Департамент здравоохранения и социального обеспечения Великобритании (Department of Health and Social Care — DHSC) 20 апреля объявил о начале работы Целевой группы по противовирусным препаратам, применяемым при COVID-19 для внедрения инновационных лекарственных средств этой осенью.

Правительство создало новую рабочую группу по противовирусным препаратам для определения методов лечения пациентов, подвергшихся воздействию COVID-19, чтобы остановить распространение инфекции и ускорить выздоровление. Целевая группа будет искать самые многообещающие новые противовирусные препараты, которые можно принимать дома, и поддерживать их разработку посредством клинических исследований, чтобы гарантировать, что они могут быть быстро распространены среди пациентов уже осенью. Рабочая группа также рассмотрит возможности для производства противовирусных препаратов.

Цель состоит в том, чтобы в этом году разработать как минимум 2 эффективных лекарственных средства в форме таблеток или капсул, которые люди смогут принимать дома после положительного теста на COVID-19 или контакта с инфицированным. Это станет еще одним жизненно важным инструментом для борьбы с любым распространением инфекций в будущем и ограничения воздействия новых вариантов, особенно во время сезона гриппа в конце этого года.

Премьер-министр Борис Джонсон отметил по этому поводу: «Наша новая рабочая группа по противовирусным препаратам будет стремиться разработать инновационные методы лечения, которые можно будет применять дома, чтобы остановить распространение COVID-19». Секретарь по вопросам здравоохранения Мэтт Хэнкок (Matt Hancock) подчеркнул: «Великобритания лидирует в мире по поиску и внедрению эффективных методов лечения COVID-19, выявив дексаметазон, спасший более миллиона жизней во всем мире, и тоцилизумаб».

Новая рабочая группа будет работать вместе с существующей правительственной Целевой группой по терапии (Therapeutics Taskforce), которая продолжит свою жизненно важную работу по выявлению и предоставлению методов лечения, которые оказались эффективными в клинических исследованиях, на всех этапах воздействия на пациента и реагирования на COVID-19. 16 июня финансируемое государством исследование RECOVERY стало первым, в котором были выявлены преимущества дексаметазона в снижении смертности на 20% у пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, и на 35% у пациентов, находящихся на аппарате искусственной вентиляции легких, после результатов исследования RECOVERY и позже, при поддержке ВОЗ.

С тех пор было показано, что дексаметазон спас 22 000 жизней в Великобритании и, по оценкам, миллион во всем мире, — отмечено в сообщении DHSC. Совсем недавно в исследовании REMAP-CAP продемонстрированы преимущества тоцилизумаба и сарилумаба, а в исследовании RECOVERY — снижение относительного риска смерти при применении тоцилизумаб а у пациентов, получавших кислород, на 14% при введении в дополнение к дексаметазону. Целевая группа по терапии вместе с инициативной группой RAPID C-19 оперативно работала над тем, чтобы пациенты могли сразу же получить лечение в тех случаях, когда это клинически целесообразно.

По материалам www.gov.uk; www.nice.org.uk