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Потница: виды, лечение и профилактика

Опубликовано  27.01.2023

Что такое потница?

Что такое потница? Потница — заболевание, вызванное закупоркой эккриновых потовых желез и протоков. Закупорка приводит к обратному току содержимого эккриновых желез в дерму или эпидермис, что вызывает сыпь, состоящую из наполненных потом пузырьков под кожей (Guerra K.C. et al., 2022). Потница обычно проходит самостоятельно, независимо от лечения.

Потница у взрослых наиболее распространена в теплом влажном климате в летние месяцы.

Виды потницы

Различают три основных вида потницы (в зависимости от обструкции потовых протоков, что приводит к клиническим и гистологическим различиям):

  • кристаллическая;
  • красная;
  • глубокая (папулезная).

Потницу часто диагностируют у новорожденных и у лиц с повышенным потоотделением, а также живущих в жарком или влажном климате. Хотя потница наблюдается у представителей обоего пола и всех рас, каждый тип поражает несколько разные группы населения.

Кристаллическая потница (Miliaria crystallina) обычно развивается у новорожденных, наиболее высокая заболеваемость отмечается в возрасте 2 нед. Потница поражает 4,5–9% новорожденных и более 30% людей любого возраста. Кристаллическую потницу также можно диагностировать у взрослых, недавно переехавших в более теплый климат.

Красная потница (Miliaria rubra), наиболее распространенная форма патологии, часто наблюдается у новорожденных в возрасте 1–3 нед. Ее также диагностируют у 30% взрослых, живущих в жарком климате.

Глубокая потница (Miliaria profunda) — самая редкая форма патологии. Чаще всего наблюдается у пациентов с рецидивирующими эпизодами красной потницы или у лиц, подвергшихся воздействию теплого климата, например у военнослужащих (Karla C. Guerra et al., 2022)

Причины потницы

Хотя потница поражает все возрастные группы и представителей обоего пола в равной степени, младенцы и дети подвергаются более высокому риску развития потницы из-за незрелости эккринных протоков. Потоотделение является наиболее распространенным фактором риска развития потницы.

Вследствие обструкции эккриновых протоков пот просачивается в эпидермис или дерму. В результате происходит клеточная гипергидратация, отек и дальнейшая закупорка протоков. Разные типы потницы отличаются различной глубиной поражения кожи. Кристаллическая потница возникает при окклюзии протоков рогового слоя кожи, красная потница развивается при окклюзии протоков в эпидермисе в субкорнеальных слоях, а глубокая потница возникает в результате окклюзии протоков в дермально-эпидермальном соединении, особенно в папиллярной дерме (Guerra K.C. et al., 2022).

Причины потницы:

  • закупорка эккриновых протоков (применение трансдермальных пластырей с лекарственными препаратами, тесная одежда);
  • псевдогипоальдостеронизм I типа (резистентность к минералокортикоидам приводит к потере натрия через эккринные железы и связана с развитием пустулезной красной потницы);
  • напряженная физическая активность;
  • синдром Морвана — редкое аутосомно-рецессивное заболевание, которое среди других аномалий приводит к гипергидрозу, предрасполагающему к повышенному потоотделению;
  • препараты, вызывающие потоотделение: клонидин, неостигмин, изотретиноин.

Первые признаки потницы

Потница — это клинический диагноз. Первыми признаками ее являются кожные изменения: везикулы, папулы и пустулы.

Диагностика

Для диагностики заболевания врач может провести дерматоскопию (метод исследования поверхности кожи и ее поражений с помощью дерматоскопа). В сомнительных случаях для дифференциальной диагностики может быть полезна пункционная биопсия кожи.

Кристаллическая потница проявляется:

  • везикулами размером 1–2 мм;
  • пузырьками на коже, напоминающими капли воды, которые разрываются;
  • везикулы поверхностные, поэтому воспалительная реакция обычно отсутствует;
  • наиболее часто поражаются верхняя часть туловища, шея и голова.

При красной потнице:

  • образуются более крупные эритематозные папулы и везикулы;
  • отмечается минимальное поражение фолликулов;
  • пустулы указывают на бактериальную инфекцию;
  • пациенты могут жаловаться на зуд и болезненные симптомы;
  • симптомы могут усиливаться во время потоотделения, вызывая еще большее раздражение;
  • у грудничков (обычно в возрасте 1–3 нед) наиболее часто отмечают поражение паховой области, подмышечных впадин и шеи;
  • у взрослых чаще всего выявляют поражения в местах, где одежда натирает кожу, например, на туловище и верхних, нижних конечностях;
  • при сопутствующем импетиго или множественных абсцессах может возникнуть стафилококковый перипорит (везикулопустулез).

При глубокой потнице:

  • образовываются плотные, большие папулы;
  • отмечается сыпь с зудом или бессимптомная;
  • распространение сыпи у взрослых в основном происходит на туловище, но также могут поражаться верхние и нижние конечности;
  • сыпь обычно появляется в течение нескольких минут или часов после потоотделения и проходит через 60 мин после прекращения потоотделения.

Лечение при потнице

При терапии пациентов с потницей важно уменьшить потоотделение: носить легкую одежду; не закрывать участки кожи повязками или пластырями.

Кристаллическая потница проходит самостоятельно в течение 24 ч. Врач может назначить мазь при красной потнице — триамцинолон в течение 7–14 дней. При глубокой потнице с целью устранения бактериальной инфекции показаны антибиотики (клиндамицин).

Согласно результатам исследования для улучшения глубокого потоотделения показано комбинированное применение изотретиноина в дозе 40 мг 1 раз в сутки в течение 2 мес (Guerra K.C. et al., 2022).

Чем лечить детей с потницей? У детей рекомендовано применять мазь/крем, содержащие в составе цинка оксид, а также своевременно менять подгузники.

Профилактика потницы

Для профилактики потницы рекомендовано:

  • во избежание возникновения потницы у детей важно своевременно менять подгузники;
  • регулярно купать ребенка;
  • носить одежду из натуральных тканей;
  • регулярно менять постельное белье;
  • в жаркие дни избегать занятий спортом, тяжелого физического труда;
  • людям с ожирением желательно нормализовать массу тела;
  • соблюдать личную гигиену.
Опубликовано  27.01.2023

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