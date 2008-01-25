Потница: виды, лечение и профилактика

Что такое потница?

Что такое потница? Потница — заболевание, вызванное закупоркой эккриновых потовых желез и протоков. Закупорка приводит к обратному току содержимого эккриновых желез в дерму или эпидермис, что вызывает сыпь, состоящую из наполненных потом пузырьков под кожей (Guerra K.C. et al., 2022). Потница обычно проходит самостоятельно, независимо от лечения.

Потница у взрослых наиболее распространена в теплом влажном климате в летние месяцы.

Виды потницы

Различают три основных вида потницы (в зависимости от обструкции потовых протоков, что приводит к клиническим и гистологическим различиям):

кристаллическая;

красная;

глубокая (папулезная).

Потницу часто диагностируют у новорожденных и у лиц с повышенным потоотделением, а также живущих в жарком или влажном климате. Хотя потница наблюдается у представителей обоего пола и всех рас, каждый тип поражает несколько разные группы населения.

Кристаллическая потница (Miliaria crystallina) обычно развивается у новорожденных, наиболее высокая заболеваемость отмечается в возрасте 2 нед. Потница поражает 4,5–9% новорожденных и более 30% людей любого возраста. Кристаллическую потницу также можно диагностировать у взрослых, недавно переехавших в более теплый климат.

Красная потница (Miliaria rubra), наиболее распространенная форма патологии, часто наблюдается у новорожденных в возрасте 1–3 нед. Ее также диагностируют у 30% взрослых, живущих в жарком климате.

Глубокая потница (Miliaria profunda) — самая редкая форма патологии. Чаще всего наблюдается у пациентов с рецидивирующими эпизодами красной потницы или у лиц, подвергшихся воздействию теплого климата, например у военнослужащих (Karla C. Guerra et al., 2022)

Причины потницы

Хотя потница поражает все возрастные группы и представителей обоего пола в равной степени, младенцы и дети подвергаются более высокому риску развития потницы из-за незрелости эккринных протоков. Потоотделение является наиболее распространенным фактором риска развития потницы.

Вследствие обструкции эккриновых протоков пот просачивается в эпидермис или дерму. В результате происходит клеточная гипергидратация, отек и дальнейшая закупорка протоков. Разные типы потницы отличаются различной глубиной поражения кожи. Кристаллическая потница возникает при окклюзии протоков рогового слоя кожи, красная потница развивается при окклюзии протоков в эпидермисе в субкорнеальных слоях, а глубокая потница возникает в результате окклюзии протоков в дермально-эпидермальном соединении, особенно в папиллярной дерме (Guerra K.C. et al., 2022).

Причины потницы:

закупорка эккриновых протоков (применение трансдермальных пластырей с лекарственными препаратами, тесная одежда);

псевдогипоальдостеронизм I типа (резистентность к минералокортикоидам приводит к потере натрия через эккринные железы и связана с развитием пустулезной красной потницы);

напряженная физическая активность;

синдром Морвана — редкое аутосомно-рецессивное заболевание, которое среди других аномалий приводит к гипергидрозу, предрасполагающему к повышенному потоотделению;

препараты, вызывающие потоотделение: клонидин, неостигмин, изотретиноин.

Первые признаки потницы

Потница — это клинический диагноз. Первыми признаками ее являются кожные изменения: везикулы, папулы и пустулы.

Диагностика

Для диагностики заболевания врач может провести дерматоскопию (метод исследования поверхности кожи и ее поражений с помощью дерматоскопа). В сомнительных случаях для дифференциальной диагностики может быть полезна пункционная биопсия кожи.

Кристаллическая потница проявляется:

везикулами размером 1–2 мм;

пузырьками на коже, напоминающими капли воды, которые разрываются;

везикулы поверхностные, поэтому воспалительная реакция обычно отсутствует;

наиболее часто поражаются верхняя часть туловища, шея и голова.

При красной потнице:

образуются более крупные эритематозные папулы и везикулы;

отмечается минимальное поражение фолликулов;

пустулы указывают на бактериальную инфекцию;

пациенты могут жаловаться на зуд и болезненные симптомы;

симптомы могут усиливаться во время потоотделения, вызывая еще большее раздражение;

у грудничков (обычно в возрасте 1–3 нед) наиболее часто отмечают поражение паховой области, подмышечных впадин и шеи;

у взрослых чаще всего выявляют поражения в местах, где одежда натирает кожу, например, на туловище и верхних, нижних конечностях;

при сопутствующем импетиго или множественных абсцессах может возникнуть стафилококковый перипорит (везикулопустулез).

При глубокой потнице:

образовываются плотные, большие папулы;

отмечается сыпь с зудом или бессимптомная;

распространение сыпи у взрослых в основном происходит на туловище, но также могут поражаться верхние и нижние конечности;

сыпь обычно появляется в течение нескольких минут или часов после потоотделения и проходит через 60 мин после прекращения потоотделения.

Лечение при потнице

При терапии пациентов с потницей важно уменьшить потоотделение: носить легкую одежду; не закрывать участки кожи повязками или пластырями.

Кристаллическая потница проходит самостоятельно в течение 24 ч. Врач может назначить мазь при красной потнице — триамцинолон в течение 7–14 дней. При глубокой потнице с целью устранения бактериальной инфекции показаны антибиотики (клиндамицин).

Согласно результатам исследования для улучшения глубокого потоотделения показано комбинированное применение изотретиноина в дозе 40 мг 1 раз в сутки в течение 2 мес (Guerra K.C. et al., 2022).

Чем лечить детей с потницей? У детей рекомендовано применять мазь/крем, содержащие в составе цинка оксид, а также своевременно менять подгузники.

Профилактика потницы

Для профилактики потницы рекомендовано: