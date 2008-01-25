Повышенное артериальное давление снизят флавонолы какао?

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина и ожирение являются факторами риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. По оценкам экспертов CDC, именно повышенное артериальное давление является основным фактором риска развития сердечно-сосудистой патологии. Ученые называют повышенное артериальное давление «тихим убийцей, которому доверяют», поскольку большинство пациентов не ощущают признаков данного нарушения, и единственный способ узнать о том, что артериальное давление повышено — измерить его. Для профилактики развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и их осложнений необходим контроль и модификация этих факторов риска. При этом профилактические меры могут включать как применение лекарственных средств, так и изменение образа жизни и должны быть разработаны индивидуально для каждого пациента.

Эксперты Национального института сердца, легких и крови (National Heart, Lung, and Blood Institute) отмечают, что зачастую для снижения артериального давления необходимо модифицировать образ жизни, повысить уровень физической активности, перейти на рациональное питание, поддерживать нормальную массу тела, а также обратиться к врачу. Эти меры позволяют снизить риск развития сердечно-сосудистых событий.

В недавнем клиническом исследовании оценивали влияние флаванолов какао на артериальное давление и жесткость артерий. Ученые использовали дизайн исследования n-of-1. Так, 11 взрослых добровольцев последовательно принимали чередующиеся дозы капсул, содержащих флаванолы какао и плацебо, в течение 8 дней. Капсулы участники принимали в одно и то же время утром после измерения артериального давления, частоты сердечных сокращений и скорости пульсовой волны (с помощью этого показателя определяется жесткость артерий) и затем самостоятельно вводили данные в iPod touch. Измерения проводились каждые полчаса в течение первых 3 ч после приема капсулы, а затем каждый час на протяжении 12 ч. В результате было показано, что флаванолы какао эффективно снижают артериальное давление и жесткость артерий. При этом продемонстрировано, что они оказывают минимальное влияние на артериальное давление при его исходно нормальном уровне.

Автор исследования профессор Кристиан Хейсс (Christian Heiss) объяснил, что оно имеет некоторые ограничения. Прежде всего — небольшой размер выборки. Кроме того, участникам не проводили анализы крови и не оценивали влияние рациона питания на уровень артериального давления. Исследователи отмечают, что увеличение частоты сердечных сокращений, выявленное у добровольцев, следует рассматривать как потенциальный побочный эффект.

Профессор К. Хейсс подчеркнул, что на сегодня неясен механизм действия флаванолов какао. По его мнению, необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы определить, возможно ли применение флавонолов какао для профилактики и лечения пациентов с артериальной гипертензией.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Frontiers».

По материалам www.medicalnewstoday.com