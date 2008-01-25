Панкреатин: вопросы и ответы

Что такое панкреатин?

Панкреатин — это полиферментный препарат, который получают из поджелудочной железы крупного рогатого скота и свиней. В составе препарата представлены панкреатические ферменты:

липаза — отвечает за процессы расщепления жиров;

амилаза — ответственна за расщепление сложных углеводов;

протеаза — отвечает за расщепление белковых компонентов пищи.

Доза ферментов обычно рассчитывается не в миллиграммах, а оценивается по протеолитической, амилолитической и липолитической активности. Обычно обозначается как МЕ (международные единицы), ед. ЕФ или ЕД Ph. Eur. (единицы Европейской Фармакопеи).

Полиферментный препарат выпускается под различными торговыми названиями и с разной дозой ферментов, так что выбор дозы и режима приема следует осуществлять индивидуально.

Панкреатин выпускают в форме таблеток, покрытых кислотоустойчивой оболочкой, или капсул, которые содержат кишечнорастворимые минимикросферы. Благодаря этому препарат не действует в кислой среде желудка, а высвобождается в нейтральных условиях двенадцатиперстной или тонкой кишки. Таким образом обеспечивается действие препарата, близкое к физиологическому.

Для чего принимают панкреатин?

Панкреатин и другие полиферментные препараты назначают для лечения больных с нарушениями процесса переваривания пищи, которые связаны с нарушением секреторной функции поджелудочной железы (хронический панкреатит, муковисцидоз, рак поджелудочной железы, обструкция панкреатического или общего желчного протока), а также после операций на желудочно-кишечном тракте (гастрэктомия, панкреатэктомия, операции с наложением желудочно-кишечного анастомоза), при функциональном ускорении прохождения пищи через кишечник.

Также ферментные препараты можно принимать разово в случае употребления непривычной, жирной или трудноперевариваемой растительной пищи.

Панкреатин назначают также при подготовке к рентгенологическим и ультразвуковым диагностическим исследованиям — для устранения вздутия кишечника.

Как принимать панкреатин?

Дозу панкреатина врач подбирает индивидуально в зависимости от состояния пищеварительной системы пациента. Однако есть и общие принципы:

таблетку следует проглатывать целиком, не разжевывая, и запивать большим количеством воды (1 стакан). Если таблетку измельчить или разжевать, активные ферменты могут повредить слизистую оболочку полости рта;

при употреблении трудноперевариваемой растительной, жирной или непривычной пищи рекомендуется разово принимать 1–2 таблетки панкреатина;

для облегчения переваривания пищи разовую дозу подбирают в диапазоне 25 000–80 000 ЕД Ph. Eur. липолитической активности;

если требуется курс лечения, то максимальную суточную дозу вычисляют по липолитической активности — не более 1500 липолитических ЕД Ph. Eur. на 1 кг массы тела ребенка в возрасте младше 12 лет; не более 15 000–20 000 липолитических ЕД Ph. Eur. на 1 кг массы тела для детей в возрасте старше 12 лет и взрослых пациентов;

при лечении больных муковисцидозом рекомендуется начинать с дозы 500 ЕД Ph. Eur. липолитических единиц на 1 кг массы тела или из расчета 4000 ЕД Ph. Eur. на 1 грамм употребленного жира.

Как быстро действует панкреатин?

Панкреатические ферменты действуют непосредственно в просвете кишечника сразу после растворения оболочки таблетки или минимикросфер. Поэтому если нет нарушений перистальтики, то препарат действует достаточно быстро, по мере продвижения содержимого по желудочно-кишечному тракту.

Как долго можно принимать панкреатин?

Продолжительность лечения может варьировать от нескольких дней (при нарушении процесса пищеварения вследствие погрешности в диете) до нескольких месяцев и даже лет (в случае необходимости в постоянной заместительной терапии).

Какой препарат панкреатина лучше?

На рынке представлено довольно много полиферментных препаратов. Они имеют одинаковый состав, однако у большинства производителей представлена линейка лекарственных средств с различными дозировками ферментов. Это позволяет подобрать оптимальный режим приема препарата в различных клинических ситуациях.

В целом разница заключается только в том, что часть лекарственных средств выпускаются в форме таблеток, покрытых кислотоустойчивой оболочкой. То есть эти препараты начинают растворяться и смешиваться со съеденной пищей уже в тонкой кишке. А другие лекарственные средства выпускаются в форме капсул, которые содержат минимикросферы с ферментами. Капсула растворяется уже в желудке, что обеспечивает более тщательное перемешивание минимикросфер с пищей. Однако активируются ферменты точно так же в просвете тонкой кишки.

Когда противопоказан панкреатин?

Панкреатин противопоказан в случае наличия аллергии к белкам свиньи. Также панкреатин не применяют в случае острого панкреатита, так как при этой патологии отмечают другой механизм развития заболевания.

Можно ли принимать панкреатин при боли в желудке?

Прием панкреатина улучшает процесс пищеварения, поэтому устраняет ощущение тяжести или вздутия живота при переедании. Однако панкреатин не оказывает лечебного эффекта при язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а только замещает дефицит естественных панкреатических ферментов. Так что при боли в желудке рекомендуется обратиться к врачу.

Можно ли принимать панкреатин при тошноте?

Если тошнота связана с перееданием, то панкреатин уменьшит выраженность симптомов. Однако при отравлениях или заболеваниях желудочно-кишечного тракта панкреатин не поможет.