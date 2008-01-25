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Новости медицины и фармацииПервые результаты относительно эффективности китайской вакцины

Первые результаты относительно эффективности китайской вакцины

Опубликовано  30.12.2020

Компания из Китая впервые сообщила подробности относительно эффективности своей вакцины для предупреждения инфекции SARS-CoV-2. Как объявила в среду фармацевтическая компания «Sinopharm», вакцина должна обеспечивать почти 79% защиту от COVID-19 (79,34% согласно результатам исследования). На основании полученных данных подана заявка китайскому регулятору. Как сообщил 30 декабря разработчик данной инактивированной вакцины «China National Biotech Group» (CNBG) — дочерняя компания «Sinopharm» — согласно промежуточным результатам клинических исследований III фазы, вакцина может вызывать появление антител к SARS-CoV-2 с высоким титром после 2 инъекций.

Вакцина показывает эффективность 79,34% и коэффициент конверсии антител 99,52%, что соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения и китайских властей, сообщает разработчик. Вакцина Пекинского института CNBG проходит III фазу клинических исследований в более чем 10 зарубежных странах. В начале декабря она была одобрена в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне с эффективностью 86%.

В Китае есть еще 3 компании, помимо «Sinopharm», — «Anhui Zhifei Longcom», «CanSino» и «Sinovac», которые находятся на завершающих стадиях разработки вакцин. Пока ни одна из них не получила окончательных одобрений. «Sinopharm» поставила цель вывести на рынок 600 млн флаконов в ближайшие дни. Совсем недавно государственные средства массовой информации также сообщили о желании вакцинировать 50 млн китайцев к середине февраля. Согласно опубликованным в среду данным, китайский продукт менее эффективен, чем мРНК-вакцины от «Pfizer»/«Biontech» и «Moderna», которые, по заявлению производителей, имеют эффективность на уровне 95%, будучи сравнимыми по данному показателю с разработкой Оксфордского университета (Oxford University) и компании «AstraZeneca».

По материалам globaltimes.cn; dcvmn.org

Опубликовано  30.12.2020

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