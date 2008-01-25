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Новости медицины и фармацииПовышенное артериальное давление и невротизм: есть ли связь?

Повышенное артериальное давление и невротизм: есть ли связь?

Опубликовано  29.11.2022

Повышенное артериальное давление является фактором риска развития сердечной недостаточности, инсульта, нарушений зрения.

Невротизм не является патологическим состоянием или заболеванием, в то же время включает такие личностные черты и симптомы, как повышенная эмоциональная лабильность, тревожность, несоответствие негативных эмоций ситуациям, депрессивные симптомы и в некоторых случаях проявления вегетативной дисфункции.

В недавнем исследовании было показано, как уровень диастолического давления влияет на выраженность симптомов невротизма.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «General Psychiatry».

Дэвид Цалл (David Tzall), лицензированный психолог, не участвовавший в исследовании, объяснил, что люди с невротическим типом личности, или невротизмом более чувствительны к своим эмоциям, у них повышена тревожность. В то же время невротизм не является расстройством психического здоровья, зачастую это адаптивное качество.

В исследовании была проанализирована связь между уровнем артериального давления и особенностями психологического состояния участников. Так, изучали уровень диастолического, систолического, пульсового артериального давления и наличие у участника диагностированной артериальной гипертензии и такие психологические состояния, как тревожность, нейротизм и симптомы депрессии, а также субъективное ощущение психологического благополучия.

Для анализа в исследовании был применен метод менделевской рандомизации.

Была выявлена связь между уровнем диастолического давления и выраженностью невротизма.

Доктор Мелоди Хермел (Melody Hermel), кардиолог из медицинского центра United Medical Doctors в Южной Калифорнии, не участвовала в исследовании, однако она объяснила, что ранее в исследованиях была показана связь между артериальной гипертензией и развитием тревожных расстройств. Таким образом, артериальное давление может влиять на психическое здоровье. Доктор М. Хермел подчеркнула необходимость дальнейших исследований связи между психическим здоровьем, эмоциями и артериальным давлением.

Также М. Хермел отметила, что выявить конкретный патофизиологический механизм влияния уровня диастолического артериального давления на развитие невротизма сложно. Вероятно, причин несколько, в том числе важно и плейотропное влияние генов.

В то же время в исследовании показано, что контроль артериального давления важен не только для профилактики сердечно-сосудистых событий, но и для поддержания психического и эмоционального здоровья.

Доктор Джим Лю (Jim Liu), кардиолог из Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо (The Ohio State University Wexner Medical Center), не участвовал в исследовании. Он объяснил, что для контроля уровня артериального давления на сегодня применяется многогранный подход, включающий:

  • домашний мониторинг уровня артериального давления;
  • изменение стиля жизни (диета с низким содержанием натрия, снижение массы тела, физическая активность и т.д.);
  • применение лекарственных средств.

Доктор Дж. Лю также подчеркнул необходимость применения гипотензивных препаратов строго в соответствии с рекомендациями лечащего врача и важность регулярного наблюдения у специалиста.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  29.11.2022

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