Повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина и сахарный диабет повышают риск развития сердечных заболеваний. Однако новое крупное исследование показывает, что у лиц с этими состояниями повышение уровня активности связано со снижением вероятности возникновения сердечных приступов и смерти.

Результаты данного исследования были представлены на «ESC Preventive Cardiology 2021», научном онлайн-конгрессе Европейского общества кардиологов (European Society of Cardiology).

«Предыдущие исследования показали, что повышение физической активности полезно для здоровья. Однако эти исследования проводились на общей популяции. В этом исследовании нам было интересно узнать, существуют ли аналогичные эффекты у людей с сердечно-сосудистыми факторами риска, такими как высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина и сахарный диабет», — отметил доктор Эсме Баккер (Esmée Bakker), автор исследования, Медицинский центр Университета Радбоуд (Radboud University Medical Center), Нидерланды.

В исследование были включены 88 320 человек, участвовавших в когортном исследовании LifeLines. Участники прошли медицинский осмотр и заполнили анкеты об их истории болезни и образе жизни, включая физическую нагрузку. Примерно через 4 года участников попросили повторно заполнить анкеты.

Участники исследования были разделены на 5 групп в соответствии с уровнями активности на исходном уровне и за последующие 4 года: значительное снижение, умеренное снижение, отсутствие изменений, умеренное повышение и значительное повышение.

В начале исследования у 18 502 человек (21%) отмечали высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина и/или сахарный диабет.

Средний возраст этой группы составил 55 лет. После поправки на возраст, пол и исходную физическую активность исследователи установили, что у лиц, у которых физическая активность умерено или значительно повысилась, отмечали на 30% более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний или смерти по сравнению с теми, кто не менял уровень своей физической активности.

У остальных 69 808 (79%) участников не отмечали высокого артериального давления, высокого уровня холестерина или сахарного диабета в начале исследования.

Средний возраст этой группы составил 43 года. После поправки на возраст, пол и исходную физическую активность исследователи установили, что у участников, физическая активность которых значительно снизилась, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний или смерти был на 40% выше по сравнению с теми, кто не менял уровень активности.

Доктор Э. Баккер отметила: «Наше исследование показывает, что для предотвращения сердечных приступов и инсультов, а также увеличения продолжительности жизни здоровые люди должны поддерживать уровень физической активности, а те, у кого есть факторы риска, должны стать более активными. Если вы в настоящее время ведете малоподвижный образ жизни, ходьба — хорошее занятие для начала. Если вы уже достигли рекомендованного уровня активности, попробуйте делать на 10 мин больше каждый день или повышайте интенсивность».

По материалам www.news-medical.net,

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