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Новости медицины и фармацииПольские исследователи: крупнейшие очаги COVID-19 — в школах

Польские исследователи: крупнейшие очаги COVID-19 — в школах

Опубликовано  08.10.2020

Польские эксперты признают, что эпидемия COVID-19 выходит из-под контроля. «Ежедневно мы выявляем более 2000 новых случаев, но это означает, что на самом деле их более 20 000, — отметил в интервью Польскому агентству печати (Polska Agencja Prasowa — РАР) Якуб Зелиньский (Jakub Zieliński) из Варшавского университета (Uniwersytetu Warszawskiego). На основании популяционного анализа, учитывающего демографические и социальные характеристики населения, участники тематической рабочей группы университета не перестают повторять, что главной причиной быстрого роста числа случаев являются школы. Авторы модели распространения вируса, используя данные Центрального статистического управления (Główny Urząd Statystyczny), определяют, где и как каждый представитель почти 38-миллионного населения страны (агент, в терминологии исследования) встречается с другими, и каковы риски передачи вируса. Эта модель учитывает разные уровни — места, где может происходить заражение, например, школа, работа, общественный транспорт, улица. Данные среды смешивания можно включить или отключить (в том числе локально), чтобы увидеть, какие сценарии блокировки будут более эффективными. Данная модель является универсальной, предсказывающей распространение заболеваний воздушно-капельным путем. Будучи разработанной в 2008–2011 гг., она использовалась, среди прочего, для прогнозирования развития эпидемии свиного гриппа.

«Наша модель показывает, что школы на самом деле являются «вредоносными» очагами», отметил эксперт. Проблема в том, что вспышки разворачиваются там незаметно, но инфекция распространяется на родителей, бабушек и дедушек школьников. В результате выявляется только часть возникших инфекций. От заражения до постановки диагноза проходит несколько дней, поэтому в распоряжении медиков имеется только устаревшая картина эпидемии. Следующее «поколение» пациентов появляется примерно через неделю, будучи в полтора раза крупнее предыдущего. «Мы выявляем более 2000 ежедневно новых случаев, но это означает, что на самом деле их более 20 000, а это, в свою очередь, означает, что в месяц их будет 80 000», — прогнозирует эксперт.

По материалам pulsmedycyny.pl; biznesinfo.pl

Опубликовано  08.10.2020

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