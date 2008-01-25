Компания «Pfizer» объявила об инвестировании 200 млн дол. США с целью приобретения 9,90% акций китайской биофармацевтической компании «CStone Pharmaceuticals».

По условиям сделки «CStone» и «Pfizer» будут участвовать в разработке и коммерциализации препарата сугемалимаба — экспериментального моноклонального антитела против контрольных точек программируемой клеточной гибели PD-L1, в континентальном Китае. «CStone» возьмет на себя ответственность за клиническую разработку и нормативную стратегию по 5 выбранным показаниям сугемалимаба.

Сугемалимаб — один из ключевых иммуноонкологических препаратов китайской компании, продемонстрировал эффективность в качестве лечения первой линии у пациентов с плоскоклеточным и неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого стадии IV в рандомизированном двойном слепом клиническом исследовании III фазы . Как ожидает «CStone», препарат станет первым в мире моноклональным антителом против PD-L1, одобренным в качестве терапии первой линии плоскоклеточного и неплоскоклеточного немелкоклеточного рака легкого в сочетании с химиотерапией.

По материалам pharmaceutical-business-review.com; cstonepharma.com