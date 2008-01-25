Парацетамол: вопросы и ответы

Парацетамол — жаропонижающее и обезболивающее лекарственное средство. Препарат угнетает синтез простагландинов в центральной нервной системе, неселективно ингибирует циклооксигеназы (ЦОГ: ЦОГ-1 (конституционная) и ЦОГ-2 (индуцированная, появляется только при воспалении)) и оказывает влияние на центр терморегуляции в гипоталамусе.

Противовоспалительный эффект парацетамола незначителен, поскольку он не оказывает влияния на синтез простагландинов в периферических тканях. Его преимуществом является отсутствие негативного влияния на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Кроме того, парацетамол не вызывает задержки натрия и воды в организме.

С 1948 г. парацетамол широко применяется в медицине.

Через сколько минут начинает действовать парацетамол?

Парацетамол хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте. В плазме крови его максимальный уровень достигается уже через 20–30 мин после перорального приема. Таким образом, обезболивающее и жаропонижающее действие парацетамола проявляется уже через 20–30 мин после применения.

В каких случаях принимать парацетамол?

Парацетамол показан при:

головной боли, включая головную боль напряжения и мигрень;

зубной боли;

мышечно-скелетной боли (боль в спине, в мышцах);

болевом синдроме при ревматических заболеваниях;

альгодисменорее (болезненных менструациях);

боли в суставах (артритах, остеоартрозе);

гипертермии и гриппоподобном синдроме при острой респираторной вирусной инфекции и гриппе.

Какие существуют противопоказания к приему парацетамола?

Парацетамол противопоказан при:

аллергических реакциях в анамнезе на парацетамол или вспомогательные вещества, содержащиеся в препарате;

тяжелых нарушениях функции печени;

тяжелых нарушениях функции почек;

врожденной гипербилирубинемии;

дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;

алкоголизме;

заболеваниях крови, выраженной анемии, лейкопении;

синдроме Жильбера.

Как часто можно принимать парацетамол?

Парацетамол рекомендуется применять не чаще 4 раз в сутки. При этом можно принять парацетамол повторно через 4 ч после предшествующего приема, но не превышать максимальную суточную дозу препарата — для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет она составляет 4000 мг. Для детей в возрасте младше 12 лет максимальная суточная доза рассчитывается исходя из массы тела и составляет 60 мг/кг массы тела ребенка.

Можно ли употреблять алкоголь во время применения парацетамола?

Нет, парацетамол не следует сочетать с алкоголем. Сочетанное применение препарата с алкоголем существенно повышает риск токсического поражения печени.

Парацетамол и ацетаминофен — это одно и то же?

Да, это одно и то же лекарственное средство (по химическому строению N-ацетил-п-аминофенол). Парацетамол — это международное название, которое используется в Европе. Ацетаминофен — международное название, которое используется в США.

Как быстро начинает действовать парацетамол в таблетках?

Парацетамол характеризуется высоким всасыванием в желудочно-кишечном тракте. Уже через 20–30 мин достигается максимальная концентрация препарата в крови. Это означает, что уже в это время можно ожидать начала терапевтического эффекта (обезболивающего или снижения температуры тела).

Как долго действует таблетка парацетамола?

В зависимости от выраженности симптомов (боли, гипертермии) действие парацетамола после однократного приема может длиться до 4–6 ч. Это обусловлено тем, что период полувыведения парацетамола составляет 2–3 ч.

Таким образом лекарственные формы с парацетамолом обычно рекомендуется принимать до 4 раз в сутки (каждые 6 ч), при необходимости возможен более частый приём, но не чаще чем каждые 4 ч и не более 4000 мг в сутки!

Как принимать таблетки парацетамола 500 мг?

Таблетки парацетамола принимают перорально.

Взрослым пациентам и детям в возрасте старше 12 лет парацетамол 500 мг рекомендуют принимать по 1–2 таблетки до 4 раз в сутки, но не более 4000 мг (8 таблеток по 500 мг) в сутки.

Детям в возрасте 6–12 лет по ½ — 1 таблетке (250–500 мг) 4 раза в сутки, но не более 2000 мг (4 таблетки по 500 мг).

Более точный расчет дозы парацетамола для ребенка проводится исходя из массы тела: 10–15 мг/кг массы тела для разового приема, 60 мг/кг — максимальная суточная доза.

Детям не рекомендуется принимать парацетамол более 4 раз в сутки. Минимальный интервал между приемами — 4 ч.

Таблетки парацетамола 500 мг не применяют у детей в возрасте младше 6 лет!

Парацетамол капсулы 500 мг: как принимать?

Капсулы 500 мг принимают перорально.

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет рекомендуется применять по 1–2 капсулы до 4 раз в сутки (но не чаще, чем 1 раз в 4 часа!).

Максимальная суточная доза не должна превышать 4000 мг в сутки!

Детям в возрасте 6–11 лет принимать по 1 капсуле до 4 раз в сутки (но не чаще, чем раз в 4 ч!). Максимальная суточная доза не должна превышать 2000 мг в сутки!

Капсулы парацетамола не следует применять у детей в возрасте младше 6 лет!

Не применять дольше 3 дней без консультации врача!

Как принимать парацетамол сироп?

Лекарственная форма применяется перорально. Доза рассчитывается исходя из массы тела ребенка. При этом рекомендуется применять наименьшую эффективную дозу препарата.

Рекомендуемая разовая доза препарата: 10–15 мг/кг массы тела, максимальная суточная доза — 60 мг/кг массы тела.

Принимать сироп парацетамола следует не чаще, чем 1 раз в 4 ч! Не применять более 4 доз в сутки! Не принимать препарат дольше 3 дней без консультации врача!

Как рассчитать дозу сиропа парацетамола для ребенка?

Сироп парацетамола, содержащий 120 мг действующего вещества в 5 мл, применяется у детей в возрасте 6 мес — 12 лет.

Дозу препарата легко отмерять с помощью мерной ложки, которая входит в комплект с препаратом.

Примерная разовая доза составляет:

для детей с массой тела 4–8 кг: 2,5–5 мл (60–120 мг парацетамола);

для детей с массой тела 8–12 кг: 5–7,5 мл (120–180 мг парацетамола);

для детей с массой тела 12–16 кг: 7,5–10 мл (180–240 мг парацетамола);

для детей с массой тела 16–20 кг: 10–12,5 мл (240–300 мг парацетамола);

для детей с массой тела 20–24 кг: 12,5–15 мл (300–360 мг парацетамола);

для детей с массой тела 24–32 кг: 15–20 мл (360–480 мг парацетамола).

Более точный расчет дозы проводится исходя из массы тела ребенка: 10–15 мг/кг массы тела составляет разовая доза, 60 мг/кг — максимальная суточная.

Парацетамол суспензия: какую дозу давать ребенку?

Доза парацетамола зависит от возраста ребенка

Суспензию парацетамола не рекомендуется применять у детей в возрасте младше 2 мес.

Точный расчет дозы проводится исходя из массы тела ребенка: 10–15 мг/кг составляет разовая доза, 60 мг/кг — максимальная суточная.

У детей в возрасте 2–3 мес рекомендуется применять по 2,5 мл суспензии; при этом без консультации врача не следует принимать более 2 доз с перерывом между ними не менее 4–6 ч! При необходимости приема дополнительной дозы необходимо проконсультироваться с врачом.

Ориентировочные дозы для детей в возрасте старше 3 мес составляют:

в возрасте 3–6 мес (ориентировочная масса тела 6–8 кг) — 3,5–4 мл;

в возрасте 6–12 мес (ориентировочная масса тела 8–10 кг) — 4,5–5 мл;

в возрасте 1–2 года (ориентировочная масса тела 10–13 кг) — 6–6,5 мл;

в возрасте 2–3 года (ориентировочная масса тела 13–15 кг) — 7–8 мл;

в возрасте 3–6 лет (ориентировочная масса тела 15–21 кг) — 9–10 мл;

в возрасте 6–9 лет (ориентировочная масса тела 21–29 кг) — 13–14 мл;

в возрасте 9–12 лет (ориентировочная масса тела 29–42 кг) — 18–19 мл.

У детей в возрасте старше 3 мес не применять препарат более 3 дней без консультации врача!

Дозу удобно отмерять с помощью мерного приспособления, которое прилагается к суспензии парацетамола.

Перед тем как отмерять необходимую дозу, флакон с суспензией следует взболтать.

Парацетамол суппозитории: как и в каких дозах применять у детей?

Парацетамол в форме суппозиториев применяют ректально.

Суппозитории нельзя делить! Если при расчете дозы для ребенка оказалось, что необходима более низкая доза парацетамола, чем содержится в суппозитории, следует выбрать другую форму выпуска парацетамола (например суспензию или сироп).

Доза рассчитывается в зависимости от массы тела ребенка.

Применять парацетамол суппозитории следует под наблюдением врача, с особой осторожностью у детей в возрасте младше 1 года.

Доза рассчитывается в зависимости от массы тела ребенка: максимально 15 мг/кг массы тела ребенка на один прием. Применять суппозитории рекомендуется не чаще чем 1 раз в 6 ч — не более 4 раз в сутки (максимально 60 мг/кг/сутки).

Суппозитории ректальные, содержащие 80 мг парацетамола, рекомендуют применять у детей с массой тела 4 кг (в возрасте 3–4 мес).

Суппозитории ректальные по 150 мг обычно рекомендуются для применения у детей с массой тела 8–12 кг (в возрасте 6 мес — 2 лет).

Суппозитории ректальные по 170 мг обычно рекомендуют применять у детей с массой тела 8–12 кг (в возрасте 6 мес — 2 лет).

Детям в возрасте 2–4 лет можно применять суппозитории по 170 мг парацетамола, но во многих случаях удобнее будет применять другую лекарственную форму парацетамола (сироп или суспензию), которая позволяет более точно дозировать препарат в зависимости от массы тела ребенка (так, например, для ребенка с массой тела 15 кг максимальная разовая доза составляет 225 мг, суппозитории с такой дозировкой не выпускаются).

Суппозитории ректальные, содержащие 330 мг парацетамола, рекомендуются для применения у детей с массой тела 15–24 кг (в возрасте 4–9 лет).

Под другим торговым названием также выпускаются суппозитории, содержащие 300 мг парацетамола. Их рекомендуют применять у детей в возрасте 4–9 лет с массой тела 15–24 кг.

Зачем назначают одновременно парацетамол и ибупрофен?

В некоторых случаях парацетамол оказывается недостаточно эффективным для снижения температуры тела при лихорадке или купирования боли. В таких случаях может быть рекомендован прием одновременно парацетамола и ибупрофена. При сочетанном применении эти препараты оказывают синергический эффект. Они взаимодополняют друг друга благодаря тому, что ибупрофен блокирует фермент ЦОГ-2 в периферических тканях, а парацетамол — в центральной нервной системе. Кроме того, существует некоторая разница в скорости развития и длительности эффекта парацетамола и ибупрофена. Так, максимальная концентрация в крови парацетамола достигается уже через 30 мин после приема, а ибупрофена — через 60 мин, максимальный эффект развивается через 2 ч и 3 ч соответственно. Рекомендуемые интервалы дозирования — каждые 6 ч для парацетамола и 8 ч для ибупрофена. Таким образом, их можно принимать как одновременно (но не чаще чем 1 раз в 6–8 ч), так и чередовать прием парацетамола и ибупрофена каждые 3 ч. Сочетанное применение двух препаратов позволяет достичь более выраженного жаропонижающего и обезболивающего эффекта. При этом обычно рекомендуется применять более низкие дозы обоих препаратов (максимально не более 1000 мг парацетамола+400 мг ибупрофена разово, а суточная доза не должна превышать 3000 мг парацетамола и 1200 мг ибупрофена).

Можно ли принимать одновременно парацетамол и ибупрофен?

Да, в случаях, когда монопрепарат парацетамола не снижает повышенную температуру тела или оказывает недостаточно выраженный обезболивающий эффект при болевом синдроме, может быть рекомендован прием одновременно парацетамола и ибупрофена.

Также на фармацевтическом рынке существуют таблетки, содержащие комбинацию ибупрофена и парацетамола.

При этом обычно рекомендуется принимать оба препарата в более низких дозах, чем при приеме только парацетамола или только ибупрофена. Так, в одном из комбинированных препаратов в инструкции указано, что взрослым и детям в возрасте старше 12 лет рекомендуется принимать по 1 таблетке, содержащей 500 мг парацетамола и 200 мг ибупрофена 3 раза в сутки, но не чаще чем через 6 ч после предыдущего приема препарата. При неэффективности можно принимать максимально не более 1000 мг парацетамола + 400 мг ибупрофена разово, а суточная доза не должна превышать 3000 мг парацетамола и 1200 мг ибупрофена.

Какие побочные эффекты могут возникнуть на фоне приема парацетамола?

Парацетамол обычно хорошо переносится, и побочные реакции развиваются редко. В то же время на фоне применения парацетамола могут возникнуть:

реакции гиперчувствительности, включая сыпь (крапивница или эритематозные высыпания), кожный зуд, ангионевротический отек, мультиформную экссудативную эритему, токсический эпидермальный некролиз;

тошнота, боль в эпигастрии, в некоторых случаях парацетамол может оказать слабительное действие;

тромбоцитопения, агранулоцитоз, анемия, сульфгемоглобинемия, метгемоглобинемия (проявляется цианозом, одышкой, болью в сердце), гемолитическая анемия, гематомы или кровотечения;

бронхоспазм у пациентов, чувствительных к ацетилсалициловой кислоте и другим нестероидным противовоспалительным препаратам;

нарушения функции печени (в анализах отмечается повышение печеночных ферментов);

снижение артериального давления;

асептическая пиурия, почечная колика.

Как часто можно принимать парацетамол как обезболивающее?

Парацетамол в качестве обезболивающего обычно рекомендуют принимать в разовой дозе 1000 мг (именно в такой дозе максимально проявляется его анальгетический эффект). Препарат можно принимать до 4 раз в сутки, однако перерыв между приемами должен быть не менее 4 ч. Также не следует превышать максимальную суточную дозу парацетамола (для взрослых она составляет 4000 мг).

Как принимать парацетамол капсулы 325 мг?

Капсулы парацетамола 325 мг не следует применять детей в возрасте младше 6 лет.

Детям в возрасте 6–12 лет назначают по 1 капсуле до 4 раз в сутки (не чаще, чем каждые 4–6 ч).

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет следует принимать по 1–3 капсулы до 4 раз в сутки, но не раньше чем через 4–6 ч после предыдущего приема.

Максимальная доза составляет 12 капсул (3900 мг) в сутки.

Не принимать без консультации врача дольше 3 дней!

Как принимать парацетамол таблетки 325 мг?

Детям в возрасте 6–12 лет — по 1 таблетке каждые 4–6 часов. Максимальная суточная доза — 5 таблеток по 325 мг! Разовая доза парацетамола для ребенка должна составлять 10–15 мг/кг массы тела ребенка, суточная — не более 60 мг/кг.

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по 2 таблетки каждые 4–6 ч, но не больше 10 таблеток в сутки.

Не применять у детей в возрасте младше 6 лет!

Не принимать дольше 3 дней без консультации врача!

Парацетамол таблетки 200 мг: как принимать?

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет и с массой тела свыше 40 кг принимать по 2–5 таблеток (400–1000 мг) на один прием, максимальная суточная доза — 4000 мг. Дозу необходимо снизить, а интервал между приемами увеличить у пациентов с нарушениями функции печени или почек и лиц пожилого возраста.

Детям в возрасте старше 3 лет дозу рассчитывают, исходя из массы тела ребенка: разовая доза — 10–15 мг/кг, максимальная суточная — 60 мг/кг. Так, например, для ребенка с массой тела 20 кг разовая доза должна составлять 200–300 мг (1–½ таблетки 200 мг). Прием парацетамола можно повторять не больше 4 раз в сутки.

Таблетки парацетамола 200 мг не следует применять у детей в возрасте младше 3 лет.

Не принимать дольше 3 дней без консультации врача!

Парацетамол принимать до или после еды?

Парацетамол в форме таблеток, капсул, сиропа или суспензии следует принимать внутрь, запивая большим количеством воды, через 1–2 ч после приема пищи. При применении сразу после еды всасывание парацетамола в желудочно-кишечном тракте будет замедленным (соответственно, действие препарата проявится позже ожидаемого).

Как часто можно принимать парацетамол при повышенной температуре тела?

Парацетамол можно принимать до 4 раз в сутки, однако перерыв между приемами препарата должен быть не менее 4 ч. Также не следует превышать максимальную суточную дозу (для взрослых она составляет 4000 мг).

Можно ли принимать парацетамол без назначения врача?

Парацетамол — безрецептурный препарат. Его можно принимать самостоятельно в качестве жаропонижающего и обезболивающего средства не более 3 дней. Если же симптомы не проходят при применении парацетамола, становятся более выраженными или развиваются новые, следует немедленно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения лечения. Следует помнить, что парацетамол — симптоматическое лекарственное средство, он влияет на симптомы (жар, боль), но не на заболевание, проявляющееся этими симптомами.

Можно ли принимать парацетамол одновременно с другими препаратами, применяемыми при гриппе и простуде?

Необходимо внимательно изучить состав применяемых лекарственных средств — большинство таблетированных препаратов и горячих напитков, назначаемых при гриппе и простуде, содержат парацетамол. Это значит, что если вы будете принимать их одновременно с парацетамолом, то необходимо подсчитать его суточную дозу во всех принимаемых препаратах: суточная доза парацетамола для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет не должна превышать 4000 мг.