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Новости медицины и фармации«Pfizer» исследует пероральный препарат против SARS-CoV-2

«Pfizer» исследует пероральный препарат против SARS-CoV-2

Опубликовано  24.03.2021

Компания «Pfizer Inc.» объявила 23 марта о продолжении клинических исследований I фазы с целью оценки безопасности и переносимости нового перорального препарата против вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Так, после завершения изучения режима отдельных возрастающих доз переходят к оценке серии возрастающих доз. По сообщению компании, исследуемый ингибитор протеазы SARS-CoV-2-3CL под кодовым названием PF-07321332 продемонстрировал мощную противовирусную активность in vitro против SARS-CoV-2 и других коронавирусов. Это исследование проводится в Соединенных Штатах.

«Мы разработали PF-07321332 как потенциальную пероральную терапию, которую можно было бы назначать при первых признаках инфекции пациентам, не нуждающимся в госпитализации или помещения в отделения интенсивной терапии», — пояснил Микаэль Долстен (Mikael Dolsten), главный научный сотрудник и президент «Pfizer» по международным исследованиям, разработкам и здравоохранению.

Ингибиторы протеазы связываются с вирусным ферментом (называемым протеазой), предотвращая репликацию вируса в клетке. Препараты данной группы эффективны при лечении других вирусных инфекций, например, вызванных ВИЧ и вирусом гепатита С. Ввиду малой токсичности данных препаратов потенциально они могут обеспечить хорошо переносимое лечение против COVID-19. Химическая структура PF-07321332 вместе с доклиническими данными будет представлена ​​на заседании весеннего собрания Американского химического общества (American Chemical Society), посвященном COVID-19, 6 апреля.

«Pfizer» также изучает ингибитор протеазы для внутривенного введения — PF-07304814, проходящий в настоящее время фазу Ib многодозовых исследований с участием госпитализированных пациентов с COVID-19.

По материалам pfizer.com

Опубликовано  24.03.2021

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