Питание женщины в период кормления грудью: советы экспертов
Нужна ли особая диета женщине в период кормления грудью (лактации)?
Питание при грудном вскармливании. Рацион женщины, которая кормит грудью, должен быть вариативным и сбалансированным, с повышенным содержанием белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, иных нутриентов, а также увеличенной калорийностью, поскольку с каждым литром выделенного грудного молока женщина теряет 600–900 ккал энергии.
В нижеприведенной табл. 1 перечислены физиологические нормы энергетической ценности, содержания белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов в суточном рационе женщины в период кормления грудью (лактации) согласно приказу МЗ Украины от 03.09.2017 г. № 1073 «Об утверждении норм физиологических потребностей населения Украины в основных пищевых веществах и энергии».
Таблица 1. Показатели суточного рациона женщины в период кормления грудью в соответствии с приказом МЗ Украины от 03.09.2017 г. № 1073
|Показатель
|Суточная норма
|Энергетическая ценность, ккал
|2500–3100
|Основные нутриенты
|Белки, г
|100–110–120
(из них не менее 60% животного происхождения)
|Жиры, г
|75–100
|Углеводы, г
|350–450
|Витамины водорастворимые
|Витамин С (аскорбиновая кислота), мг
|95
|Витамин В1 (тиамин), мг
|1,8
|Витамин В2 (рибофлавин), мг
|2,1
|Витамин В6 (пиридоксин), мг
|2,5
|Витамин В9 (фолиевая кислота или фолат), мг
|500
|Витамин В12 (кобаламин), мкг
|3,4
|Витамин PP (ниацин), мг ниацинового эквивалента
|20
|Биотин, мкг
|55
|Пантотеновая кислота, мг
|7
|Витамины жирорастворимые
|Витамин А, мкг ретинолового эквивалента
|1350
|Витамин D, мкг
|5,4
|Витамин Е (токоферол), мг токоферолового эквивалента
|15
|Витамин К, мкг
|100
|Макро- и микроэлементы
|Кальций (Ca), мг
|1500
|Фосфор (Р), мг
|1600
|Магний (Mg), мг
|550
|Железо (Fe), мг
|43
|Цинк (Zn), мг
|15
|Йод (I), мкг
|350
|Селен (Se), мкг
|70
|Медь (Cu), мг
|1
|Марганец (Mn), мг
|2
|Хром (Cr), мкг
|50
|Молибден (Mo), мкг
|70
Правильное питание женщины в период кормления грудью (лактации)
Основные требования к диете:
- рацион должен быть вариативным, сбалансированным и полноценным;
- для приготовления блюд следует использовать широкий набор продуктов: мясо, рыбу, птицу, молоко и кисломолочные продукты, злаковые каши, макаронные и хлебобулочные изделия, овощи и фрукты;
- блюда необходимо готовить из свежих и высококачественных продуктов с приятными вкусами и ароматами;
- в период кормления грудью обычный суточный питьевой режим матери увеличивается не менее чем на 1 л. В приведенной ниже табл. 2 указан примерный среднесуточный набор продуктов питания для женщины в период кормления грудью (масса брутто, в граммах) (Хайретдинова Т.Б. и соавт., 2015).
|Продукты питания
|Масса, г
|Продукты питания
|Масса, г
|Хлеб из пшеничной муки или белый
|150
|Творог (жирность 9%)
|50
|Хлеб из ржаной муки или черный
|100
|Сметана (жирность 10%)
|15
|Мука пшеничная
|20
|Масло сливочное
|25
|Крупы, лапша, вермишель и иные макаронные изделия
|70
|Масло постное
|15
|Картофель
|200
|Яйца, ед.
|1/2
|Овощи
|500
|Сыр
|15
|Фрукты
|300
|Чай
|1
|Соки
|150
|Кофе
|3
|Сухофрукты
|20–22
|Соль
|8
|Сахар
|60
|Рацион, химический состав
|Кондитерские изделия
|20
|Белки, всего
из них животные, г
|104
60
|Мясо разных видов
|170
|Жиры, всего
из них растительные, г
|93
25
|Рыба
|70
|Углеводы, г
|370
|Молоко, кефир и другие кисломолочные продукты
|600
|Энергетическая ценность, ккал
|2735
Необходимо ли принимать витамины женщине в период кормления грудью (лактации)?
Женщине в этот период следует принимать витаминные или витаминно-минеральные комплексы в случае:
- наличия признаков и/или симптомов дефицита витаминов, макро- или микроэлементов;
- неполноценного и несбалансированного рациона питания.
Следует отметить, что при вариативном, полноценном, то есть отвечающим физиологическим потребностям женщины в этот период, и сбалансированном рационе питания принимать поливитаминные и витаминно-минеральные комплексы не стоит.
Список разрешенных продуктов в период кормления грудью
Что можно есть после родов? Питание в период кормления грудью (лактации) по месяцам:
Первый месяц после родов:
Дни 1–10-й:
- овощные супы;
- каши, приготовленные на воде (гречневая, рисовая, пшенная и др.);
- куриное филе;
- запеченные яблоки;
- бананы;
- зеленый чай и другие травяные чаи, способствующие лактации;
- масло постное;
- сливочное масло, не более 20–25 г в сутки.
С 11-го дня рацион можно расширить, добавив в него:
- кисломолочные продукты;
- макаронные изделия;
- овощи (приготовленные в пароварке или отварные);
- зелень;
- картофель;
- нежирные сорта морской рыбы;
- хлеб цельнозерновой;
- галеты, сушки, крекеры без консервантов, ароматизаторов и усилителей вкуса.
Можно добавить на 2–3-й месяц после родов:
- сезонные овощи и фрукты в сыром виде;
- томаты свежие;
- орехи грецкие;
- мясо кролика и телятину;
- компоты и морсы из ягод;
- сливки.
На 4–6-й месяц после родов можно добавить:
- небольшое количество меда;
- натуральные специи и приправы, которые не содержат консервантов, красителей и искусственных ароматизаторов;
- лук репчатый.
С 7-го месяца после родов и в дальнейшем можно добавить к рациону:
- бобовые (фасоль, горох, чечевица и др.);
- чеснок;
- морскую капусту.
Что нельзя есть женщине в период кормления грудью?
Поскольку иммунная система грудного ребенка только начинает развиваться, компоненты многих продуктов питания, употребляемых женщиной в этот период, могут спровоцировать развитие аллергических реакций у малыша.
Также эти компоненты могут отрицательно влиять на нервную и пищеварительную системы грудного ребенка.
Учитывая вышеизложенное, далее указаны продукты питания, употребление которых женщиной в период кормления грудью является нежелательным.
Алкоголь. Употребление алкогольных напитков (даже слабоалкогольных) женщиной в этот период является недопустимым.
Этиловый спирт и продукт его метаболизма — ацетальдегид — очень токсичны и крайне негативно влияют на нервную систему ребенка, вызывая гибель нервных клеток головного и спинного мозга, что обусловливает задержку как умственного, так и психомоторного развития, а также различные патологические изменения во многих органах и системах организма.
Крепкий кофе, чай и другие тонизирующие напитки, содержащие как кофеин, так и другие стимуляторы (энергетики). Эти напитки могут вызывать повышенную возбудимость, нарушения сна у ребенка. В период кормления грудью лучше употреблять специальные травяные чаи, способствующие лактации, которые не оказывают возбуждающего действия.
Лук, чеснок, специи, приправы. В первые четыре месяца употребление лука, чеснока, приправ, специй и различных острых блюд является нежелательным. У грудного молока может появиться специфический вкус, и ребенок может отказаться от груди. Кроме того, компоненты специй и приправ могут вызывать различные диспептические явления у детей, например расстройство желудка.
Различные тропические фрукты, а также фрукты с яркой оранжевой или красной окраской, особенно цитрусовые, морепродукты (креветки, различные виды ракообразных, икра и др.) лучше исключить из рациона питания, поскольку они могут спровоцировать развитие аллергических реакций у малыша.
Также желательно исключить из рациона питания кормящей матери:
- острые твердые сыры;
- различные соления, маринады, консервы (мясные, рыбные, грибные), соусы, а также другие продукты питания, содержащие консерванты, красители и ароматизаторы;
- копчености, колбасные изделия;
- орехи, арахис, экзотические сухофрукты, мед, карамель.
Следует избегать употребления в пищу жирного мяса, например свинины, и сала, поскольку содержащиеся в них насыщенные жирные кислоты при попадании с грудным молоком плохо перевариваются формирующимся пищеварительным трактом ребенка.
Полноценное и сбалансированное питание женщины в период кормления грудью — залог правильного развития и здоровья ребенка
Полноценная и сбалансированная диета в период грудного вскармливания (лактации) способствует нормальному физиологическому развитию малыша, улучшению его физических и умственных способностей, а также предупреждает возникновение различных патологических состояний и заболеваний у ребенка.
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