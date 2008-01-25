Послеродовая контрацепция: насколько эффективен метод лактационной аменореи?
В недавнем исследовании, проведенном на базе Калифорнийского университета в Дэвисе (University of California, Davis), проанализирована эффективность различных методов послеродовой контрацепции, в том числе метода лактационной аменореи.
В исследовании было выявлено, что многие женщины в США дезинформированы о методе лактационной аменореи или не понимают его особенности.
Лактационная аменорея — это период, сопровождающий исключительно грудное вскармливание и характеризующийся отсутствием менструаций и временной инфертильностью. Исследователи выявили, что около 50% опрошенных женщин не знали, что только исключительно грудное вскармливание значительно снизит вероятность наступления беременности до возобновления менструации.
Адриенн Хойт-Остин (Adrienne Hoyt-Austin), 1-ый автор исследования, объяснила, что в США доступна очень ограниченная информация об использовании лактационной аменореи в качестве плановой контрацепции у женщин в послеродовой период. Она также подчеркнула необходимость консультирования женщин о всех доступных методах послеродовой контрацепции.
По оценкам исследователей, около 1,5 млн женщин во всем мире используют метод лактационной аменореи ненадлежащим образом, что потенциально может привести к незапланированной беременности.
В исследовании приняли участие 760 женщин из США.
Участницы заполнили опросники, включающие социально-демографическую информацию, планы по кормлению ребенка и осведомленность о методах послеродовой контрацепции. Участницы отвечали на вопросы об их восприятии эффективности некоторых послеродовых контрацептивов, а также об их понимании принципов метода лактационной аменореи.
По результатам анализа полученных данных выявлено, что только 11,3% участниц знали, что для устойчивого контрацептивного эффекта необходимо исключительно грудное вскармливание, без введения докорма или замены отдельных кормлений специализированными молочными смесями, а 47,3% не знали, что для снижения вероятности наступления беременности необходимо исключительно грудное вскармливание. Только 28% участниц знали, что метод лактационной аменореи эффективен только до возобновления менструаций.
В исследовании было показано, что большинство участниц считали метод лактационной аменореи менее эффективным, чем применение презервативов или оральных контрацептивов. В то же время исследователи подчеркнули, что метод лактационной аменореи является эффективным методом контрацепции у женщин, кормящих исключительно грудью, в течение первых 6 мес после родов. Кроме того, исследователи подчеркнули, что грудное вскармливание имеет множество долгосрочных преимуществ для здоровья как женщин, так и детей.
В исследовании было показано, что эффективность метода лактационной аменореи составляет не менее 98% и, таким образом, метод является более эффективным, чем применение презервативов или оральных контрацептивов.
Также исследователи объяснили, что молодым родителям необходимы комплексные консультации по вопросам послеродовой контрацепции, включающие информацию о методе лактационной аменореи. Тем, кто планирует использовать грудное вскармливание как метод контрацепции, следует объяснить основные принципы метода лактационной аменореи.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Breastfeeding Medicine».
По материалам www.medicalxpress.com
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