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Новости медицины и фармацииПоширеність симптомів з боку шлунково-кишкового тракту при COVID-19: результати нового дослідження

Поширеність симптомів з боку шлунково-кишкового тракту при COVID-19: результати нового дослідження

Опубликовано  11.11.2020

Результати нового дослідження демонструють поширеність симптомів з боку шлунково-кишкового тракту у людей з COVID-19, а також дозволяють виокремити ознаки, на які слід звертати увагу лікарям під час рентгенологічного дослідження черевної порожнини.

Однією з проблем пандемії COVID-19 є те, що SARS-CoV-2 — новий коронавірус. Маючи деяку схожість із попередніми коронавірусами, що викликають тяжкий гострий респіраторний синдром (Severe acute respiratory syndrome coronavirus — SARS-CoV) і  близькосхідний респіраторний синдром (Middle East respiratory syndrome — MERS-CoV), SARS-CoV-2 також має багато відмінностей.

Сьогодні вчені проводять дослідження вірусу SARS-CoV-2, щоб з’ясувати деякі важливі факти про нього і, отже, допомогти в прийнятті ефективних політичних рішень, а також у клінічній практиці.

Так, вчені встановили, що найбільш поширені симптоми COVID-19 — це лихоманка, кашель, втрата нюху або смаку і задишка. Однак зовсім недавно дослідники виявили інші, менш поширені, але важливі симптоми захворювання.

Як зазначив співавтор дослідження, доктор Мітч Вілсон (Mitch Wilson): «З’являється все більше публікацій, які свідчать, що абдомінальна симптоматика — це звичайний прояв для COVID-19».

Результати дослідження

У новому дослідженні група вчених зосередила увагу на зростанні кількості свідчень того, що проблеми з боку шлунково-кишкового тракту можуть бути пов’язані з COVID-19.

Для цього вчені провели дослідження, щоб виділити тенденції, проблеми або сфери, які потребують додаткових досліджень.

Команда вчених провела пошук у науково-популярних базах даних, використовуючи варіанти ключових слів «COVID-19», «шлунково-кишковий тракт» і «візуалізація». У результаті було знайдено 614 потенційно релевантних статей. Дослідники виявили ще 21 статтю в інших джерелах.

Потім учені видалили повторювані статті і почали перевіряти анотації й заголовки статей на предмет релевантності, виявивши 137 статей.

Далі дослідники провели повнотекстовий скринінг, обмеживши дослідження тими, які включали результати, пов’язані з візуалізацією черевної порожнини у людей, яким було встановлено діагноз COVID-19. У результаті команда вчених включила у своє дослідження 36 статей. Узагальнивши дані цих досліджень, вчені зробили 2 ключові висновки.

По-перше, симптоми з боку шлунково-кишкового тракту є важливим симптомом COVID-19 і можуть бути наявними за відсутності інших, більш відомих ознак.

Дослідники виділили метааналіз, що охоплює понад 4200 осіб з COVID-19, який продемонстрував, що у 17,6% з них відмічали  симптоми з боку шлунково-кишкового тракту. В іншому дослідженні за участю 1141 особи з COVID-19 у 16% виявляли тільки шлунково-кишкові ознаки.

По-друге, дослідники виявили ряд ознак, на які рентгенологу під час дослідження черевної порожнини слід звертати увагу, особливо враховуючи те, що лікарі почали повідомляти про випадкове виявлення COVID-19 у значної частини осіб із симптомами з боку шлунково-кишкового тракту.

Ознаки, на які, на думку дослідників, слід звернути увагу рентгенологам під час візуалізації черевної порожнини, включають:

  • запалення кишечнику;
  • повітря в стінці кишечнику;
  • перфорація кишечнику.

Як вказує доктор М. Вілсон: «Ці прояви не обов’язково свідчать про те, що у пацієнта COVID-19. Вони можуть бути викликані безліччю потенційних причин. Однак однією з цих потенційних причин є зараження вірусом, і в середовищі, де COVID-19 дуже поширений, це слід розглянути і, можливо, обговорити з лікарем».

За матеріалами medicalnewstoday.com,

фото thailandmedical.news

Опубликовано  11.11.2020

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