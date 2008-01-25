Повышение информативности ПЦР-тестов на SARS-CoV-2
Делегаты 79-го Баварского медицинского конгресса (Bayerischen Ärztetags) 10 октября призвали правительство Баварии приложить усилия для учета клинической значимости тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией (RT-PCR) в отношении фактической заразности инфицируемого.
Как отмечено в резолюции, связь между количеством циклов амплификации, необходимых для появления положительного сигнала, в цикле ПЦР и выявляемостью культивируемого вируса была доказана в нескольких научных статьях.
При выполнении теста ПЦР количество следов генетического материала, содержащееся в образце, многократно увеличиваются с каждым циклом. Если есть 1 след вируса, то их уже 2 после второго цикла, 4 — после трех циклов, 1024 — после десяти и т.д., пока не появится положительный сигнал. Тест работает относительно быстро для образцов с большим количеством вирусного материала. Но если для получения положительного результата требуется более 35 раундов, у пациента обычно низкая вирусная нагрузка, которая, скорее всего, не приведет к передаче инфекции.
По мнению врачей, участвовавших в конгрессе, меры по борьбе с инфекцией должны быть ограничены теми, у которых есть положительный результат ПЦР, верифицированный по чувствительности. В то же время существующая правовая ситуация предусматривает, что все люди с положительным результатом теста на вирус должны быть помещены в карантин.
По материалам blaek.de
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