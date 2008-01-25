Пандемия COVID-19 провоцирует чрезмерное употребление алкоголя
Известно, что алкоголь часто используют для попытки преодолеть стрессовые ситуации. Например, исследования показали, что в США люди, как правило, употребляют больше алкоголя после террористических атак.
Более того, если у человека отмечают алкогольное расстройство, он с большей вероятностью будет употреблять алкоголь, чтобы справиться со стрессом, вызванным травмирующим событием.
В этом контексте особую озабоченность вызывает нынешняя пандемия COVID-19, которая является источником различных факторов стресса, с которыми человек может пытаться справиться, употребляя алкоголь.
Помимо катастрофического воздействия на здоровье людей, чувства потери и горя, которые переживают многие, пандемия также подорвала экономику, социальную и культурную жизнь, угрожая рабочим местам людей, разрушая их межличностные структуры поддержки, увеличивая препятствия на пути к медицинскому обслуживанию и заставляя многих из них изолироваться.
Недавние исследования показывают, что люди в США увеличили потребление алкоголя еще на ранней стадии пандемии. Это согласуется с аналогичными выводами исследований, проведенных в Великобритании и Австралии.
Влияние алкоголя на здоровье
Существует хорошо задокументированная связь между повышенным потреблением алкоголя и неблагоприятными последствиями для здоровья.
Как отмечает Национальный институт злоупотребления алкоголем и алкоголизма (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism), США, употребление алкоголя может изменить настроение и поведение, повредить сердце, печень и поджелудочную железу человека, повысить риск развития нескольких видов рака и ослабить иммунную систему.
Исследования также связывают чрезмерное употребление алкоголя с расстройствами психического здоровья, такими как тревожность и депрессия, течение которых может усугубиться во время пандемии.
Следовательно, важно побуждать людей находить альтернативные стратегии выживания в ответ на стрессовые факторы пандемии. Эффективная поддержка также должна быть доступна людям, испытывающим последствия повышенного потребления алкоголя, или людям с расстройством, связанным с употреблением алкоголя.
Доктор Шелли Ф. Гринфилд (Shelly F. Greenfield), директор Программы клинических исследований и медицинских услуг по вопросам алкоголя, наркотиков и наркозависимости в больнице Маклин (McLean Hospital), США, сообщает: «Рост выявления угрожающего употребления алкоголя у пациентов и своевременное вмешательство являются ключевыми компонентами решения этой проблемы. Кроме того, признание проблемы со стороны политиков может привести к изменениям в федеральных нормативных актах».
Эксперты предполагают, что представители общественного здравоохранения должны повышать осведомленность о возможности увеличения употребления алкоголя во время пандемии, а также давать советы по альтернативным стратегиям преодоления стрессовых факторов пандемии.
Они также предлагают, чтобы практикующие врачи первичной медико-санитарной помощи проводили усиленный скрининг на расстройство, вызванное употреблением алкоголя, когда люди обращаются в службы первичной медико-санитарной помощи.
По материалам medicalnewstoday.com
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