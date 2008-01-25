Побочные эффекты чаще отмечают после 2-й прививки против COVID-19

Медицинские работники в США, где количество введенных доз вакцин против COVID-19 достигло почти 9 млн 12 января, сообщают о более выраженных побочных эффектах вакцинации после 2-й дозы, чем после первой.

«Это то, что мы наблюдали в ходе клинических исследований», — отметил Эдвард Кашей (Edward Cachay), специалист по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета Сан Диего (University of California San Diego). У людей нередко развивается боль в суставах, отмечается субфебрильная температура тела, что длится обычно от 24 до 48 ч». Как подчеркнул врач, чрезвычайно важно, чтобы пациенты получили вторую дозу вакцины: «Каждый раз, когда вы получаете первую прививку, вы защищены только примерно на 51%, поэтому вам нужна вторая доза, чтобы получить 95% защиту от COVID-19». Э. Кашей отметил также, что пациенты не достигают максимального иммунитета до 10–14 дней после 2-й дозы.

Действительно, как указано в регистрационных материалах вакцины «Pfizer»/«BioNTech», утомляемость была одним из наиболее частых нежелательных явлений (62,9%), за ней следовали головная боль (55,1%), боль в мышцах (38,3%), озноб (31,9%), боль в суставах (23,6%), лихорадка (14,2%); тяжелые побочные реакции наблюдали у 0,0–4,6% участников, чаще после 2-й дозы, и, как правило, реже у участников ≥55 лет (≤2,8%) по сравнению с более молодыми (≤4,6%), без значимого дисбаланса между исследуемыми группами.

По результатам исследования вакцины «Moderna» сообщают об усталости также как о наиболее частом нежелательном эффекте общего характера (70,0%), за ней следуют головная боль (64,7%), миалгия (61,5%), артралгия (46,4%), озноб (45,4%), тошнота/рвота (23,0%), отек/болезненность подмышечных впадин (19,8%), лихорадка (15,5%). Они также были более выражены после 2-ой дозы, а медиана их продолжительности составила 2–3 дня.

По материалам ourworldindata.org; nbcsandiego.com