Питание и рак: каковы рекомендации экспертов?

Эксперты объясняют, что нет единой диеты, рекомендуемой для пациентов с раком. В то же время существуют определенные рекомендации по питанию.

Так, Американский институт исследования рака (American Institute for Cancer Research) и Американское онкологическое общество (American Cancer Society) рекомендуют рацион питания, состоящий из цельных, максимально приближенных к природным продуктам и с преобладанием растительных продуктов. Общая рекомендация звучит так: постарайтесь заполнить половину своей тарелки разнообразными яркими овощами и фруктами, четверть — цельнозерновыми продуктами, а остальную часть — полезными источниками белка, особенно растительного.

По оценкам экспертов, среднестатистический американец потребляет не менее 63% ультраобработанных продуктов. Ультраобработанные продукты — это упакованные продукты фабричного производства (замороженная пицца, блюда, приготовленные в микроволновой печи, чипсы, выпечка, кексы, переработанные мясные продукты (например колбасные изделия), подслащенные напитки).

Результаты исследования показывают, что потребление ультраобработанных продуктов питания напрямую связано с риском летального исхода. В исследованиях показано, что ультраобработанные продукты не только повышают риск возникновения рака, но и после установления диагноза рака эти продукты повышают риск летального исхода. У лиц, употребляющих значительное количество ультрапереработанных продуктов, отмечают дефицит различных витаминов, минералов, фитонутриентов и клетчатки в рационе питания.

Ультраобработанное мясо (сосиски, мясные деликатесы и колбасные изделия) отнесено Всемирной организацией здравоохранения (World Health Organization) к канцерогенам группы 1.

В исследованиях показано, что для снижения риска возникновения рака следует избегать употребления в пищу этих продуктов. Эксперты рекомендуют употреблять в качестве источника белка такие продукты, как тофу, эдамаме, темпе, рыба, птица и бобовые.

Бобовые — это съедобные семена бобовых растений. К ним относятся такие продукты, как чечевица, горох и фасоль (черная, пинто, почковая, нут и т.д.). При употреблении бобовых и сои вы не только заменяете животный белок, но и получаете много клетчатки. У многих лиц в США на сегодня отмечают дефицит клетчатки в рационе питания. Соевые продукты безопасны для всех больных раком и являются отличным источником растительного белка. В исследованиях показано, что соя способствует улучшению выживаемости после рака молочной железы.

По оценкам экспертов, только 5% американцев получают клетчатку в достаточном количестве. В недавнем метаанализе Глобальной программы обновления информации о раке Американского института исследований рака (American Institute for Cancer Research Global Cancer Update Program) установлено, что на каждые 10 г увеличения количества клетчатки в рационе выживаемость после установления диагноза рака молочной железы повышается на 13%. Клетчатка способствует контролю уровня холестерина и глюкозы в плазме крови, поддержанию здоровья кишечника и пищеварения, а также нормальной массы тела.

Кроме того, орехи и семена содержат полезные жирные кислоты, необходимые вашему организму, и являются отличным источником клетчатки и белка.

Эксперты также рекомендуют употреблять различные овощи и цельные фрукты, а не фруктовые соки, цельнозерновые продукты, такие как овес, киноа, коричневый рис и ячмень.

Так, следует употреблять продукты, которые не производятся на заводе.

Пейте воду, а не сладкие напитки.

Помните, еда — это тоже лекарство.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org