Период кормления грудью: важен ли рацион питания матери?

Какие компоненты грудного молока способствуют формированию микробиома кишечника младенцев, снижению риска развития заболеваний и как их содержание зависит от рациона питания женщины?

MilkBANC (Совместная исследовательская группа по исследованию грудного молока и питания) Университета Саншайн-Кост (University of the Sunshine Coast’s), Австралия, была создана для изучения различий в грудном молоке с целью улучшения детского питания и общего состояния здоровья детей, включая выживаемость недоношенных детей с заболеваниями кишечника.

В недавнем исследовании выявлена значительная связь между рационом питания матери и содержанием в грудном молоке пребиотиков — олигосахаридов грудного молока.

В исследовании, проведенном в Австралии, приняли участие 101 женщина в период кормления грудью. Его результаты опубликованы в журнале «Nutrients».

Исследование курировали доктор Джуд Махер (Jude Maher) из UniSC, доктор Марк Холмс (Mark Holmes), доктор Тронг Тран (Trong Tran), доктор Анна Кубалла (Anna Kuballa), доктор Питер Дэвис (Peter Davies) из Университета Квинсленда и неонатолог Королевской Брисбенской и женской больницы доктор Питер Коортс (Pieter Koorts).

Автор исследования, диетолог доктор Карен Биддульф (Caren Biddulph), отметила, что олигосахариды грудного молока способствуют снижению риска развития аллергических реакций, заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая некротический энтероколит у недоношенных новорождённых, и инфекционных заболеваний. Доктор К. Биддульф подчеркнула, что потенциально это исследование поможет сформировать клинические рекомендации по питанию матерей в период кормления грудью, чтобы повысить содержание олигосахаридов в грудном молоке. По мнению К. Биддульф, поскольку рацион питания матери влияет на состав грудного молока и содержание олигосахаридов, способствующих формированию микробиома кишечника ребёнка, коррекция рациона питания матери потенциально может повлиять на метаболическое здоровье ребенка на протяжении всей жизни. Это особенно важно для недоношенных новорождённых.

Для оценки состава грудного молока использовались самые современные методики спектроскопии и спектрометрии. Для оценки состава тела участниц (например доля жировой ткани) применяли двойной рентгеновский абсорбциометрический сканер (DEXA).

На сегодня необходимы дальнейшие исследования. В то же время в исследовании показано, что:

любой уровень потребления алкоголя был связан со снижением уровня определенных олигосахаридов грудного молока;

уровень фолата и фолиевой кислоты связан с общим уровнем олигосахаридов грудного молока;

негативное влияние на содержание олигосахаридов в грудном молоке оказывает действие антибиотиков на мать в период беременности и наличие в анамнезе аллергических заболеваний и патологии щитовидной железы;

не выявлено связи между концентрацией олигосахаридов грудного молока и массой тела матери, долей жировой ткани в организме матери, индекса состава тела матери.

В то же время значительное влияние на состав грудного молока оказывают генетические факторы.

Доктор К. Биддульф объяснила, что для обеспечения адекватного содержания фолата в грудном молоке следует рекомендовать женщинам в период кормления грудью употреблять значительное количество растительных и обогащённых фолатом продуктов. Так, рекомендуется употреблять в пищу зерновые продукты, овощи, бобовые и фрукты (в частности, обогащенные апельсиновые соки).

Эксперты оценили это исследование как очень важное для клиницистов, матерей и их детей.

По материалам www.medicalxpress.com