул важность отказа от курения табака или хотя бы сокращения его употребления.

Также он объяснил, что важно вести здоровый образ жизни и регулярно контролировать уровень глюкозы в плазме крови.

Эса М. Дэвис (Esa M. Davis), доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, член Комитета по наркотикам, алкоголю и табаку Американской кардиологической ассоциации (American Heart Associations’ Drug, Alcohol and Tobacco Committee), заявила, что полученные в исследовании результаты являются дополнительным доказательством вреда употребления табака и необходимости отказа от курения для профилактики сердечных заболеваний и инсульта. Она объяснила, что преддиабет уже представляет собой значительный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Курение табака резко повышает риск развития инсульта, особенно у лиц с преддиабетом.

Эса М. Дэвис подчеркнула, что самое важное, что вы можете сделать для здоровья сердечно-сосудистой системы и снижения риска инсульта — это бросить курить.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  10.11.2023

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