Полчаса быстрой ходьбы на пути к здоровой печени

Согласно данным метаанализа 14 клинических исследований, выполненного исследователями Медицинского колледжа штата Пенсильвания (Penn State College of Medicine researchers), 150 мин физической активности в неделю могут значимо снизить содержание липидов в печени у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (или стеатозом печени).

По словам Джонатана Стайна (Jonathan Stine), доцента кафедры медицины и общественного здравоохранения, гепатолога Медицинского центра имени Милтона С. Херши штата Пенсильвания (Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center), предыдущие исследования не позволили определить продолжительность физической активности для достижения значимого улучшения у пациентов со стеатозом печени, которое определяется как относительное снижение содержания липидов в печени на 30%, измеренное с помощью магнитно-резонансной томографии.

Дж. Стайн проанализировал 14 исследований, которые включали в общей сложности 551 пациента со стеатозом печени, участвовавшего в рандомизированных контролируемых исследованиях с использованием физических упражнений. Он и его команда оценивали данные, собранные во всех исследованиях, включая возраст, пол, индекс массы тела, изменение массы тела, приверженность режиму физической активности и измеренное с помощью магнитно-резонансной томографии содержание липидов в печени.

Основной задачей исследователей было изучение взаимосвязи между тренировками с физической нагрузкой и клинически значимым улучшением содержания липидов в печени.

Группа исследователей установила, что физические упражнения в 3,5 раза повышают вероятность достижения клинически значимого ответа на лечение (относительное снижение содержания липидов в печени, измеренного с помощью магнитно-резонансной томографии, более или равное 30%) по сравнению со стандартной терапией.

При проведении дополнительного анализа ученые определили оптимальный объем физических упражнений. Они отметили, что 39% пациентов, которым было предписано 150 мин быстрой ходьбы в неделю, достигли клинически значимого ответа на лечение по сравнению с 26% больных, которым был назначен более низкий уровень физической активности.

Физические упражнения — это изменение образа жизни. Врачи, консультирующие пациентов со стеатозом печени, должны рекомендовать им определенный уровень физической активности.

Как заключил Дж. Стайн, быстрая ходьба или легкая езда на велосипеде в течение получаса в сутки 5 раз в неделю — это лишь один из примеров программы такой физической нагрузки.

По материалам www.news-medical.net