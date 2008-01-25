Пародонтит може бути пов'язаний з ускладненнями COVID-19

Нове дослідження, проведене вченими з Університету Макгілла (McGill University) в Торонто, Канада, демонструє зв’язок між запаленням та інфекцією ясен і ускладненнями від COVID-19.

Співавтор дослідження, професор Белінда Ніколау (Belinda Nicolau) зазначила наступне: «Дивлячись на висновки нашого дослідження, ми можемо підкреслити важливість підтримки хорошого здоров’я порожнини рота в профілактиці та лікуванні ускладнень COVID-19. Між пародонтитом і ускладненнями цього захворювання існує значна кореляція». Результати даного дослідження опубліковані у виданні «Journal of Clinical Periodontology».

Важливо зазначити, що люди можуть запобігти розвитку пародонтиту за допомогою належної гігієни порожнини рота, включаючи щоденне чищення зубною ниткою і щіткою, а також регулярні стоматологічні огляди.

За словами співавтора дослідження Веньцзе Цай (Wenji Cai): «Пародонтит вважається фактором ризику розвитку ряду захворювань порожнини рота і системних захворювань». Вчені також виявили зв’язок між пародонтитом і хворобами серця, цукровим діабетом і респіраторними захворюваннями.

Дослідники повідомляють, що пародонтит — найпоширеніше стоматологічне захворювання в Канаді, яке відмічають у 7 з 10 людей в якийсь момент їхнього життя.

«Це невидима пандемія. Нам необхідно підвищувати обізнаність про цю хворобу і докладати більше зусиль для підтримки здоров’я пародонта, особливо під час цієї глобальної пандемії», — коментує В. Цай.

У ході нового дослідження вчені проаналізували електронні медичні та стоматологічні карти 568 пацієнтів у Державі Катар.

В. Цай пояснює: «У Катарі медичні та стоматологічні записи були оцифровані, що дозволило швидко зібрати дані і провести це дослідження». За його словами, в перехресному аналізі були враховані «різні фактори, такі як демографічні, медичні або поведінкові чинники, щоб уникнути упереджень».

Аналіз показав, що рівень біомаркерів запалення в крові пацієнтів як з COVID-19, так і з пародонтитом є значно вищим.

Старший автор доктор Фалех Тамімі (Faleh Tamimi) пояснив: «Ми підозрюємо, що при інфекції COVID-19 пацієнти з пародонтитом починають хворіти з уже високим рівнем запалення в організмі. Якщо перебіг COVID-19 пов’язаний з гіперзапаленням, додаткова наявність пародонтиту ставить пацієнтів у невигідне становище і робить їх більш сприйнятливими до тяжких наслідків COVID-19.

Майбутні дослідження, у тому числі інтервенційні, присвячені впливу пародонтиту та його лікування на перебіг інфекції COVID-19, допоможуть краще зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки між цими захворюваннями».

За матеріалами www.medicalnewstoday.com