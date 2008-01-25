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Новости медицины и фармацииПольская компания сообщает о разработке теста на чувствительность к антибиотикам

Польская компания сообщает о разработке теста на чувствительность к антибиотикам

Опубликовано  30.07.2020

Bacteromic — польская компания, принадлежащая к группе Scope Fluidics, получила первый европейский патент на технологию быстрого определения устойчивости к антибиотикам у бактерий. Компания продолжает работать над получением патентной защиты в США и Китае, говорится в сообщении компании.

Проект BacterOMIC реализуется по ускоренному графику, на основании которого компания планирует коммерциализировать продукт в ІІІ кв. 2021 г. Первый этап исследований в настоящее время проводится в штаб-квартире компании с использованием контрольных штаммов, рекомендованных Европейским комитетом по тестированию чувствительности к противомикробным препаратам (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing — EUCAST), и собранных в микробиологическом банке компании.

После этой стадии будет оцениваться клиническая ценность системы в целевой среде, то есть в диагностической или исследовательской лаборатории, которая регулярно проводит тестирование чувствительности к противомикробным препаратам.

По материалам bacteromic.com

Опубликовано  30.07.2020

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