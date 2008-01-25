Пальцевое ректальное исследование все еще актуально?

Международная группа экспертов недавно предложила заменить пальцевое ректальное исследование (пальпацию через прямую кишку) для выявления рака предстательной железы на проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ). Оправдано ли это?

До введения в 1986 г. анализа крови на простат-специфический антиген (ПСА) пальцевое ректальное исследование было единственным методом скрининга заболеваний предстательной железы. При данном исследовании врач ощупывает предстательную железу через стенку прямой кишки.

Какую диагностическую информацию дает данное исследование?

При раке предстательной железы определяется ее неровная поверхность и более твердая, чем в норме текстура. В то же время на ранних стадиях при пальцевом исследовании изменения могут не выявляться. При простатите предстательная железа болезненная при пальпации, а при аденоме — увеличена. Также пальпация через прямую кишку может применяться для диагностики ряда других заболеваний: запора, рака прямой кишки и рака яичника у женщин, а также выявления инородных тел в прямой кишке.

Какой же диагностический метод наиболее доступен и эффективен?

В системе медицинских учебных заведений Великобритании большое внимание уделяется обучению студентов клиническим навыкам. Это объясняется прежде всего ограниченной доступностью и высокой стоимостью современных дополнительных высокотехнологичных методов исследований. В то же время такие методы исследования зачастую более эффективны в ранней диагностике различных заболеваний, в том числе рака. Так, МРТ не является рентгеновским методом (пациент не подвергается рентгеновскому облучению, которое повышает риск развития рака) и эффективна как для ранней диагностики онкопатологии предстательной железы, так и для мониторинга течения заболевания. В то же время ряд факторов ограничивает применение данного метода в практической медицине: аппараты МРТ дорогие, требуют специальных условий установки, специализированной электросети и имеются только в крупных больницах и медицинских центрах. Это ограничивает возможность применения МРТ в качестве скринингового метода диагностики.

Анализ крови на уровень ПСА используют в качестве скринингового теста на рак предстательной железы, в то же время он не специфичен для данного вида онкопатологии. Также следует помнить, что уровень ПСА в плазме крови повышается после проведения пальцевого ректального исследования. Таким образом, проводить трансректальную пальпацию предстательной железы и забор крови для определения уровня ПСА следует в разные визиты пациента к врачу.

По оценкам экспертов, при исследовании предстательной железы посредством проведения пальцевого ректального исследования выявляют до 76% случаев рака данной железы (в ряде случаев локализация и размеры опухоли не позволяют выявить ее при пальцевом исследовании). Этот метод диагностики способствует снижению потребности в проведении рентгеновских методов исследования для диагностики запора. Также важно, что данное исследование не требует значительных экономических затрат. Для его проведения необходим обученный специалист и наличие резиновых перчаток. Простота и доступность метода очень важны, поскольку на ранних стадиях данный вид рака протекает бессимптомно и зачастую пациенты обращаются уже с болевым синдромом вследствие развития метастазов в позвоночник. Раннее же установление диагноза способствует получению пациентами своевременного лечения.

Выявление изменений предстательной железы при пальпации является показанием к проведению дальнейшей диагностики, включая МРТ.

Таким образом, пальцевое ректальное исследование на сегодня все еще актуально в качестве диагностического метода.

По материалам www.medicalxpress.com