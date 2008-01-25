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Новости медицины и фармацииПолифармакология: новый взгляд на лекарственные средства

Полифармакология: новый взгляд на лекарственные средства

Опубликовано  19.07.2022

Существует концепция о лекарственных средствах, оказывающих несколько биологических эффектов, называемая полифармакологией. Такое комплексное действие может рассматриваться не как исключение, а как нормальная характеристика для большинства препаратов. Таким образом, вместо того, чтобы оценивать наличие у препарата различных биологических эффектов как отрицательную характеристику, эти эффекты можно использовать для лечения пациентов с различными заболеваниями или состояниями с учетом всего разнообразия биологических эффектов.

Когда ученые говорят об исследуемых препаратах, обычно в центре обсуждения находится механизм их действия (МД) — тот биологический эффект, ради которого и применяют лекарственное средство. Основной МД препарата, однако, может на самом деле не включать все способы его воздействия на человеческий организм.

Например, в 1999 г. ученые установили, что лекарственное средство, применяемое при утренней тошноте, талидомид также проявляет действие как ингибитор сосудистого эпителиального фактора роста (vascular endothelial growth factor — VEGF) при лечении пациентов со множественной миеломой. Такой биологический эффект обеспечил возвращение препарата в медицинскую практику после запрета на применение в связи с его тератогенностью.

Как и талидомид, многие химические вещества по-разному влияют на организм, и их МД до сих пор полностью не изучен. Даже для некоторых одобренных лекарственных средств, таких как препараты лития, ацетаминофен и многие антидепрессанты, МД все еще до конца не выяснен.

Возможно, самым известным примером случайного выявления полифармакологических свойств является силденафил — препарат, который изначально был предназначен для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но позже был одобрен для применения при эректильной дисфункции. Интересно, что появляются доказательства того, что силденафил также действует как активатор VEGF, что открывает перспективы его применения в лечении лиц с инсультом или ишемической болезнью сердца.

Практическая ценность полифармакологии

Проблема в том, что когда человек принимает препарат с несколькими МД, невозможно дифференцированно получить один желаемый биологический эффект. С одной стороны, это может подталкивать исследователей к разработке препаратов с более дифференцированным МД. С другой — можно использовать полифармакологические свойства для перепрофилирования существующих препаратов для применения при других заболеваниях, что сокращает время и стоимость разработки новых лекарственных средств.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  19.07.2022

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