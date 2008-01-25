Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииПослеродовая контрацепция: насколько эффективен метод лактационной аменореи?

Послеродовая контрацепция: насколько эффективен метод лактационной аменореи?

Опубликовано  20.09.2023

В недавнем исследовании, проведенном на базе Калифорнийского университета в Дэвисе (University of California, Davis), проанализирована эффективность различных методов послеродовой контрацепции, в том числе метода лактационной аменореи.

В исследовании было выявлено, что многие женщины в США дезинформированы о методе лактационной аменореи или не понимают его особенности.

Лактационная аменорея — это период, сопровождающий исключительно грудное вскармливание и характеризующийся отсутствием менструаций и временной инфертильностью. Исследователи выявили, что около 50% опрошенных женщин не знали, что только исключительно грудное вскармливание значительно снизит вероятность наступления беременности до возобновления менструации.

Адриенн Хойт-Остин (Adrienne Hoyt-Austin), 1-ый автор исследования, объяснила, что в США доступна очень ограниченная информация об использовании лактационной аменореи в качестве плановой контрацепции у женщин в послеродовой период. Она также подчеркнула необходимость консультирования женщин о всех доступных методах послеродовой контрацепции.

По оценкам исследователей, около 1,5 млн женщин во всем мире используют метод лактационной аменореи ненадлежащим образом, что потенциально может привести к незапланированной беременности.

В исследовании приняли участие 760 женщин из США.

Участницы заполнили опросники, включающие социально-демографическую информацию, планы по кормлению ребенка и осведомленность о методах послеродовой контрацепции. Участницы отвечали на вопросы об их восприятии эффективности некоторых послеродовых контрацептивов, а также об их понимании принципов метода лактационной аменореи.

По результатам анализа полученных данных выявлено, что только 11,3% участниц знали, что для устойчивого контрацептивного эффекта необходимо исключительно грудное вскармливание, без введения докорма или замены отдельных кормлений специализированными молочными смесями, а 47,3% не знали, что для снижения вероятности наступления беременности необходимо исключительно грудное вскармливание. Только 28% участниц знали, что метод лактационной аменореи эффективен только до возобновления менструаций.

В исследовании было показано, что большинство участниц считали метод лактационной аменореи менее эффективным, чем применение презервативов или оральных контрацептивов. В то же время исследователи подчеркнули, что метод лактационной аменореи является эффективным методом контрацепции у женщин, кормящих исключительно грудью, в течение первых 6 мес после родов. Кроме того, исследователи подчеркнули, что грудное вскармливание имеет множество долгосрочных преимуществ для здоровья как женщин, так и детей.

В исследовании было показано, что эффективность метода лактационной аменореи составляет не менее 98% и, таким образом, метод является более эффективным, чем применение презервативов или оральных контрацептивов.

Также исследователи объяснили, что молодым родителям необходимы комплексные консультации по вопросам послеродовой контрацепции, включающие информацию о методе лактационной аменореи. Тем, кто планирует использовать грудное вскармливание как метод контрацепции, следует объяснить основные принципы метода лактационной аменореи.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Breastfeeding Medicine».

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  20.09.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости