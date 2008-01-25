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Новости медицины и фармацииПемвидутид: препарат для лечения пациентов с жировой болезнью печени

Пемвидутид: препарат для лечения пациентов с жировой болезнью печени

Опубликовано  04.07.2022

На ежегодном Международном конгрессе по заболеваниям печени (International Liver Congress) были представлены результаты клинического исследования І фазы применения пемвидутида для лечения пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. По данным исследователей, после курса терапии были достигнуты такие целевые показатели, как уменьшение массы тела, снижение уровня липидов в плазме крови и улучшение соотношения их фракций.

Ведущий исследователь Стивен А. Харрисон (Stephen A. Harrison) отметил хорошую переносимость препарата: в ходе исследования серьезных или тяжелых нежелательных явлений не было отмечено, и ни одному пациенту не пришлось прекратить лечение из-за побочных эффектов.

Двойной инкретиновый эффект

Пемвидутид является двойным агонистом глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1) и глюкагона. С. Харрисон высказал гипотезу о том, что отличие пемвидутида от других инкретинов связано с его структурными особенностями. Молекула препарата имеет две основные области — одну с большей специфичностью к ГПП-1, а другую — с большей специфичностью к глюкагону, и эти две области связаны запатентованной технологией, называемой доменом EuPort™. Этот домен обеспечивает связывание молекулы препарата с альбумином плазмы крови, что увеличивает период его полувыведения и дает возможность применять препарат реже (1 или несколько раз в неделю).

Уменьшение массы тела

Исследование І фазы было рандомизированным двойным слепым плацебо-контролируемым с тестируемыми однократными и многократными возрастающими дозами (ОВД/МВД) пемвидутида. Фаза ОВД использовалась для определения максимальной эффективной дозы, тогда как клинический эффект оценивали в фазе МВД.

В исследование были отобраны 70 человек с индексом массы тела 25–40 кг/м2, и 34 из них были включены в фазу МВД исследования. В исследовании изучали 3 дозы пемвидутида, вводимые подкожно 1 раз в неделю в течение 12 нед: 7 участников получали 1,2 мг, 9 — 1,8 мг, 11 — 2,4 мг и 7 участникам назначали плацебо. Отмечается, что в исследовании не было ограничений по калорийности рациона или модификации образа жизни.

Средний возраст участников исследования колебался в интервале 27–35 лет, а средний индекс массы тела — 30–31 кг/м2 в каждой группе, при этом показатели липидов плазмы крови соответствовали верхней границе нормы.

Явное уменьшение массы тела наблюдалось во всех группах пемвидутида по сравнению с плацебо, при этом наибольшие процентные изменения в похудении наблюдались при использовании двух более высоких доз. На 12-й неделе отмечали уменьшение массы тела на 4,9; 10,3 и 9,0% в группах, принимавших пемвидутид 1,2; 1,8 и 2,4 мг соответственно по сравнению с 1,6% у лиц, получавших плацебо.

Тенденция к уменьшению массы тела, наблюдаемая в исследовании, дает основания предположить, что она будет наблюдаться и после 12-недельного периода при продолжении терапии.

Липидные изменения и регресс жировой дистрофии печени

Уровни липидов в плазме крови до 12-й недели снизились относительно исходного уровня в большей степени при лечении пемвидутидом, чем при применении плацебо: –27% для общего холестерина; –25% для холестерина липопротеинов низкой плотности; –37% для триглицеридов. Также наблюдалось снижение уровня аполипопротеина B.

Важно отметить, что у 5 из 8 участников, у которых было высокое исходное содержание жира в печени (5% или выше по данным магнитно-резонансной томографии), производная жировой фракции (magnetic resonance imaging — derived proton-density-fat-fraction — MRI-PDFF) снизилась на фоне лечения до неопределяемых пределов (1,5% или менее). По словам С. Харрисона, на фоне терапии содержание жира в печени уменьшалось более чем на 90%.

Было отмечено отсутствие четкого дозозависимого эффекта, учитывая, что доза 1,8 мг оказывает в некоторых областях более сильное действие, чем доза 2,4 мг. Однако это явление можно объяснить коротким периодом терапии в исследовании.

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  04.07.2022

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