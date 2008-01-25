Питание женщины в период кормления грудью: советы экспертов

Нужна ли особая диета женщине в период кормления грудью (лактации)?

Питание при грудном вскармливании. Рацион женщины, которая кормит грудью, должен быть вариативным и сбалансированным, с повышенным содержанием белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, иных нутриентов, а также увеличенной калорийностью, поскольку с каждым литром выделенного грудного молока женщина теряет 600–900 ккал энергии.

В нижеприведенной табл. 1 перечислены физиологические нормы энергетической ценности, содержания белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов в суточном рационе женщины в период кормления грудью (лактации) согласно приказу МЗ Украины от 03.09.2017 г. № 1073 «Об утверждении норм физиологических потребностей населения Украины в основных пищевых веществах и энергии».

Таблица 1. Показатели суточного рациона женщины в период кормления грудью в соответствии с приказом МЗ Украины от 03.09.2017 г. № 1073

Показатель Суточная норма Энергетическая ценность, ккал 2500–3100 Основные нутриенты Белки, г 100–110–120 (из них не менее 60% животного происхождения) Жиры, г 75–100 Углеводы, г 350–450 Витамины водорастворимые Витамин С (аскорбиновая кислота), мг 95 Витамин В 1 (тиамин), мг 1,8 Витамин В 2 (рибофлавин), мг 2,1 Витамин В 6 (пиридоксин), мг 2,5 Витамин В 9 (фолиевая кислота или фолат), мг 500 Витамин В 12 (кобаламин), мкг 3,4 Витамин PP (ниацин), мг ниацинового эквивалента 20 Биотин, мкг 55 Пантотеновая кислота, мг 7 Витамины жирорастворимые Витамин А, мкг ретинолового эквивалента 1350 Витамин D, мкг 5,4 Витамин Е (токоферол), мг токоферолового эквивалента 15 Витамин К, мкг 100 Макро- и микроэлементы Кальций (Ca), мг 1500 Фосфор (Р), мг 1600 Магний (Mg), мг 550 Железо (Fe), мг 43 Цинк (Zn), мг 15 Йод (I), мкг 350 Селен (Se), мкг 70 Медь (Cu), мг 1 Марганец (Mn), мг 2 Хром (Cr), мкг 50 Молибден (Mo), мкг 70

Правильное питание женщины в период кормления грудью (лактации)

Основные требования к диете:

рацион должен быть вариативным, сбалансированным и полноценным;

для приготовления блюд следует использовать широкий набор продуктов: мясо, рыбу, птицу, молоко и кисломолочные продукты, злаковые каши, макаронные и хлебобулочные изделия, овощи и фрукты;

блюда необходимо готовить из свежих и высококачественных продуктов с приятными вкусами и ароматами;

в период кормления грудью обычный суточный питьевой режим матери увеличивается не менее чем на 1 л. В приведенной ниже табл. 2 указан примерный среднесуточный набор продуктов питания для женщины в период кормления грудью (масса брутто, в граммах) (Хайретдинова Т.Б. и соавт., 2015).

Таблица 2. Что можно есть в период кормления грудью (лактации)?

Продукты питания Масса, г Продукты питания Масса, г Хлеб из пшеничной муки или белый 150 Творог (жирность 9%) 50 Хлеб из ржаной муки или черный 100 Сметана (жирность 10%) 15 Мука пшеничная 20 Масло сливочное 25 Крупы, лапша, вермишель и иные макаронные изделия 70 Масло постное 15 Картофель 200 Яйца, ед. 1/2 Овощи 500 Сыр 15 Фрукты 300 Чай 1 Соки 150 Кофе 3 Сухофрукты 20–22 Соль 8 Сахар 60 Рацион, химический состав Кондитерские изделия 20 Белки, всего из них животные, г 104 60 Мясо разных видов 170 Жиры, всего из них растительные, г 93 25 Рыба 70 Углеводы, г 370 Молоко, кефир и другие кисломолочные продукты 600 Энергетическая ценность, ккал 2735

Необходимо ли принимать витамины женщине в период кормления грудью (лактации)?

Женщине в этот период следует принимать витаминные или витаминно-минеральные комплексы в случае:

наличия признаков и/или симптомов дефицита витаминов, макро- или микроэлементов;

неполноценного и несбалансированного рациона питания.

Следует отметить, что при вариативном, полноценном, то есть отвечающим физиологическим потребностям женщины в этот период, и сбалансированном рационе питания принимать поливитаминные и витаминно-минеральные комплексы не стоит.

Список разрешенных продуктов в период кормления грудью

Что можно есть после родов? Питание в период кормления грудью (лактации) по месяцам:

Первый месяц после родов :

Дни 1–10-й:

овощные супы;

каши, приготовленные на воде (гречневая, рисовая, пшенная и др.);

куриное филе;

запеченные яблоки;

бананы;

зеленый чай и другие травяные чаи, способствующие лактации;

масло постное;

сливочное масло, не более 20–25 г в сутки.

С 11-го дня рацион можно расширить, добавив в него:

кисломолочные продукты;

макаронные изделия;

овощи (приготовленные в пароварке или отварные);

зелень;

картофель;

нежирные сорта морской рыбы;

хлеб цельнозерновой;

галеты, сушки, крекеры без консервантов, ароматизаторов и усилителей вкуса.

Можно добавить на 2–3-й месяц после родов :

сезонные овощи и фрукты в сыром виде;

томаты свежие;

орехи грецкие;

мясо кролика и телятину;

компоты и морсы из ягод;

сливки.

На 4–6-й месяц после родов можно добавить:

небольшое количество меда;

натуральные специи и приправы, которые не содержат консервантов, красителей и искусственных ароматизаторов;

лук репчатый.

С 7-го месяца после родов и в дальнейшем можно добавить к рациону:

бобовые (фасоль, горох, чечевица и др.);

чеснок;

морскую капусту.

Что нельзя есть женщине в период кормления грудью?

Поскольку иммунная система грудного ребенка только начинает развиваться, компоненты многих продуктов питания, употребляемых женщиной в этот период, могут спровоцировать развитие аллергических реакций у малыша.

Также эти компоненты могут отрицательно влиять на нервную и пищеварительную системы грудного ребенка.

Учитывая вышеизложенное, далее указаны продукты питания, употребление которых женщиной в период кормления грудью является нежелательным.

Алкоголь. Употребление алкогольных напитков (даже слабоалкогольных) женщиной в этот период является недопустимым.

Этиловый спирт и продукт его метаболизма — ацетальдегид — очень токсичны и крайне негативно влияют на нервную систему ребенка, вызывая гибель нервных клеток головного и спинного мозга, что обусловливает задержку как умственного, так и психомоторного развития, а также различные патологические изменения во многих органах и системах организма.

Крепкий кофе, чай и другие тонизирующие напитки, содержащие как кофеин, так и другие стимуляторы (энергетики). Эти напитки могут вызывать повышенную возбудимость, нарушения сна у ребенка. В период кормления грудью лучше употреблять специальные травяные чаи, способствующие лактации, которые не оказывают возбуждающего действия.

Лук, чеснок, специи, приправы. В первые четыре месяца употребление лука, чеснока, приправ, специй и различных острых блюд является нежелательным. У грудного молока может появиться специфический вкус, и ребенок может отказаться от груди. Кроме того, компоненты специй и приправ могут вызывать различные диспептические явления у детей, например расстройство желудка.

Различные тропические фрукты, а также фрукты с яркой оранжевой или красной окраской, особенно цитрусовые, морепродукты (креветки, различные виды ракообразных, икра и др.) лучше исключить из рациона питания, поскольку они могут спровоцировать развитие аллергических реакций у малыша.

Также желательно исключить из рациона питания кормящей матери:

острые твердые сыры;

различные соления, маринады, консервы (мясные, рыбные, грибные), соусы, а также другие продукты питания, содержащие консерванты, красители и ароматизаторы;

копчености, колбасные изделия;

орехи, арахис, экзотические сухофрукты, мед, карамель.

Следует избегать употребления в пищу жирного мяса, например свинины, и сала, поскольку содержащиеся в них насыщенные жирные кислоты при попадании с грудным молоком плохо перевариваются формирующимся пищеварительным трактом ребенка.

Полноценное и сбалансированное питание женщины в период кормления грудью — залог правильного развития и здоровья ребенка

Полноценная и сбалансированная диета в период грудного вскармливания (лактации) способствует нормальному физиологическому развитию малыша, улучшению его физических и умственных способностей, а также предупреждает возникновение различных патологических состояний и заболеваний у ребенка.