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Новости медицины и фармацииПовышенный уровень холестерина: когда статинотерапия не показана?

Повышенный уровень холестерина: когда статинотерапия не показана?

Опубликовано  27.09.2022

Согласно данным Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association) за 2020 г., около 40 млн взрослых в США регулярно принимают статины для снижения уровня холестерина, а также риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

В то же время в недавнем исследовании было показано, что статинотерапия при высоком уровне холестерина не всегда приносит пользу для здоровья. Оно было проведено под руководством Дэвида Даймонда (David Diamond), нейробиолога и исследователя сердечно-сосудистых заболеваний на факультете психологии Университета Южной Флориды (University of South Florida). Соавторами исследования были профессор Университета Бригама Янга (Brigham Young University) Бен Бикман (Ben Bikman) и Пол Мейсон (Paul Mason), врач из Нового Южного Уэльса, Австралия.

Д. Даймонд и соавторы провели обзор исследований статинотерапии. Они выделили несколько групп участников: с повышенным уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП); с высоким уровнем ЛПНП, высоким уровнем триглицеридов (ТГ) и низким уровнем липопротеинов высокой плотности (ЛПВП); а также с низким уровнем ТГ и высоким уровнем ЛПВП. У лиц с оптимальным уровнем ТГ и ЛПВП отмечалось преимущественно низкое артериальное давление и низкий уровень глюкозы в плазме крови, высокий уровень физической активности и у них также отмечали низкий риск сердечного приступа.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity».

Основными задачами исследования было определить, зависит ли риск развития сердечно-сосудистых событий от уровня ЛПНП у пациентов с оптимальным уровнем ТГ и ЛПВП и наблюдается ли дополнительное снижение сердечно-сосудистого риска у этой категории лиц при проведении статинотерапии.

Так, было показано, что изолированное повышение ЛПНП имело «очень слабую связь» с повышением сердечно-сосудистого риска. Более того, статинотерапия у лиц с оптимальными уровнями ТГ и ЛПВП не снижала вероятность развития сердечно-сосудистых событий.

Д. Даймонд подчеркнул, что уровень ЛПНП не является важнейшим фактором сердечно-сосудистого ритма, а включение насыщенных жиров в рацион, по его мнению, незаслуженно демонизируются. Он объяснил, что основными факторами риска развития сердечно-сосудистых событий являются повышенное артериальное давление, ожирение, курение и повышенный уровень глюкозы в плазме крови.

Д. Даймонд подчеркнул, что побочные эффекты статинов включают развитие сахарного диабета, миопатии, нарушение функции почек и функционирования головного мозга, так как холестерин необходим для формирования новых межнейронных связей и воспоминаний.

В то же время лицам с избыточной массой тела и сахарным диабетом показана статинотерапия. Это объясняется тем, что, в дополнение к снижению уровня ЛПНП статины ингибируют избыточное свертывание крови и снижают уровень провоспалительных цитокинов.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  27.09.2022

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