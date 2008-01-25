Почему вспышки простуды и гриппа возникают именно зимой?

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), «простуда — основная причина того, что дети пропускают школу, а взрослые — работу».

Хотя большинство случаев простуды и гриппа, как правило, проходят сами по себе, ежегодно от гриппа умирают 290–650 тыс. человек во всем мире.

Чем отличается простуда от гриппа?

Важно различать простуду и грипп, потому что вирусы, вызывающие данные заболевания, необязательно ведут себя одинаково.

В большинстве случаев простуда проявляется четырьмя симптомами:

боль в горле;

заложенный нос;

кашель;

чихание.

Существует более 200 вирусов, которые могут вызывать простуду, но коронавирусы и риновирусы, безусловно, являются наиболее распространенными возбудителями.

Четыре коронавируса человека вызывают 10–30% простудных заболеваний у взрослых. Они относятся к тому же семейству вирусов, что и SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Однако чаще всего они вызывают лишь легкую форму простуды.

Интересно, что около четверти людей, инфицированных вирусом простуды, вообще не испытывают никаких симптомов.

Грипп развивается из-за вируса гриппа, который бывает трех типов: A, B и C.

Простуда и грипп имеют много общих симптомов, но заражение гриппом также может сопровождаться следующими проявлениями:

высокая температура тела;

боль в теле;

холодный пот, дрожь.

Как и в случае с простудой, у значительного числа лиц, инфицированных вирусом гриппа, не возникает симптомов заболевания.

Сезонные закономерности

CDC внимательно следят за распространением гриппа. Вспышка гриппа может возникнуть в любое время года, но в большинстве случаев наблюдается относительно предсказуемая сезонная картина.

По данным CDC, в США первые признаки активности гриппа обычно начинаются примерно в октябре и достигают пика в разгар зимы. Однако в некоторые годы вспышки гриппа могут длиться до мая.

Пик активности гриппа за сезоны с 1982–1983 по 2017–2018 годы зафиксирован в феврале, за которым последовали декабрь, январь и март.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в других регионах мира с умеренным климатом, где согласно одному из анализов за 2013 г. основными факторами возникновения вспышек гриппа являются низкая температура и низкая влажность. Однако этого нельзя сказать о тропических регионах.

В этих регионах вспышки могут происходить как в дождливые, влажные месяцы, так и в течение всего года.

Это может показаться нелогичным. Действительно, ученые не вполне понимают, как вирусы могут наносить максимальный ущерб как при низких, так и при высоких температурах и влажности.

Холодный воздух влияет на нашу первую линию обороны

Вирусы простуды и гриппа пытаются проникнуть в организм человека через нос. Однако у нашей носовой оболочки есть сложные механизмы защиты от этих возбудителей.

В носу человека постоянно выделяется слизь, которая является для вирусов «ловушкой» и постоянно перемещается крошечными ресничками, выстилающими носовые ходы человека.

Однако холодный воздух охлаждает носовой ход и замедляет выведение слизи.

Как только вирусу удается преодолеть первый защитный механизм, иммунная система берет на себя контроль над борьбой со «злоумышленниками». Фагоциты, представляющие собой специализированные иммунные клетки, поглощают и переваривают вирусы.

Однако исследователи отмечают, что холодный воздух оказывает негативное влияние и на этот защитный механизм иммунной системы.

Витамин D и другие мифы

Зимой уровни УФ-излучения намного ниже, чем летом. Это напрямую влияет на то, сколько витамина D может вырабатывать организм человека.

Имеются данные, позволяющие предположить, что витамин D участвует в создании противомикробной молекулы, которая ограничивает способность вируса гриппа к репликации.

Следовательно, некоторые люди считают, что прием добавок витамина D в зимние месяцы может помочь предотвратить грипп. Действительно, клиническое исследование 2010 г. показало, что школьники, которые ежедневно принимали витамин D 3 , имели более низкий риск заражения гриппом А.

Систематический обзор позволил сделать вывод, что витамин D обеспечивает защиту от острой респираторной инфекции.

Однако на сегодня крупномасштабных клинических исследований не проводилось, а расхождения между отдельными исследованиями не позволяют ученым сделать твердые выводы.

Еще один фактор, который может способствовать возникновению простуды и гриппа в осенние и зимние месяцы, — это то, что люди проводят больше времени в помещении, поскольку погода становится менее благоприятной.

Переполненные помещения приводят к распространению вируса от человека к человеку.

Сегодня ученые продолжают изучать сезонные закономерности респираторных инфекций, чтобы выяснить, как различные факторы могут влиять на их распространение.

Как защитить себя от простуды и гриппа?

Лучший способ защитить себя — это:

часто мыть руки водой с мылом;

не прикасаться к глазам, носу или рту;

соблюдать дистанцию с людьми, которые уже больны.

Если человек уже простудился, CDC рекомендуют оставаться дома и избегать контактов с другими людьми.

Эти правила также применимы к гриппу. Однако ежегодная прививка от гриппа — лучший способ предотвратить грипп.

«Вакцинация от гриппа в 2020–2021 гг. будет важнее, чем когда-либо», — советуют CDC.

Человеку следует обратиться к врачу, если у него возникнут следующие симптомы:

затрудненное дыхание;

постоянная боль в груди или животе;

сильная мышечная боль или слабость;

затрудненное мочеиспускание;

постоянно возвращающийся жар или кашель;

устойчивое головокружение или спутанность сознания;

ухудшение существующего хронического заболевания.

По материалам medicalnewstoday.com