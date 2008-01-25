Повышение эффективности иммунотерапии при метастатическом раке

11 апреля на ежегодном собрании Американской ассоциации исследования рака (American Association for Cancer Research — AACR) в Новом Орлеане, штат Луизиана, доктор Сарбаджит Мукерджи (Sarbajit Mukherjee), онколог из Института рака Розуэлл Парк (Roswell Park Cancer Institute), представил новую стратегию иммунотерапии при метастатическом колоректальном раке. Были представлены результаты клинических исследований по модуляции хемокинов, проведенных на базе Института рака Розуэлл Парк под руководством доктора медицины, доктора философии Павла Калински (Pawel Kalinski).

В исследованиях ІІ фазы было показано, что инфузия модулирующего уровень хемокинов лекарственного средства повышает уровень инфильтрации иммунных клеток в колоректальные опухоли. Хемокины — это класс специфических белков, стимулирующих миграцию иммунных клеток, в том числе в ткань злокачественной опухоли.

Доктор П. Калински, заведующий отделениями иммунологии и трансляционной иммуноонкологии в Институте рака Розуэлл Парк, ведет исследования по модуляции хемокинов в онкологии на протяжении 15 лет.

Доктор С. Мукерджи рассказал, что у 20–50% пациентов с метастатическим колоректальным раком развиваются метастазы в печени. Применение ингибиторов контрольных точек в таких случаях обычно неэффективно. Он пояснил, что группа исследователей разработала способ модуляции хемокинов, что позволяет повысить чувствительность раковых опухолей к иммунотерапии.

Так, в исследовании ІІ фазы приняли участие 19 пациентов с рецидивирующим или распространенным колоректальным раком с метастазами в печень. Они получали комбинацию двух препаратов, активирующих хемокины, ринтатолимода и интерферона альфа-2b в дополнение к противовоспалительному препарату целекоксиба. Установлена хорошая переносимость такой терапии, при этом наиболее частым побочным эффектом была повышенная утомляемость.

Исследователи отметили, что после курса модулирующей уровни хемокинов терапии в опухолях пациентов наблюдается значительное увеличение количества цитотоксических Т-лимфоцитов, принимающих участие в иммунном ответе против раковых клеток. Исследователи высказали предположение, что модуляция хемокинов может применяться для повышения эффективности иммунотерапии у пациентов с колоректальным раком.

Эта же схема терапии, модулирующей хемокины, была исследована у пациенток с трижды негативным раком молочной железы. Это форма онкопатологии молочной железы, при которой в опухоли отсутствуют рецепторы эстрогена, прогестерона и рецептор эпидермального фактора роста 2-го типа (human epidermal growth factor receptor 2 — HER2). Данный тип рака резистентен к терапии и характеризуется высоким риском прогрессирования и летального исхода.

На ежегодном собрании Американской ассоциации исследования рака Шипра Ганди (Shipra Gandhi), доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Института рака Розуэлл Парк, которая специализируется на раке молочной железы, представила результаты исследования применения той же схемы модуляции хемокинов. Модуляция хемокинов была использована для лечения пациенток с трижды негативным раком молочной железы с последующей опциональной иммунотерапией пембролизумабом в качестве последующего лечения.

Ш. Ганди пояснила, что существующие иммунотерапевтические средства имеют ограниченную эффективность при метастатическом трижды негативном раке молочной железы и в настоящее время применяются только в сочетании с химиотерапией. В то же время и такое комбинированное лечение эффективно только в случае, если опухоль экспрессирует высокие уровни иммунного маркера PDL1. Ш. Ганди объяснила, что системный режим модуляции хемокинов индуцировал селективную локальную инфильтрацию иммунными клетками, включая CD8+ Т-клетки. Инфильтрация опухоли этими клетками связана с улучшением прогноза лечения, повышением эффективности иммунотерапии и снижением риска летального исхода у пациенток с метастатическим трижды негативным раком молочной железы.

Разработанный в Институте рака Розуэлл Парк метод модуляции хемокинов оказывает специфический эффект именно на опухоль, не вызывая инфильтрации иммунными клетками здоровых тканей. Ринтатолимод и интерферон альфа-2b избирательно активируют хемокины в микроокружении опухоли, что ведет к инфильтрации опухоли иммунными клетками и повышает эффективность иммунотерапии. Авторы подчеркнули, что препараты просты в применении, поскольку вводятся в форме внутривенных инфузий, а не прямых инъекций в опухоль. Кроме того, в исследованиях показана низкая токсичность и хорошая переносимость такой терапии. Авторы планируют продолжить исследования в области модуляции хемокинов и повышения эффективности иммунотерапии.

По материалам www.medicalxpress.com