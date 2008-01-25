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Подагра: клинические проявления, диагностические критерии и терапия

Опубликовано  24.01.2023

Что такое подагра?

Подагра является хроническим заболеванием, вызывается накоплением мочевой кислоты (МК) в плазме крови (гиперурикемией — концентрация МК более 7 мг/дл (420 мкмоль/л)). Когда уровень МК в крови становится слишком высоким, она может образовывать кристаллы в суставах, что может вызывать внезапные сильные приступы боли, воспаление. При подагре поражается первый плюснефаланговый сустав, но могут поражаться другие суставы — голеностопный, коленный, лучезапястный (Hainer B.L. et al., 2014). Подагра является наиболее распространенной формой воспалительного артрита, который диагностирован у около 41 млн взрослых во всем мире (Danve A. et al., 2021).

При подагре часто диагностируются гипертензия (75%), хроническая болезнь почек (ХБП) (70%), ожирение (53%) и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) (до 14%). При подагре также возможен метаболический синдром (Danve A. et al., 2021).

Классификация подагры: виды и стадии

Клиническая классификация подагры (Ассоциация ревматологов Украины).

К клиническим стадиям относят:

  • острый и хронический артрит;
  • межприступную подагру;
  • хронический тофусный артрит.

На рентгенограмме – стадии поражения:

  • I — характеризуется образованием больших кист (тофусов) в субхондральной кости;
  • II — характеризуется большими кистами вблизи сустава с незначительным эрозированием суставных поверхностей, с кальцификатами;
  • ІІІ — характеризуется большими эрозиями 1/3 суставной поверхности, остеолизом эпифиза, с отложением кальция.

Функциональная недостаточность (ФН) суставов:

  • I — сохранена для профессиональной работы;
  • II — невозможность выполнять профессиональную работу;
  • III — невозможность самообслуживания.

Типы нефропатии:

  • отложение конкрементов в почках;
  • нефрит;
  • гломерулонефрит;
  • артериолосклероз.

Причины возникновения подагры

Биосинтез пуринов приводит к формированию уратов, хотя у большинства людей этот процесс не приводит к гиперурикемии. Когда уровень МК в плазме крови превышает 6,8 мг/дл, могут образоваться кристаллы солей МК в суставах или почках, что приводит к проявлениям заболевания.

Гиперурикемия возникает из-за гиперпродукции уратов или их недостаточной экскреции почками и/или желудочно-кишечным трактом, либо в результате смешанного варианта. Недостаточная экскреция является преобладающей причиной гиперурикемии у больных с подагрой (Danve A. et al., 2021).

Причины приобретенной гиперурикемии:

  • увеличенный прием пуринов с пищей — мясные продукты, особенно субпродукты, бульоны, некоторые морские продукты;
  • ускоренный распад АТФ — в том числе в результате злоупотребления алкоголем;
  • повышенное употребление фруктозы — некоторые фрукты и фруктовые напитки;
  • повышенный распад нуклеотидов в организме — при миело- и лимфопролиферативных болезнях, гемолитической анемии, полицитемии, мононуклеозе, а также под влиянием радиотерапии или препаратов, применяемых у онкологических больных;
  • сниженная почечная экскреция МК — у больных с поликистозом почек, свинцовой нефропатией;
  • другие — вследствие чрезмерной физической нагрузки.

Содержание солей МК в плазме крови регулируется переносчиками уратов в почках и кишечнике — GLUT9 (SLC2A9), URAT1 (SLC22A12) и ABCG2. Активация инфламмасомы NLRP3 кристаллами моноурата натрия с высвобождением интерлейкина (IL)-1β играет роль в инициировании обострения подагры (Dalbeth N. et al., 2021).

Симптомы подагры

При остром воспалении суставов различают симптомы:

  • острая боль и гиперемия кожи с дисфункцией пораженного сустава ночью или под утро;
  • лихорадка;
  • характерно полное выздоровление.

При межприступной подагре и рецидивирующем артрите:

  • сокращение длительности бессимптомного периода, поражается все больше суставов;
  • врач диагностирует воспаление связок, суставных сумок;
  • появление безболезненных тофусов.

Возможные осложнения подагры

Если не лечить подагру, возможны такие осложнения:

  • постоянная боль и дискомфорт, дисфункция суставов;
  • тофусы;
  • хроническое воспаление суставов;
  • дисфункция почек;
  • мочекаменная болезнь;
  • риск развития заболеваний сердца, инсульта.

Диагностика болезни

Установление диагноза «подагра» возможно при наличии 2-х или более критериев:

  • две и более подагрические атаки болезненного отека суставов;
  • одна атака с поражением первого плюснефалангового сустава;
  • тофусы;
  • быстрая терапевтическая реакция на колхицин (уменьшение выраженности воспаления в течение 48 ч после начала лечения) (Клинический протокол оказания медицинской помощи больным с подагрой).

С целью диагностики подагры врач назначает:

  • анализ крови и мочи на МК;
  • диагностику синовиальной жидкости;
  • рентгенографию пораженных суставов (депозиты кристаллов, четкие эрозии в пределах кости, иногда обширный остеолиз);
  • ультрасонографическое исследование (УЗИ) пораженных суставов (кристаллы уратов натрия, находящиеся в синовиальной жидкости, создают картину «снежной бури», а на поверхности суставного хряща — двойной контур);
  • компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) (можно выявить депозиты кристаллов уратов натрия в сухожилиях);
  • гистологическое исследование тофусов.

Лечение подагры

Лечение подагры включает диету № 6, активный образ жизни, нормализацию массы тела, уратснижающую терапию (УСТ) — колхицин, аллопуринол. Рекомендовано начинать УСТ у больных подагрой с любым критерием из приведенных ниже:

  • наличие ≥1 подкожного тофуса;
  • рентгенографические доказательства поражения, которые можно классифицировать как относящиеся к подагре;
  • частые обострения подагры (≥2 обострений ежегодно) (Гайдлайн Американского колледжа ревматологии, 2020).

Длительная УСТ приводит к растворению кристаллов моноурата натрия, что обусловливает предотвращение приступов подагры и образование тофусов (Dalbeth N. et al., 2021).

Медикаментозное лечение

Чем лечить подагру? Врач назначает средства, которые угнетают образование МК:

  • аллопуринол — препарат первой линии, рекомендуется для всех пациентов. Рекомендовано начинать терапию низкими дозами аллопуринола — ≤100 мг/сут с последующим титрованием дозы;
  • фебуксостат — рекомендованная начальная доза ≤40 мг/сут с титрованием дозы.

У пациентов с обострением подагры рекомендовано:

  • применение колхицина: разовая начальная доза — 1 мг препарата, затем — по 0,5 мг каждые 2–3 ч до обезболивания. Для предотвращения приступов подагры рекомендовано принимать 0,5 мг 2–3 раза в сутки;
  • нестероидные противовоспалительные препараты: мелоксикам в дозе 15 мг/сут, целекоксиб — 200 мг 1–2 раза в сутки, диклофенак — 150 мг/сут. Врач также может назначить мазь при подагре: диклофенак или ибупрофен гель;
  • глюкокортикоиды (преднизолон внутрисуставно).

В домашних условиях не рекомендовано лечить подагру. При появлении симптомов необходимо обратиться к ревматологу. Врач назначит лечение и сдачу анализов на определение МК. У пациентов часто возникает вопрос: «Как же быстро устранить воспаление при подагре?». Быстрое лечение подагры невозможно, терапия занимает длительное время, важно соблюдать рекомендации лечащего врача.

Диета

Что не рекомендуют принимать в пищу при подагре?

Диета при подагре имеет свои ограничения и направлена на снижение уровня МК в организме. Что категорически нельзя есть и пить при подагре?

  • красное мясо, субпродукты и морепродукты (продукты с высоким содержанием пуринов);
  • алкоголь;
  • напитки, подслащенные кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы (Hainer L. et al., 2014).

Согласно рекомендованной диете № 6 в рационе больного должны преобладать такие продукты:

  • овощи и фрукты. Согласно результатам исследования вишни обладают антиоксидантными свойствами, могут оказывать урикозурическое действие;
  • злаки;
  • молочные продукты;
  • омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК) и докозагексаеновую кислоту (ДГК), которые обладают противовоспалительными свойствами. Согласно результатам исследования ежедневное потребление рыбьего жира (2 г) приводит к значительному снижению уратов в плазме крови через 4 и 8 нед приема (Danve et al., 2021).

Желательно поддерживать водный баланс в течение дня. Рекомендовано 35 мл воды в день на килограмм массы тела в соответствии с общими рекомендациями научных организаций. Для человека массой тела 50 кг необходимо 1,7 л воды в день. Больному подагрой можно пить обезжиренное молоко и несладкие соки. Риск подагры на 22% ниже у лиц, которые употребляют 1–3 чашки кофе в день и на 57% ниже при употреблении более 4 чашек в день по сравнению с людьми, которые не пьют кофе.

Рекомендовано проконсультироваться у диетолога и придерживаться разработанного плана питания.

Профилактика подагры

Для того чтобы предотвратить возникновение подагры, рекомендовано:

  • поддерживать массу тела в норме: избыточная масса тела или ожирение могут повысить риск развития заболевания. Более высокий индекс массы тела (ИМТ) связан с повышенным риском гиперурикемии и подагры в различных исследованиях. Уменьшение массы тела может помочь снизить риск развития заболевания (Danve et al., 2021);
  • ограничить потребление красного мяса, морепродуктов и субпродуктов;
  • употреблять достаточное количество жидкости: гидратация может помочь вывести из организма избыток МК;
  • избегать употребления алкоголя;
  • принимать препараты по назначению врача.
Опубликовано  24.01.2023

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