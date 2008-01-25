Пирацетам: вопросы и ответы

Пирацетам является циклическим производным γ-аминомасляной кислоты. Пирацетам — ноотропный препарат, который действует на головной мозг и улучшает когнитивные (познавательные) функции, такие как способность к обучению, память, внимание, а также умственную работоспособность.

Как действует пирацетам?

Пирацетам является ноотропным средством, действующим на головной мозг, которое улучшает когнитивные функции, такие как способность к обучению, память, внимание, и умственную работоспособность у здоровых лиц и больных с когнитивными нарушениями. Эти эффекты не связаны с седативным или стимулирующим действием. Эффекты пирацетама обусловлены стимуляцией нуклеотидного метаболизма в нейронах, повышением уровня глюкозы и утилизации кислорода в головном мозге, а также усилением холинергических и дофаминергических механизмов передачи возбуждения в нервной ткани. Пирацетам обладает свойством дозозависимого связывания с фосфолипидным двойным слоем клеточных мембран, причем он восстанавливает их структуру, таким образом повышается текучесть и улучшается функция мембран.

Механизмов влияния лекарственного средства на центральную нервную систему, вероятно, несколько: изменение скорости распространения возбуждения в головном мозге; усиление метаболических процессов в нервных клетках; улучшение микроциркуляции путем воздействия на реологические характеристики крови без оказывания при этом сосудорасширяющего действия. Улучшает связи между полушариями головного мозга и синаптическую проводимость в неокортикальных структурах. После продолжительного применения препарата у пациентов со снижением функции головного мозга отмечают улучшение когнитивных функций и внимания. Эти изменения объективно фиксируются на электроэнцефалограмме (усиление α- и β-ритмов мозга и ослабление δ-ритмов).

Пирацетам угнетает агрегацию тромбоцитов и восстанавливает эластичность мембраны эритроцитов, уменьшает адгезию эритроцитов. В дозе 9,6 г снижает уровень фибриногена и факторов Виллибрандта на 30–40% и удлиняет время кровотечения. Пирацетам оказывает протекторное и восстанавливающее действия при нарушении функции головного мозга вследствие гипоксии, интоксикации и электрошоковой терапии, в частности стимулирует окислительно-восстановительные процессы, усиливает утилизацию глюкозы, улучшает регионарный кровоток в ишемизированных участках мозга, повышает его энергетический потенциал.

Пирацетам уменьшает выраженность и длительность вестибулярного нистагма, способствует консолидации памяти, улучшает процессы обучения, восстанавливает и стабилизирует нарушенные функции мозга.

Какие существуют формы выпуска пирацетама?

Пирацетам выпускают под различными торговыми названиями в таких лекарственных формах:

раствор для инъекций (содержит действующее вещество в дозе 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 г);

таблетки (200; 400; 800 и 1200 мг).

Для чего назначают пирацетам?

Пирацетам назначают взрослым при:

симптоматическом психоорганическом синдроме, который сопровождается ухудшением памяти, головокружением, снижением концентрации внимания;

головокружении и связанных с ним нарушениях равновесия, за исключением головокружения вазомоторного и психического происхождения;

кортикальной миоклонии в режиме монотерапии или в составе комплексной терапии;

серповидно-клеточной анемии для уменьшения проявлений вазоокклюзионного криза в составе комплексной терапии.

Пирацетам назначают детям:

в возрасте старше 8 лет при диcлексии в сочетании с другими надлежащими методами, включая логопедию;

с кортикальной миоклонией в режиме монотерапии или в составе комплексной терапии;

в возрасте старше 3 лет при серповидно-клеточной анемии для уменьшения проявлений вазоокклюзионного криза в составе комплексной терапии.

Пирацетам в таблетках: как принимать?

Таблетки принимают внутрь, запивая небольшим количеством воды. Суточную дозу, подобранную врачом при конкретном заболевании, обычно разделяют на 2–3 приема.

Для чего назначают инъекции пирацетама?

Пирацетам в инъекционной форме назначают в составе интенсивной терапии при различных заболеваниях, в частности когда сознание пациента нарушено и он не может принимать препарат в таблетках. Лекарственное средство применяют или внутривенно (вводят медленно, в течение нескольких минут), или в форме инфузии (в течение 24 ч непрерывно), начиная с 2–4 г, и быстро доводят дозу до 4–6 г/сут. После улучшения состояния переходят на пероральное применение.

Как принимать пирацетам при состояниях, сопровождающихся ухудшением памяти и когнитивными расстройствами?

Начальная суточная доза составляет 4,8 г в течение 1-й недели лечения. Обычно дозу распределяют на 2–3 приема (введения). Поддерживающая доза составляет 2,4 г/сут, разделенная на 2–3 приема (введения). В дальнейшем возможно постепенное снижение дозы на 1,2 г/сут.

Как принимать пирацетам при кортикальной миоклонии?

Начальная суточная доза обычно составляет 7,2 г, которую на протяжении 3–4 дней повышают до 24 г/сут. Суточная доза распределяется на 3–4 приема. Если терапевтический эффект слабый или отсутствует — продолжают применять препарат в той же дозе до 7 сут. Если за этот период не получено желаемого терапевтического эффекта, лечение пирацетамом следует прекратить и назначить другие антимиоклонические средства. При достижении необходимого терапевтического эффекта терапию продолжают до исчезновения симптомов заболевания. Для предупреждения ухудшения состояния больных нельзя резко прекращать применение препарата. Необходимо постепенно снижать дозу на 1–2 г каждые 2 дня (каждые 3–4 дня в случае синдрома Ланца — Адамса). При применении во время лечения других антимиоклонических средств дозу пирацетама не снижают, но, в зависимости от клинической картины, доза других препаратов может снижаться, если это возможно. Больным с острыми спонтанными приступами необходимо каждые 6 мес назначать повторные курсы лечения препаратом, корригируя при этом дозу в зависимости от состояния пациента, до исчезновения или уменьшения проявлений болезни.

Как принимать пирацетам при психоорганическом синдроме?

Рекомендуемая суточная доза пирацетама составляет 2,4–4,8 г. Обычно ее распределяют на 2–3 приема.

Как долго можно принимать пирацетам?

Пирацетам можно принимать курсом в острый период заболевания, а также длительно (6 мес и более) при хронических заболеваниях церебральных сосудов. Продолжительность лечения и выбор индивидуальной дозы зависят от тяжести состояния больного и скорости обратной динамики клинической картины заболевания.

Как принимать пирацетам при головокружении и связанных с ним нарушениях равновесия?

Рекомендуемая суточная доза пирацетама составляет 2,4–4,8 г. Обычно дозу распределяют на 2–3 приема.

Как применять пирацетам при серповидно-клеточной анемии?

Взрослым и детям в возрасте старше 3 лет пирацетам назначают для уменьшения проявлений вазоокклюзионного криза. Препарат назначают в дозе 300 мг/кг массы тела. Суточную дозу рекомендуется распределять на 4 приема.

Как применять пирацетам при дизлексии?

При дизлексии пирацетам обычно применяют у детей в возрасте старше 8 лет. Суточная доза составляет, как правило, 3,2 г, которые распределяют на 2 приема.

Как пирацетам влияет на сердце?

Пирацетам не влияет на работу проводящей системы сердца. Однако поскольку пирацетам в высоких дозах угнетает агрегацию тромбоцитов, рекомендуется пересмотреть схему тромбопрофилактики у пациентов, ранее перенесших инфаркт миокарда. Также у лиц пожилого возраста с ишемической болезнью сердца могут усиливаться симптомы коронарной недостаточности. При этом следует либо снизить дозу, либо вообще прекратить прием пирацетама.

Можно ли принимать пирацетам на ночь?

Пирацетам не является снотворным или седативным препаратом, поэтому нецелесообразно принимать его при нарушениях сна. Индивидуальными реакциями на пирацетам могут быть сонливость или, наоборот, повышенная возбудимость. Эти индивидуальные реакции следует учитывать, если препарат принимают перед сном.

Какие побочные эффекты могут наблюдаться при приеме пирацетама?

Обычно пирацетам переносится хорошо. Кроме случаев индивидуальной непереносимости (например аллергических реакций), чаще всего наблюдаются побочные эффекты со стороны нервной системы. К ним относятся головная боль, бессонница или, наоборот, необычная сонливость, тремор.

Кому противопоказан пирацетам?

Пирацетам противопоказан при:

терминальной стадии почечной недостаточности (поскольку препарат на 90% выводится почками);

остром нарушении мозгового кровообращения (геморрагическом инсульте);

хорее Гентингтона.

Что лучше — пирацетам или циннаризин?

Пирацетам — ноотропный препарат, который улучшает метаболические процессы в нервных клетках при их недостаточном кровоснабжении.

Циннаризин подавляет сокращение клеток гладких васкулярных мышц путем блокирования кальциевых каналов. Дополнительно к прямому кальциевому антагонизму циннаризин снижает сократительное действие вазоактивных веществ, таких как норэпинефрин и серотонин, путем блокирования контролируемых ими рецепторов кальциевых каналов. Блокирование поступления кальция в клетки зависит от разновидности ткани, результатом чего является антивазоконстрикторное действие без влияния на артериальное давление и частоту сердечных сокращений и ЧСС. Циннаризин может в дальнейшем улучшать недостаточную микроциркуляцию путем повышения эластичности мембраны эритроцитов и снижения вязкости крови. Таким образом циннаризин улучшает кровоснабжение нервной системы.

Пирацетам и циннаризин дополняют друг друга, поскольку влияют на разные звенья одного и того же патологического процесса. Обычно не рассматривают, какой из препаратов лучше, а применяют их в комбинации.

Как принимать одновременно пирацетам и циннаризин?

Обычно при одновременном применении препараты принимают в дозе 400 мг пирацетама/25 мг циннаризина 3 раза в сутки. Можно принимать как два отдельных лекарственных средства либо же как готовую комбинацию действующих веществ, которая представлена на фармацевтическом рынке под различными торговыми названиями.

Можно ли принимать глицин и пирацетам?

Глицин и пирацетам можно принимать одновременно — эти препараты хорошо сочетаются. Однако целесообразность приема такой комбинации следует согласовывать с лечащим врачом.