Почему вспышки простуды и гриппа возникают именно зимой?
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), «простуда — основная причина того, что дети пропускают школу, а взрослые — работу».
Хотя большинство случаев простуды и гриппа, как правило, проходят сами по себе, ежегодно от гриппа умирают 290–650 тыс. человек во всем мире.
Чем отличается простуда от гриппа?
Важно различать простуду и грипп, потому что вирусы, вызывающие данные заболевания, необязательно ведут себя одинаково.
В большинстве случаев простуда проявляется четырьмя симптомами:
- боль в горле;
- заложенный нос;
- кашель;
- чихание.
Существует более 200 вирусов, которые могут вызывать простуду, но коронавирусы и риновирусы, безусловно, являются наиболее распространенными возбудителями.
Четыре коронавируса человека вызывают 10–30% простудных заболеваний у взрослых. Они относятся к тому же семейству вирусов, что и SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Однако чаще всего они вызывают лишь легкую форму простуды.
Интересно, что около четверти людей, инфицированных вирусом простуды, вообще не испытывают никаких симптомов.
Грипп развивается из-за вируса гриппа, который бывает трех типов: A, B и C.
Простуда и грипп имеют много общих симптомов, но заражение гриппом также может сопровождаться следующими проявлениями:
- высокая температура тела;
- боль в теле;
- холодный пот, дрожь.
Как и в случае с простудой, у значительного числа лиц, инфицированных вирусом гриппа, не возникает симптомов заболевания.
Сезонные закономерности
CDC внимательно следят за распространением гриппа. Вспышка гриппа может возникнуть в любое время года, но в большинстве случаев наблюдается относительно предсказуемая сезонная картина.
По данным CDC, в США первые признаки активности гриппа обычно начинаются примерно в октябре и достигают пика в разгар зимы. Однако в некоторые годы вспышки гриппа могут длиться до мая.
Пик активности гриппа за сезоны с 1982–1983 по 2017–2018 годы зафиксирован в феврале, за которым последовали декабрь, январь и март.
Аналогичные тенденции наблюдаются и в других регионах мира с умеренным климатом, где согласно одному из анализов за 2013 г. основными факторами возникновения вспышек гриппа являются низкая температура и низкая влажность. Однако этого нельзя сказать о тропических регионах.
В этих регионах вспышки могут происходить как в дождливые, влажные месяцы, так и в течение всего года.
Это может показаться нелогичным. Действительно, ученые не вполне понимают, как вирусы могут наносить максимальный ущерб как при низких, так и при высоких температурах и влажности.
Холодный воздух влияет на нашу первую линию обороны
Вирусы простуды и гриппа пытаются проникнуть в организм человека через нос. Однако у нашей носовой оболочки есть сложные механизмы защиты от этих возбудителей.
В носу человека постоянно выделяется слизь, которая является для вирусов «ловушкой» и постоянно перемещается крошечными ресничками, выстилающими носовые ходы человека.
Однако холодный воздух охлаждает носовой ход и замедляет выведение слизи.
Как только вирусу удается преодолеть первый защитный механизм, иммунная система берет на себя контроль над борьбой со «злоумышленниками». Фагоциты, представляющие собой специализированные иммунные клетки, поглощают и переваривают вирусы.
Однако исследователи отмечают, что холодный воздух оказывает негативное влияние и на этот защитный механизм иммунной системы.
Витамин D и другие мифы
Зимой уровни УФ-излучения намного ниже, чем летом. Это напрямую влияет на то, сколько витамина D может вырабатывать организм человека.
Имеются данные, позволяющие предположить, что витамин D участвует в создании противомикробной молекулы, которая ограничивает способность вируса гриппа к репликации.
Следовательно, некоторые люди считают, что прием добавок витамина D в зимние месяцы может помочь предотвратить грипп. Действительно, клиническое исследование 2010 г. показало, что школьники, которые ежедневно принимали витамин D3, имели более низкий риск заражения гриппом А.
Систематический обзор позволил сделать вывод, что витамин D обеспечивает защиту от острой респираторной инфекции.
Однако на сегодня крупномасштабных клинических исследований не проводилось, а расхождения между отдельными исследованиями не позволяют ученым сделать твердые выводы.
Еще один фактор, который может способствовать возникновению простуды и гриппа в осенние и зимние месяцы, — это то, что люди проводят больше времени в помещении, поскольку погода становится менее благоприятной.
Переполненные помещения приводят к распространению вируса от человека к человеку.
Сегодня ученые продолжают изучать сезонные закономерности респираторных инфекций, чтобы выяснить, как различные факторы могут влиять на их распространение.
Как защитить себя от простуды и гриппа?
Лучший способ защитить себя — это:
- часто мыть руки водой с мылом;
- не прикасаться к глазам, носу или рту;
- соблюдать дистанцию с людьми, которые уже больны.
Если человек уже простудился, CDC рекомендуют оставаться дома и избегать контактов с другими людьми.
Эти правила также применимы к гриппу. Однако ежегодная прививка от гриппа — лучший способ предотвратить грипп.
«Вакцинация от гриппа в 2020–2021 гг. будет важнее, чем когда-либо», — советуют CDC.
Человеку следует обратиться к врачу, если у него возникнут следующие симптомы:
- затрудненное дыхание;
- постоянная боль в груди или животе;
- сильная мышечная боль или слабость;
- затрудненное мочеиспускание;
- постоянно возвращающийся жар или кашель;
- устойчивое головокружение или спутанность сознания;
- ухудшение существующего хронического заболевания.
По материалам medicalnewstoday.com
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